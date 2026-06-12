Европа замени руската газова зависимост с американска и вече плаща цената

/Поглед.инфо/ Европейският съюз навлиза в поредния сезон на трескаво запълване на газовите си хранилища, но този път тревогата не е свързана само с количествата. След рязкото ограничаване на руските доставки Европа се оказва все по-зависима от глобалния пазар на втечнен природен газ, където цените, маршрутите и наличностите се определят не от решенията в Брюксел, а от конкуренцията между САЩ, Азия и Близкия изток. Зад привидно техническия въпрос за нивото на газовите резерви се крие много по-голям проблем – бъдещето на европейската индустрия и способността на ЕС да запази икономическата си конкурентоспособност.

Има една особеност на европейската енергийна политика, която се повтаря вече четвърта година. Всяко лято Брюксел уверява, че кризата е преодоляна, а всяка есен започва ново броене на процентите в подземните газохранилища. През юни 2026 г. Gas Infrastructure Europe отчита, че европейските резерви са запълнени приблизително на 42 процента – осезаемо под средните показатели за последните години. Това не означава непосредствен недостиг, нито автоматично предвещава студени домове през зимата. Показва обаче, че системата продължава да работи под напрежение и че обещаната енергийна стабилност все още не е постигната.

През първите години след началото на войната в Украйна основният политически акцент беше поставен върху намаляването на зависимостта от руския газ. Европейските лидери представяха тази цел като въпрос на сигурност и стратегическа автономия. Част от старите маршрути бяха прекъснати, други ограничени, а някои изчезнаха окончателно след разрушаването на инфраструктура като „Северен поток“. В резултат делът на руския газ в европейския енергиен баланс действително спадна значително.

Тук обаче започва въпросът, който европейските институции предпочитат да обсъждат по-рядко. Ако зависимостта от Русия е намалена, с какво точно е заменена тя?

Отговорът все по-често се свежда до три букви – LNG. Втечненият природен газ се превърна в основния инструмент за компенсиране на отпадащите руски доставки. Само че между тръбопроводния и втечнения газ има огромна разлика. Газопроводът е инфраструктура на взаимна обвързаност. Той предполага дългосрочни договори, предвидими маршрути и относително стабилни отношения между продавач и купувач. LNG е част от глобален пазар, където товарите непрекъснато сменят посоката си според цената.

Точно тук се появява новата уязвимост на Европа.

Когато японски, индийски или южнокорейски компании предложат по-висока цена, танкерите могат да променят маршрута си. Когато възникне напрежение около Ормузкия проток или друг ключов транспортен коридор, европейските терминали незабавно усещат последиците. Когато производството в Съединените щати срещне затруднения или вътрешнополитически ограничения, отражението се прехвърля върху целия европейски пазар.

Затова днешната ситуация е парадоксална. Европа формално е намалила зависимостта си от Русия, но не е придобила енергийна независимост. Напротив. В много отношения енергийният модел е станал по-чувствителен към външни фактори.

Особено интересна е ролята на Съединените щати. Американските производители се превърнаха в едни от големите печеливши от трансформацията на европейския газов пазар. Износът на LNG към Европа нарасна многократно, а редица американски компании получиха достъп до пазар, който преди това беше доминиран от руския тръбопроводен газ. От гледна точка на бизнеса това е напълно логично развитие. Но от гледна точка на европейската стратегия възниква неудобен въпрос – дали континентът не е заменил една форма на зависимост с друга.

Тази дилема започва все по-често да се появява в Германия. Страната беше моторът на европейската индустриална мощност в продължение на десетилетия именно защото разполагаше с относително евтина и сигурна енергия. Днес германската химическа индустрия, производителите на метали и част от тежката промишленост работят при значително по-неблагоприятни условия. Някои предприятия съкращават производство, други прехвърлят мощности извън Европа, а трети просто губят позиции спрямо конкуренти от Азия и Северна Америка.

Тук има един детайл, който рядко попада в политическите речи. Природният газ не е само гориво за отопление. Той е суровина. Той участва в производството на торове, химически продукти, пластмаси и десетки индустриални процеси. Когато цената му расте, проблемът не се ограничава до сметките за отопление. Ударът преминава през цялата икономическа верига.

Официалните европейски документи често поставят акцент върху електроенергията и възобновяемите източници. Реалната структура на потреблението обаче показва друга картина. Само част от природния газ се използва за производство на електричество. Огромни количества отиват към индустрията и битовото отопление. Това означава, че евентуален недостиг поставя политиците пред много неприятен избор.

Да се гарантира ли отоплението на домакинствата на всяка цена? Или да се защити индустриалното производство, което осигурява работни места, данъчни приходи и конкурентоспособност?

Този въпрос засега остава теоретичен. Но ако темповете на запълване на газохранилищата останат ниски и ако следващата зима се окаже по-студена от обичайното, темата може бързо да стане политически взривоопасна. Особено за държави като Италия, Нидерландия и Германия, където природният газ има ключово значение както за домакинствата, така и за икономиката.

Допълнително усложнение създава ситуацията в Близкия изток. Всеки сигнал за нестабилност около Ормузкия проток автоматично влияе върху енергийните пазари. Независимо дали става дума за петрол или за LNG, инвеститорите реагират незабавно. Поскъпването на транспорта и страховете от прекъсване на доставките бързо се превръщат в по-високи разходи за крайните потребители.

Затова сегашният дебат не трябва да се свежда до въпроса дали Европа ще има достатъчно газ за зимата. По-интересният въпрос е каква цена ще плати за него и как това ще се отрази върху икономиката през следващите години.

Защото зад статистиката за запълнените хранилища стои по-голям процес. Европейският съюз постепенно преминава от модел, основан върху относително евтини суровини и индустриална конкурентоспособност, към модел, в който енергийната сигурност все по-често се купува на значително по-висока цена. Политически това може да бъде представено като успех. Икономически резултатите изглеждат далеч по-противоречиви.

Наблюдателите обръщат внимание, че през последните години Европа успя да избегне най-тежките сценарии. Не се стигна до масови спирания на отоплението, нито до колапс на енергийните системи. Но също така не се сбъднаха и обещанията за бързо възстановяване на конкурентоспособността. Производството в редица отрасли остава под натиск, инвестициите се насочват към други региони, а разходите за енергия продължават да бъдат чувствителен проблем.

Август и септември вероятно ще дадат по-ясна картина. Ако запасите продължат да изостават от планираните нива, натискът върху Брюксел ще се увеличи. Ако международните цени останат високи, европейските правителства ще бъдат принудени да избират между икономически и социални приоритети. Ако пазарът се успокои, тревогите временно ще бъдат отложени за следващата година.

Едно обаче вече е трудно да бъде оспорено. Газовият въпрос в Европа отдавна престана да бъде само енергиен въпрос. Той се превърна в тест за устойчивостта на целия европейски икономически модел. И всяко лято, когато започне надпреварата за запълване на газохранилищата, този тест се повтаря отново.