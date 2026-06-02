Русия удари авиационни заводи, летища и енергийни обекти: войната навлиза още по-дълбоко в индустриалния тил на Украйна

/Поглед.инфо/ Руското Министерство на отбраната съобщи за мащабна серия удари по предприятия от украинската отбранителна промишленост, енергийни обекти, логистични центрове и военни летища в няколко области на страната. Според Москва действията са представени като ответна мярка след атаката срещу студентското общежитие в Старобилск. Независимо потвърждение на всички твърдения засега липсва, но списъкът на посочените цели показва ясно една тенденция – все по-голяма част от войната се води срещу производството, ремонта, снабдяването и транспортната инфраструктура, които поддържат бойните действия.

Военните съобщения обикновено привличат внимание с броя на ракетите, дроновете или унищожените цели. По-интересният въпрос е друг – какво всъщност е било избрано за удар и защо точно тези обекти попадат в списъка. Именно там се вижда логиката на всяка военна кампания.

Според информацията на руското Министерство на отбраната основните цели са били предприятия от отбранителния сектор, авиационна инфраструктура, логистични центрове и енергийни мощности. Сред тях се посочват Харковското държавно авиационно предприятие, заводът „Звезда“ в Шостка, производствени мощности за компоненти на далекобойни безпилотни системи в Днепропетровска област, както и обекти на „Мотор Сич“ в Запорожие. По информация на Москва са атакувани и шест военни летища в различни области на Украйна.

Това е списък, който трудно може да бъде разглеждан като случаен подбор на цели. Ако твърденията са точни, става дума за удар срещу цялата верига на военното производство – от енергийното обезпечаване и заводските мощности до транспорта и поддръжката на авиацията.

През първите години на конфликта вниманието беше концентрирано върху фронтовата линия. Постепенно обаче се оказа, че съвременната война се печели не само в окопите. Артилерийските снаряди трябва да бъдат произведени, дроновете трябва да бъдат сглобени, двигателите трябва да бъдат ремонтирани, а цялата система трябва ежедневно да получава електричество, гориво и резервни части. Когато някой атакува завод, той не унищожава просто сграда. Опитва се да прекъсне бъдещо производство.

Това изглежда логично, но има и друг проблем. Украинската индустрия отдавна работи в условията на разсредоточаване. Част от производствата са изнесени, част са преместени, а значителна част от ремонта и сглобяването се извършват в мрежа от по-малки площадки. Именно поради това е трудно да се оцени реалният ефект от подобни удари само по официални съобщения.

Особен интерес предизвиква споменаването на „Мотор Сич“. Заводът от десетилетия е един от символите на авиационното машиностроене в постсъветското пространство. След началото на конфликта неговите мощности многократно бяха посочвани като важен елемент от поддръжката на украинската военна индустрия. Не е случайно, че обектът периодично се появява в съобщенията за руски ракетни атаки.

Сходна е логиката и при ударите по летищната инфраструктура. Дори когато самолетите не се намират постоянно на дадена база, всяко летище представлява възел от складове, горивни стопанства, комуникации, системи за управление и технически персонал. Повредата на подобни обекти може да създаде сериозни организационни пробойни дори без унищожаване на авиационна техника.

Заслужава внимание и друго. В съобщението на руското военно ведомство се говори за удари по енергийни обекти. Това не е нова практика. Още от 2022 г. енергийната система постепенно се превърна в част от бойното поле. Причината е проста. Без ток няма производство. Без производство няма ремонт. Без ремонт няма техника на фронта. В съвременната индустриална война електропроводът често се оказва почти толкова важен, колкото и самата артилерийска батарея.

Москва представя операцията като ответен удар след атаката срещу общежитието в Старобилск, при която според руските данни са загинали 21 студенти, а десетки други са били ранени. Тези твърдения не могат да бъдат независимо проверени в условията на военен конфликт, но политическото значение на случая е очевидно. Подобни инциденти се използват не само за информационна мобилизация, а и за оправдаване на последващи военни действия.

Паралелно с това руското външно министерство обвинява Киев и западните му партньори в нарушаване на международното хуманитарно право. От украинска страна традиционно се отправят аналогични обвинения към Москва. Така войната отдавна се води на две нива – на бойното поле и в пространството на международната легитимност.

Особено показателна е последната част от съобщението на Министерството на отбраната. Там се заявява, че бъдещите удари ще бъдат насочени към центрове за вземане на решения, командни пунктове и предприятия от отбранителната промишленост. Ако тази линия бъде последователно реализирана, това означава продължаващо преместване на конфликта към стратегическата инфраструктура.

Подобна тенденция се наблюдава и от двете страни през последните месеци. Украинските атаки все по-често се насочват към руски летища, радарни системи, нефтопреработвателни предприятия и транспортни възли. Русия отговаря с удари по заводи, електроенергийни съоръжения, ремонтни бази и логистика. Постепенно бойните действия се превръщат в битка за способността на противника да поддържа собствената си военна икономика.

Тъкмо тук се намира и по-големият въпрос. Колко дълго могат да издържат двете системи на подобно натоварване? Войните рядко се решават само от една операция или една ракетна атака. Решават се от способността да се произвежда повече, да се ремонтира по-бързо и да се доставя навреме. Зад всяко съобщение за удар по завод или летище стои именно тази сметка.

Затова и последната серия атаки изглежда не толкова като епизодична акция, а като част от по-широк процес. Войната все повече напуска чисто фронтовото измерение и се пренася към инфраструктурата, индустрията и логистиката. Там последствията се измерват не в километри завзета територия, а в месеци забавено производство, прекъснати доставки и ограничени възможности за поддържане на бойните действия. Именно тази по-малко видима страна на конфликта вероятно ще определя неговото развитие през следващите месеци.