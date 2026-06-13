Американският газов план за Европа среща съпротива от самите европейци. ЕС блокира дългосрочните договори със САЩ

/Поглед.инфо/ Европа продължава да купува рекордни количества американски втечнен природен газ, но все по-видимо отказва да обвърже енергийното си бъдеще с дългосрочни договори. Данните, публикувани от Bloomberg, показват, че през първата половина на 2026 г. европейските компании почти са прекратили подписването на нови многогодишни споразумения със САЩ. Това поставя под въпрос не само бъдещото разширяване на американските LNG мощности, но и по-широкия геоикономически модел, който Вашингтон се опитва да изгради след прекъсването на голяма част от енергийните връзки между Европа и Русия.

Когато през 2022 г. Европа започна рязко да прекъсва зависимостта си от руските енергийни доставки, във Вашингтон се появи очакването, че това ще отвори исторически прозорец за американския втечнен природен газ. В продължение на няколко години този сценарий изглеждаше напълно реалистичен. Европейските терминали работеха на максимален капацитет, американските производители разширяваха производството, а десетки милиарди долари бяха насочени към нови проекти по крайбрежието на Мексиканския залив.

Сега обаче започват да се появяват първите признаци, че тази схема не се развива така, както първоначално е било планирано.

Според информацията на Bloomberg от началото на 2026 г. насам е подписан само един нов дългосрочен договор между европейска компания и американски износител на LNG. Става дума за гръцко участие, докато през цялата предходна година подобните сделки са били пет. На пръв поглед разликата изглежда статистическа подробност. За финансовите институции, които отпускат средства за изграждането на нови LNG заводи, тя означава нещо съвсем различно.

Съвременният терминал за втечнен природен газ струва десетки милиарди долари. Инвеститорите не отпускат подобни средства само срещу надежди за бъдещо търсене. Те изискват дългосрочни договори за доставка, които гарантират приходи за период от 15, 20 или дори 25 години. Без такива контракти много проекти остават на чертожната дъска независимо колко оптимистични изглеждат прогнозите за пазара.

Тук се появява първото противоречие.

Европа продължава да купува американски газ в огромни количества. По данни, цитирани от Bloomberg, към началото на 2026 г. около 63 процента от целия внос на втечнен природен газ в Европейския съюз идва от Съединените щати. Делът на руския LNG остава около 18 процента. Тоест американските доставки фактически доминират пазара.

Ако зависимостта е толкова голяма, защо европейските компании отказват да подписват дългосрочни договори?

Отговорът изглежда свързан с няколко процеса, които се развиват едновременно.

Първият е свързан с политиката на самия Европейски съюз. Брюксел официално продължава да настоява за ускорен енергиен преход, декарбонизация и намаляване на използването на изкопаеми горива през следващите десетилетия. За много европейски компании подписването на 20-годишни договори за природен газ изглежда все по-рисковано. Ако регулациите се променят, а потреблението започне да намалява, тези договори могат да се превърнат във финансов товар.

Вторият фактор е ценовият риск.

През последните години европейските потребители научиха по трудния начин колко опасно може да бъде фиксирането към определени доставчици и формули за ценообразуване. Именно затова все повече компании предпочитат спот пазара, където газът се купува според текущите нужди и моментните цени. Тази система носи рискове, но предоставя и значително по-голяма свобода за реакция.

Третият фактор идва от Азия.

Ръководителят на Atlantic SEE LNG Trade Александрос Екзарху посочва именно азиатската конкуренция като една от основните причини за усложняването на преговорите. Китай, Индия, Южна Корея и Япония остават най-големите потребители на втечнен природен газ в света. Когато търсенето в Азия нарасне, товарите естествено се насочват натам.

Последните седмици показаха колко бързо може да се случи това.

Според пазарни наблюдатели няколко американски LNG доставки, първоначално предназначени за европейски терминали, са били пренасочени към азиатски клиенти. Причините са комбинация от гореща вълна, увеличено потребление на електроенергия и напрежение около Ормузкия проток. Това е напомняне, че глобалният LNG пазар функционира по различна логика от тръбопроводните доставки. Танкерът не е вързан към конкретна тръба. Той отива там, където плащат повече.

Точно тук се появява въпросът дали Европа действително е постигнала енергийна сигурност или просто е заменила един тип зависимост с друг.

През последните години европейските политици често представяха американския LNG като стратегическа алтернатива на руския газ. Реалността обаче е по-сложна. Американските компании работят според пазарната логика. Ако азиатски клиент предложи по-висока цена, значителна част от доставките могат да бъдат насочени натам. Това не е политическо решение, а търговски механизъм.

Затова европейските държави се оказват в особена ситуация. Те купуват все повече американски газ, но едновременно с това се опитват да избегнат твърде дълбокото обвързване с американската енергийна система. На практика Брюксел търси максимална диверсификация – американски LNG, катарски LNG, норвежки газ, алжирски доставки и ограничени остатъчни количества руски газ там, където това все още е възможно.

Тази политика изглежда логична, но има един проблем.

Инфраструктурата не може да се изгражда върху неопределеност. Терминалите, компресорните станции, танкерните флоти и производствените комплекси изискват дългосрочни финансови модели. Ако купувачите настояват само за краткосрочни сделки, производителите започват да отлагат инвестициите.

Именно това безпокойство вече се усеща в американския LNG сектор.

След еуфорията от периода 2022–2025 г. инвеститорите все по-внимателно разглеждат бъдещото европейско търсене. Някои анализатори дори предупреждават, че част от планираните експортни мощности може никога да не бъдат реализирани в пълния им мащаб, ако не бъдат осигурени нови дългосрочни договори.

На този фон започва да се очертава по-широк геоикономически въпрос.

След началото на украинската криза във Вашингтон се появи възможност не само за увеличаване на енергийния износ, но и за дългосрочно преструктуриране на енергийните потоци между Северна Америка и Европа. Някои анализатори разглеждаха този процес като формиране на нова трансатлантическа енергийна архитектура. Ако обаче европейските компании продължат да избягват дългосрочните договори, тази архитектура може да остане непълна.

Още по-интересно е, че същевременно центърът на световното търсене постепенно се измества към Азия. Там продължават да се строят нови терминали, електроцентрали и индустриални мощности. Именно азиатските държави вероятно ще определят бъдещите цени на LNG пазара през следващото десетилетие.

Това означава, че Съединените щати могат да се окажат изправени пред избор. Да продължат да развиват производството с надеждата за европейско търсене или постепенно да насочат все по-голяма част от бъдещите мощности към азиатските пазари.

Числата засега не дават окончателен отговор. Европа остава най-големият купувач на американски втечнен газ. Същевременно европейските компании все по-категорично избягват договори, които биха ги обвързали за десетилетия напред.

Това не изглежда като отказ от американския газ. По-скоро прилича на опит да се използва американският ресурс без приемането на дългосрочните политически и икономически последствия от подобна зависимост. Доколко този баланс може да бъде запазен в условията на растящо азиатско търсене, нестабилни морски маршрути и продължаващи геополитически конфликти, остава един от най-важните въпроси пред европейската енергийна политика през следващите години.