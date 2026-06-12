Индия отхвърли европейските упреци за руския петрол и припомни неудобното минало на Запада

/Поглед.инфо/ Един въпрос за руския петрол беше достатъчен, за да покаже колко дълбоко са се променили отношенията между Запада и държавите от т.нар. Глобален юг. На международен форум във Финландия индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар не само защити енергийното сътрудничество с Русия, но и върна разговора към една тема, която европейските политици рядко обичат да обсъждат – десетилетията, през които западни оръжия са били използвани срещу Индия. Зад този словесен сблъсък стои много по-голям въпрос: кой днес определя правилата на международната търговия и кой има правото да раздава морални оценки.

Понякога няколко изречения казват повече за международната система от десетки дипломатически декларации. Именно такъв изглежда случаят с дискусията във Финландия, където индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар се оказа в центъра на спор за руските енергийни доставки. Формално темата беше позната. От началото на войната в Украйна западните държави многократно поставят въпроса защо Индия продължава да купува големи количества руски петрол. Отговорът на Ню Делхи също не е нов. Индия последователно настоява, че енергетиката е въпрос на национална сигурност и икономическо развитие, а не на политическа лоялност към една или друга коалиция.

Разликата този път беше в тона. Според разпространената информация британският журналист Гидеон Рахман е поставил въпроса в морална плоскост, намеквайки, че покупките на руски петрол са трудно съвместими с позицията на демократична държава на фона на войната в Украйна. Вместо да навлезе в обичайните дипломатически формулировки, Джайшанкар отговори с реплика, която веднага промени атмосферата в залата. Той припомни, че европейски държави са доставяли оръжия, използвани срещу Индия, докато Индия никога не е нападала европейска страна и никога не е доставяла оръжия, използвани срещу европейци.

Дали действително в залата е настъпила неловка пауза, както твърдят редица медии, е второстепенен въпрос. По-важно е друго. Индийският министър отказа да приеме рамката, в която Европа играе ролята на морален съдник, а останалите държави са поставени в позицията на обвиняеми. Именно това направи неговото изказване толкова неудобно за част от аудиторията.

В европейските столици често се говори за необходимостта от международна солидарност по украинския въпрос. Само че Индия разглежда света през съвсем различна историческа перспектива. За Ню Делхи отношенията с Русия не започват през 2022 г. Те са изграждани десетилетия наред още от времето на Студената война. Съветският съюз беше основен доставчик на военна техника за Индия. По-късно Русия остана ключов партньор както в отбраната, така и в енергетиката.

Числата също обясняват голяма част от поведението на индийското ръководство. Индия е най-многолюдната държава в света. Икономиката ѝ расте с темпове, които изискват огромни количества енергийни ресурси. Всеки процент увеличение на цените на горивата се отразява върху транспортните разходи, промишленото производство, селското стопанство и цените на храните. За държава с над милиард и четиристотин милиона души това не е академичен дебат. Това е въпрос на социална стабилност.

Затова след началото на санкционната война срещу Москва индийските компании започнаха активно да купуват руски петрол с големи отстъпки. От гледна точка на западните столици това изглеждаше като подкопаване на санкционния режим. От гледна точка на Ню Делхи това беше рационално икономическо решение. Разликата между двете интерпретации остава и до днес.

Любопитното е, че критиките към Индия често идват от държави, които дълги години сами изграждаха икономическите си модели върху достъпа до евтини енергийни ресурси. Германия например десетилетия наред развиваше индустриалната си конкурентоспособност върху евтин руски природен газ. Франция поддържаше активни търговски отношения с различни спорни режими по света. Великобритания остава един от най-големите глобални финансови центрове, обслужващ капитали от всички континенти независимо от политическите конфликти.

Точно тук се появява противоречието, което индийската дипломация все по-често използва. Ню Делхи не отрича правото на Европа да защитава собствените си интереси. Индия обаче отказва да приеме тезата, че европейските интереси автоматично трябва да се превърнат в универсален морален стандарт за всички останали.

Реакцията на финландския външен министър Елина Валтонен също беше показателна. Вместо да задълбочи конфликта, тя се опита да смекчи ситуацията и призна, че разбира индийската позиция. Това вероятно не беше случайно. Европейският съюз все по-често се сблъсква с проблема, че държавите извън западния блок не желаят да участват в глобалната конфронтация по начина, по който Брюксел иска.

Същият процес се наблюдава и в БРИКС. Организацията постепенно се превръща в платформа за държави, които не желаят да избират между Вашингтон, Брюксел, Москва или Пекин. Те предпочитат многовекторна политика, при която поддържат отношения с всички големи центрове на сила едновременно.

Именно затова натискът върху Индия има ограничен ефект. Съединените щати неведнъж се опитаха да ограничат индийските покупки на руски петрол. Използвани бяха дипломатически канали, търговски инструменти и различни форми на натиск. Резултатът обаче остана скромен. Индия продължи да купува руски суров петрол, защото икономическите ползи се оказаха по-силни от политическите аргументи.

Последвалите събития допълнително усложниха ситуацията. Напрежението около Иран и проблемите в района на Ормузкия проток увеличиха риска от ново поскъпване на енергийните суровини. За Вашингтон това създаде дилема. От една страна стоеше желанието за натиск върху Москва. От друга страна стоеше рискът от нов ценови шок на световните пазари.

Тук започнаха да се появяват изключения, специални режими и различни форми на гъвкавост. Според публикациите американската администрация постепенно смекчи подхода си към индийския внос на руски петрол. Причината изглежда прагматична. Никоя голяма икономика не е заинтересована от неконтролируемо покачване на цените на енергията.

Това показва един по-дълбок процес. Санкциите работят най-ефективно тогава, когато участниците в международната система са готови да понесат икономическите разходи. Когато тези разходи започнат да засягат собствените пазари, индустрии и потребители, политическите позиции често стават по-гъвкави.

Русия също внимателно следи тези тенденции. Москва разглежда Индия и Китай като ключови пазари за бъдещите си енергийни доставки. Изявленията на ръководството на „Роснефт“ и други руски енергийни компании последователно подчертават именно тази стратегия. След загубата на голяма част от европейския пазар руските производители ускорено пренасочиха логистиката, танкерните маршрути, финансовите схеми и застрахователните механизми към Азия.

Тук има и нещо друго, което често остава извън публичния разговор. Спорът около руския петрол не е просто спор за петрол. Той е спор за власт. Кой има право да определя легитимните икономически отношения в света? Доколко една група държави може да налага своите политически решения върху останалите? И къде минава границата между санкционната политика и опита за преформатиране на глобалната търговия?

Индия очевидно дава своя отговор. Този отговор не е проруски. Не е и антизападен в класическия смисъл. Той е дълбоко национален. Индийската дипломация все по-често изхожда от проста логика: първо интересите на Индия, след това всички останали съображения.

По тази причина репликата на Джайшанкар привлече толкова внимание. Тя не беше просто остър дипломатически отговор. Тя показа промяната в самочувствието на една държава, която вече не възприема себе си като периферия на световната политика. Индия все по-открито демонстрира, че е готова да спори със Запада от позицията на равнопоставен партньор, а не на страна, която трябва да се оправдава за собствените си решения.

Доколко това ще промени реалните отношения между Европа и Индия предстои да видим. Но едно вече изглежда трудно за оспорване. Светът, в който западните държави формулират правилата, а останалите ги следват без възражения, става все по-труден за разпознаване. Форумът във Финландия просто показа тази промяна в концентриран вид.