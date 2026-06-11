От Дагестан до Черно море: защо енергийната инфраструктура се превръща в основна цел на нова война

/Поглед.инфо/ Серия от мощни експлозии по газопровода Моздок–Казимагомед в Дагестан остави хиляди хора без газ и предизвика въпроси, които далеч надхвърлят рамките на обикновена техногенна авария. Докато местните власти настояват, че става дума за технически проблем, службите проверяват и версии за външна намеса. Случаят отново насочва вниманието към една все по-често обсъждана тема – доколко защитена е критичната енергийна инфраструктура в условията на продължаващ военен конфликт и нарастваща диверсионна активност.

Пожарът край дагестанския град Кизилюрт се превърна в едно от най-коментираните събития в Русия през последните дни не толкова заради материалните щети, колкото заради въпросите, които постави. Самият инцидент изглежда сравнително ясен. На участък от магистралния газопровод Моздок–Казимагомед възниква авария, последвана от мощно изтичане на газ и пожар. Огнените езици достигат десетки метри височина, а облаците дим се виждат на голямо разстояние. Временно е прекратено подаването на газ към редица населени места, започват аварийни работи и евакуация на хора от непосредствено застрашените райони.

Това, което прави случая значително по-интересен, е неговият контекст. Газопроводът Моздок–Казимагомед не е локална тръба за снабдяване на няколко села. Това е част от важна инфраструктурна система, свързваща Северен Кавказ с районите около Каспийско море и Азербайджан. Подобни магистрални съоръжения са проектирани така, че да работят десетилетия наред при високо налягане и при строги технически стандарти. Когато възникне авария в такъв обект, неизбежно възниква въпросът дали става дума за износване, човешка грешка, технологичен дефект или за нещо друго.

Засега официалните институции не са представили окончателно заключение. Регионалните власти настояват гражданите да не разпространяват слухове за дронове, диверсии и терористични атаки. Подобни призиви са напълно разбираеми. В условията на информационна война всяка голяма авария моментално се превръща в инструмент за психологическо въздействие. Само няколко часа след инцидента социалните мрежи вече бяха пълни с версии, според които газопроводът е бил атакуван отвън.

Тук обаче се появява едно противоречие. Ако всичко е очевидна техническа авария, защо службите извършват проверки за наличие на следи от взривни вещества? Отговорът е прост – защото такава е стандартната процедура. В същото време самият факт на подобна проверка неизбежно подхранва съмненията. Когато една държава се намира в продължителен военен конфликт и многократно е ставала обект на атаки срещу инфраструктура, всяка голяма авария започва да се разглежда през друга призма.

Проблемът е, че последните две години промениха самото понятие за тил. Войната вече не е концентрирана само по фронтовата линия. Безпилотните апарати, диверсионните групи, кибератаките и ударите по логистични обекти постепенно разшириха географията на конфликта. Складове, рафинерии, електроцентрали, мостове и транспортни възли се превърнаха в също толкова важни цели, колкото командните пунктове и военните бази.

В този смисъл Дагестан не е изолиран случай. През последните години Русия многократно съобщава за атаки срещу нефтени терминали, складове за гориво, електроенергийни съоръжения и транспортна инфраструктура. Част от тези инциденти са официално признати като резултат от удари с дронове. Други остават без категорично обяснение. Общото между тях е едно – нарастващото значение на енергийната инфраструктура като стратегическа цел.

Любопитното е, че икономическата стойност на подобни атаки често е по-малка от психологическия ефект. Един газопровод може да бъде ремонтиран сравнително бързо. Повреден участък се заменя, налягането се възстановява и системата продължава работа. Но когато милиони хора започнат да се питат дали електричеството, отоплението, газът или водоснабдяването са защитени, въздействието става много по-широко от чисто техническите параметри на аварията.

Дагестан има и собствен специфичен проблем. Районът от години страда от хаотично строителство около инфраструктурни обекти. Самите местни власти признават, че в непосредствена близост до газопровода са изградени десетки жилищни сгради. Това не е дребен административен пропуск. Газопроводите от подобен клас имат защитни зони именно защото при авария последствията могат да бъдат катастрофални.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните обяснения. Ако рискът е бил известен от години, защо незаконното строителство е продължило? Защо десетки семейства са били оставени да изградят домовете си до стратегически обект? И защо този въпрос се поставя едва след като избухва пожарът? Това вече не е тема за диверсанти или дронове. Това е тема за управление, контрол и институционална дисциплина.

Още по-интересна е международната перспектива. През последните години световната енергийна инфраструктура се превърна в поле на геополитическо противопоставяне. Взривовете по подводните газопроводи в Балтийско море, атаките срещу енергийни обекти в Близкия изток, ударите по нефтени терминали в различни региони показаха колко трудно е да бъдат защитени подобни съоръжения. Тръбопроводите могат да се простират на хиляди километри. Не съществува реалистичен начин всеки километър да бъде охраняван непрекъснато.

Това означава, че съвременната енергийна сигурност все повече зависи от разузнаването, наблюдението, системите за ранно предупреждение и способността за бързо възстановяване. Парадоксално, но понякога най-добрата защита не е предотвратяването на всеки инцидент, а минимизирането на последствията от него.

Именно тук се появява въпросът за така наречената енергийна война. Терминът звучи драматично, но зад него стои напълно практическа логика. Ако една страна не може да постигне решителен резултат на бойното поле, тя започва да търси начини да увеличи икономическата цена за противника. Енергийната инфраструктура е очевидна мишена, защото свързва икономиката, транспорта, промишлеността и ежедневния живот на населението.

В случая с Русия допълнителен фактор е огромната територия. Защитата на няколко десетки военни бази е едно. Защитата на стотици хиляди километри тръбопроводи, електропроводи и железопътни линии е съвсем друго предизвикателство. Именно затова през последните месеци все повече руски експерти говорят за необходимост от нов подход към охраната на критичната инфраструктура.

Дали конкретният инцидент в Дагестан е част от подобен сценарий, засега не може да бъде независимо потвърдено. Няма публични доказателства за външна намеса. Няма и окончателни резултати от разследването. Всички останали версии остават в сферата на предположенията.

Но дори ако се окаже, че причината е чисто техническа, случилото се вече изпълни една важна функция. То показа колко чувствителна е станала темата за енергийната сигурност. Само преди няколко години подобен пожар вероятно би бил разглеждан като регионална авария. Днес той веднага се вписва в по-широката картина на конфликти, санкции, диверсии и геополитически сблъсъци.

Междувременно възстановителните работи продължават. Специалистите подменят повредените участъци, а газоснабдяването постепенно се възстановява. Животът в района вероятно скоро ще се върне към нормалния си ритъм. Въпросите обаче остават. Не само за причините за конкретния пожар, а за състоянието на цяла инфраструктурна система, изграждана десетилетия наред и днес поставена под натиск от съвсем нов тип рискове.

Тъкмо затова историята от Кизилюрт надхвърля границите на един дагестански район. Тя показва колко тънка е границата между аварията, саботажа, управленската грешка и геополитическото противопоставяне. А когато тези четири елемента започнат да се преплитат в една и съща история, никое официално обяснение не успява да затвори всички въпроси.