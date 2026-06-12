Финландия очаква до 80 000 руски военни край границата и ускорява подготовката си с НАТО

/Поглед.инфо/ Финландското военно ръководство предупреждава за възможно сериозно увеличаване на руското военно присъствие по протежение на общата граница. Данни от сателитни наблюдения, оценки на финландската армия и нарастващата активност на НАТО в региона превръщат северния фланг на Европа в една от най-чувствителните точки на континента. Зад взаимните обвинения и тревожни прогнози стои далеч по-голям въпрос – започва ли нова епоха на трайна милитаризация в Балтийско-Скандинавския регион?

Преди няколко години подобни заглавия биха изглеждали като типичен продукт на студеновойнската публицистика. Днес те вече са част от официалния политически и военен дневен ред на Северна Европа. Финландия, която десетилетия наред изграждаше репутацията си на държава с внимателно балансирана политика спрямо Москва, днес е пълноправен член на НАТО и възприема сигурността си през съвсем различна призма.

Последните изявления на командващия финландските въоръжени сили Паси Валимаки и публикациите във финландските медии показват, че в Хелзинки се формира нова оценка за бъдещето на северния театър. Според информацията, разпространена от изданието Iltalehti, финландските военни анализатори разглеждат сценарий, при който руското военно присъствие в близост до границата може да достигне до 80 000 души. Самото число веднага привлече внимание, защото значително надхвърля редица предишни публични оценки.

Тук обаче има едно важно уточнение. Никой от цитираните източници не твърди, че подобна групировка вече е разположена на границата. Говори се за потенциално развитие в средносрочен или дългосрочен план. Разликата е съществена, защото в медийната среда подобни числа често започват да живеят собствен живот и постепенно се превръщат от прогноза във възприеман факт.

Това не означава, че тревогите на финландците са измислени. След присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г. географията на европейската сигурност се промени радикално. Алиансът получи над 1300 километра нова сухопътна граница с Русия. От руска гледна точка това означава, че северозападното направление вече не е периферна зона, а директен контакт с най-големия военен блок в света.

Именно тук започва логиката на събитията, която често остава извън заглавията. Ако НАТО увеличава инфраструктурата си във Финландия, Москва реагира. Ако Москва укрепва северозападните си райони, НАТО реагира. В резултат двете страни започват да произвеждат взаимно аргументите си за нови военни инвестиции.

Особен интерес представляват съобщенията за изграждане на нови обекти в северозападна Русия. Според западни медийни публикации и анализи на сателитни снимки се наблюдават разширения на съществуващи бази, строителство на складове, ремонт на военна инфраструктура и подготовка на логистични съоръжения в райони, простиращи се от Мурманска област и полуостров Кола до зоните около Карелия и Ленинградска област.

Това изглежда логично, но има един проблем. Част от тази инфраструктура обслужва стратегически формирования, които съществуват там от десетилетия. Полуостров Кола например е сред най-важните райони за руските ядрени сили още от времето на СССР. Там е концентрирана значителна част от Северния флот, подводния компонент на руското ядрено възпиране и голямо количество специализирана инфраструктура. Следователно не всяко ново строителство автоматично означава подготовка за настъпателни действия срещу Финландия.

Същевременно не може да се игнорира фактът, че войната в Украйна постепенно променя структурата на руските въоръжени сили. Руското военно командване вече обяви възстановяване на Ленинградския военен окръг. Това решение бе представено като пряк отговор на разширяването на НАТО на север. От гледна точка на Москва подобна реорганизация е необходима за управление на новата стратегическа реалност.

Финландският министър на отбраната Анти Хакянен също не крие, че правителството наблюдава внимателно тези процеси. Изказванията му са показателни не толкова с тревожния си тон, колкото с факта, че разглеждат проблема като дългосрочен. В Хелзинки вече почти не се говори за временна криза. Все по-често се използва терминология, предполагаща десетилетия на повишено напрежение.

Това има и сериозно икономическо измерение. Подготовката за продължителна конфронтация не се свежда до закупуване на танкове и ракети. Става дума за огромни бюджети за логистика, ремонтни мощности, складове за боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, резервни части, горива и мобилизационни ресурси. Истинската цена на подобна стратегия не се измерва само в броя на войниците.

Финландия вече започна да адаптира икономиката и отбранителната си система към новите условия. Страната разполага с една от най-развитите резервистки системи в Европа и традиционно поддържа висока готовност за мобилизация. В последните години се наблюдават допълнителни инвестиции в укрепване на граничната инфраструктура, системите за наблюдение и съвместните учения с НАТО.

В същото време Москва също има своите аргументи. Руските официални представители многократно заявяват, че разширяването на НАТО към руските граници е основен фактор за увеличаване на военното напрежение. Кремъл представя всички последващи военни мерки като ответни действия.

Получава се своеобразен кръг, в който всяка страна използва действията на другата като доказателство за необходимостта от собствено превъоръжаване. Това е познат механизъм от историята на Студената война. Разликата е, че днешната ситуация се развива в условията на реален военен конфликт в Украйна, което прави взаимното недоверие значително по-дълбоко.

Особено показателна е реакцията на финландските медии. През последните месеци публикациите все по-често акцентират върху вероятността северният фланг на НАТО да придобие значение, сравнимо с това на Балтийския регион или Черноморския басейн. Това само по себе си показва промяна в обществените нагласи.

Любопитното е, че само преди няколко години подобни оценки трудно биха намерили сериозна подкрепа във финландското общество. Днес политическият консенсус е практически обратният. Членството в НАТО се възприема като необходима застраховка срещу бъдещи рискове, а не като източник на допълнителни заплахи.

От руска гледна точка обаче именно това членство променя стратегическия баланс в района. Така се стига до ситуация, в която всяка страна счита собствените си действия за отбранителни, а действията на другата за потенциално агресивни.

Числото 80 000 вероятно ще продължи да бъде обект на спорове. Предстои да видим дали подобни оценки ще бъдат потвърдени от реални процеси на терен или ще останат част от по-широката система за военно планиране. Засега по-важният извод не е конкретният брой войници, а фактът, че подобни сценарии вече се обсъждат открито от държавни институции.

Самият разговор за десетки хиляди войници, нови бази, допълнителни складове и постоянна готовност показва колко дълбоко се е променил северният регион на Европа. До неотдавна Финландия беше пример за предпазлива политика между Изтока и Запада. Днес тя се превръща в една от ключовите фронтови държави на НАТО. А когато една държава започне да планира сигурността си за десетилетия напред, това обикновено означава, че политиците и генералите вече не очакват бързо връщане към предишната нормалност.