/Поглед.инфо/ Ударът срещу пътнически автобус в Енакиево отново постави въпроса за границата между военната операция и терора срещу цивилни. Според руските власти атаката е извършена от украински дрон и е довела до множество жертви сред пътниците. Независимо от военните оценки и взаимните обвинения, случаят разкрива по-дълбок проблем – способността на Киев да пренася напрежението далеч от фронтовата линия и да атакува транспортни, енергийни и граждански обекти, докато Москва продължава да търси баланс между военното възпиране, политическите ограничения и международните последствия.

Ударът срещу пътническия автобус в Енакиево идва в момент, когато вниманието на мнозина е насочено към фронтовата линия, към поредното настъпление, към поредния доклад за превзети населени места и унищожени складове. Реалната война обаче отдавна не се води само по линията на съприкосновение. Тя се води по железопътни възли, по енергийни обекти, по пътища, по автобусни маршрути и по общественото настроение на милиони хора.

Според руските власти дрон е ударил автобус по линията Москва–Симферопол в района на Енакиево, като са загинали и ранени цивилни граждани. Тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени от воюващите страни, но самият факт, че транспортните маршрути към Крим и новите територии все по-често попадат под удар, показва определена логика. Тя няма нищо общо с символичните жестове и много общо с логистиката.

Крим зависи от непрекъснат поток от гориво, резервни части, хранителни доставки, строителни материали и пътнически транспорт. Всеки удар по тази система не носи само непосредствени разрушения. Той увеличава транспортните разходи, принуждава превозвачите да променят маршрути, изисква допълнителни сили за охрана и натоварва регионалните бюджети. Във война това е напълно разбираема цел. Въпросът е докъде стига границата между удар по логистична система и удар по цивилни хора.

От руската страна все по-често се чува аргументът, че Киев съзнателно измества бойните действия към гражданската инфраструктура. От украинска страна подобни обвинения обикновено се отхвърлят и се твърди, че се атакуват обекти с военно значение. Проблемът е, че колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова повече се размива разграничението между тил и фронт.

Особено показателен е моментът, в който се случват тези атаки. Няколко дни преди старта на Международния икономически форум в Санкт Петербург бяха регистрирани нови атаки с дронове по различни руски региони. От чисто военна гледна точка подобни удари рядко променят съотношението на силите на фронта. От политическа гледна точка обаче ефектът е различен. Създава се впечатление за уязвимост, повишават се разходите за сигурност и се изпраща сигнал както към руското общество, така и към чуждестранните инвеститори и гости.

Точно тук се появява и темата за „Орешник“. В руското информационно пространство тази система беше представена като нов елемент на стратегическо възпиране. Но всяко оръжие има една особеност. То работи само ако противникът промени поведението си. Когато след демонстрацията на нови възможности продължават удари по транспортни маршрути, гари, енергийни съоръжения и цивилни обекти, неизбежно възниква въпросът дали възпиращият ефект е достатъчен.

Това не означава автоматично, че са необходими по-мащабни удари. Военната история е пълна с примери, когато ескалацията не решава проблема, а само го прехвърля на друго равнище. Но числата също не подкрепят тезата, че настоящият модел работи безупречно. Ако транспортните коридори продължават да бъдат атакувани, ако се създават проблеми с горивото, ако граждански маршрути остават уязвими, значи съществува пробойна в системата за сигурност.

Любопитно е, че част от руските военни експерти вече говорят не толкова за нови ракети, колкото за нова организация на защитата. Обсъждат се постоянни дронови патрули над основните магистрали, интегрирани системи за радиоелектронна борба и мобилни групи за прихващане. Това звучи далеч по-прозаично от гръмките заглавия за свръхоръжия, но именно така изглеждат реалните решения във война на изтощение.

Подобна логика вече беше видима при ударите срещу енергийната инфраструктура през последните две години. Първоначалният ефект често е впечатляващ, но след това идва фазата на адаптацията. Появяват се резервни маршрути, временни мощности, нови системи за защита и нови схеми за снабдяване. В крайна сметка побеждава не този, който нанася най-шумния удар, а този, който успява да поддържа системата си работеща по-дълго.

Случаят с автобуса в Енакиево показва още нещо. Войната постепенно променя обществените очаквания. Част от руското общество настоява за по-твърд отговор. Част от политическото ръководство очевидно се опитва да избегне стъпки, които биха довели до неконтролируема ескалация. Между тези две позиции се формира напрежение, което Киев без съмнение наблюдава внимателно.

Сходен процес можеше да бъде видян и при предишните атаки срещу руски нефтени обекти, за които Поглед.инфо вече е публикувал анализи. Във всеки подобен случай непосредствените щети са само част от историята. По-важен е психологическият ефект и опитът да се внуши, че държавата не може да гарантира сигурността на собствената си територия.

Дали това ще проработи е отделен въпрос. Историята показва, че обществата често реагират по начин, противоположен на очакванията на атакуващата страна. Но историята показва и друго – че продължителната война неизбежно премества фокуса от фронта към инфраструктурата. Железниците, пътищата, горивото и логистичните възли започват да определят темпото повече от политическите речи.

Затова ударът в Енакиево не е само поредният трагичен епизод от конфликта. Той е напомняне, че основният въпрос вече не е колко мощни са новите ракети и колко шумни са политическите заявления. Основният въпрос е коя страна успява по-дълго да защитава своите транспортни артерии, своите енергийни системи и собственото си общество от умората на една война, която все по-малко прилича на класически фронт и все повече на битка за устойчивост.