Логистиката към Крим се превръща в новия фронт на войната

/Поглед.инфо/ Докато вниманието остава приковано към фронтовите линии в Донбас, все повече признаци показват, че битката постепенно се измества към транспортните артерии, горивните доставки и логистичната устойчивост. Руски военни кореспонденти и блогъри предупреждават за нарастващ натиск върху маршрутите към Крим, докато паралелно с това Москва отчита напредък край Константиновка. Зад ежедневните съобщения за удари и контраудари започва да се очертава по-дълбок въпрос – коя страна ще успее по-дълго да поддържа движението на хора, техника, гориво и боеприпаси.

През последните две години войната в Украйна премина през няколко ясно различими етапа. Имаше период на маневрени операции, последван от дълги месеци на позиционно изтощение, а след това дойде ерата на дроновете. Днес обаче все по-често вниманието се насочва към нещо много по-прозаично, но и много по-важно – логистиката.

Причината е проста. Армия може да загуби няколко километра фронт и да продължи да воюва. Може да загуби дори цял град и да организира нова отбранителна линия. Но когато започнат системни проблеми с горивото, транспорта, мостовете, складовете и снабдителните маршрути, последствията се натрупват много по-бързо и често се оказват по-трудни за компенсиране.

Именно през тази призма трябва да се разглеждат публикациите на руски военни блогъри и кореспонденти относно ситуацията около Крим. Според тях през последните седмици украинските сили са увеличили натиска върху транспортните комуникации, които свързват полуострова с останалите територии под руски контрол. Особено внимание се отделя на магистрала Р-280 „Новорусия“, която се превърна в една от ключовите артерии за снабдяване.

Твърди се, че все по-често се атакуват цистерни с гориво, транспортни колони и отделни логистични обекти. Част от тези съобщения не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че темата вече се обсъжда публично в руското информационно пространство, е показателен. Обикновено подобни проблеми се признават трудно, особено когато засягат чувствителни направления.

Особено внимание предизвикаха и съобщенията за атаки срещу мостове в района на Армянск и други транспортни съоръжения, които участват в снабдителната система на полуострова. Тук трябва да се направи важно уточнение. Дори единичен удар рядко може да прекъсне цялата логистика. Но серия от удари срещу мостове, жп възли, петролни бази и автомобилни маршрути вече създава натрупващ се ефект.

Точно това наблюдаваме и в други конфликти през последните десетилетия. Съвременната война все по-малко прилича на фронталните настъпления от XX век и все повече на системно разрушаване на способността на противника да движи ресурси.

Показателно е, че дори автори, подкрепящи руските действия, започнаха да говорят не толкова за фронтовите линии, колкото за колоните с гориво. Самият факт, че в Крим се въведоха ограничения при продажбата на бензин на определени места, показва наличието на напрежение в снабдителната система. Това не означава колапс. Не означава и блокада. Но означава, че властите са принудени да управляват риска.

В същото време други руски източници твърдят, че ситуацията остава под контрол. Според тях се привличат допълнителни доставчици, коригират се транспортните схеми и се предприемат мерки за защита на ключовите маршрути. Ако тези оценки са верни, става дума по-скоро за временни затруднения, отколкото за стратегическа криза.

Тук обаче се появява по-големият въпрос. Ако сравнително евтини дронове могат да създават подобни проблеми на десетки километри зад фронтовата линия, как ще изглежда ситуацията след още шест месеца или една година? Производството на безпилотни системи расте едновременно и в Русия, и в Украйна. Нараства и ролята на западните технологии, които постепенно навлизат в бойните действия.

Преди три години основният предмет на споровете бяха танковете. След това дойдоха HIMARS, ракетите с голям обсег и авиацията. Днес все повече наблюдатели обръщат внимание на малките дронове, които струват хиляди пъти по-малко от една ракета, но могат да прекъснат движението по важен маршрут за часове или дни.

Паралелно със споровете за Крим се развиват и събитията около Константиновка. Руските военни кореспонденти съобщават за напредване на подразделенията в града и за постепенно разширяване на контролираните райони. Украинската страна дава значително по-предпазливи оценки, а реалната картина традиционно остава трудна за установяване в условията на активни бойни действия.

Все пак има няколко факта, които заслужават внимание. Константиновка не е просто поредното населено място на картата на Донбас. Градът е част от по-широка система за отбрана и логистика, която включва Славянск, Краматорск и Дружковка. Именно затова боевете там привличат толкова сериозно внимание.

Ако руските сили действително успеят да укрепят позициите си в района, натискът върху цялата северна част на украинската отбранителна система в Донецка област ще нарасне. Ако обаче украинската армия съумее да стабилизира фронта и да задържи комуникациите си, сегашните руски успехи могат да останат ограничени.

Засега изглежда, че и двете страни се опитват да постигнат едно и също – да поставят под натиск логистиката на противника. Русия атакува складове, терминали и инфраструктурни обекти в украинския тил. Украйна отговаря с удари срещу транспортни маршрути, петролни бази и снабдителни линии в руските територии и в Крим.

Тази взаимна кампания постепенно променя характера на конфликта. Все по-рядко се говори за грандиозни настъпления. Все по-често се обсъждат цистерни, мостове, складове, релси и дронове.

Тук има и нещо друго, което често остава извън вниманието. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голямо значение придобива индустриалният капацитет. Не само броят на войниците определя резултата, а способността на заводите да произвеждат двигатели, електроника, боеприпаси и резервни части. Именно затова в Русия периодично се появяват предложения за разширяване на военното производство извън собствената територия, включително чрез по-тясно сътрудничество със Северна Корея.

Подобни идеи изглеждат радикални, но показват как се променя мисленето на участниците във войната. Когато конфликтът навлезе в четвъртата си година, въпросът вече не е само кой контролира даден град. Въпросът е кой може да поддържа производството по-дълго, кой може да защитава по-ефективно комуникациите си и кой ще издържи по-голямото натоварване върху икономиката си.

Затова предупрежденията за Крим не трябва да се разглеждат единствено като емоционални публикации на военни блогъри. Те отразяват реален страх, който присъства и от двете страни на фронта. Страхът не от загубата на конкретен населeн пункт, а от постепенното разрушаване на системите, които поддържат войната.

Дали действително полуостровът е изправен пред сериозна логистична заплаха, предстои да се види. Наличната информация е противоречива, а голяма част от твърденията идват от участници в информационната война. По-интересното е друго. След повече от четири години конфликт фронтът все по-малко се определя от линията на окопите и все повече от линията на доставките. А когато войната достигне до мостовете, горивото и транспортните възли, всяка страна започва да усеща последствията далеч отвъд бойното поле.