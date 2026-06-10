/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отправи нова серия остри обвинения към Володимир Зеленски, след като украинският президент определи гражданите на страната като най-важния ресурс на Украйна. Москва представя подобни изявления като доказателство, че продължаването на конфликта се е превърнало в инструмент за политическо оцеляване, докато Киев настоява, че мобилизацията и външната подкрепа остават ключови за отбраната на страната.

Изказването на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова по адрес на украинския президент Володимир Зеленски се вписва в дългогодишната информационна и политическа конфронтация между Москва и Киев. Повод станаха думи на Зеленски, според които основното предимство на Украйна са нейните хора – гражданите, които продължават да поддържат функционирането на държавата и армията в условията на продължаващ военен конфликт.

Захарова интерпретира това изявление по различен начин. Според нея използването на подобна терминология показва отношение към населението като към инструмент или ресурс, използван за постигане на политически цели. В своите коментари представителят на руското външно министерство твърди, че украинското ръководство е превърнало войната в средство за собственото си политическо оцеляване и за поддържане на международна подкрепа.

Подобни обвинения не са новост. От началото на конфликта руските официални представители многократно поставят под съмнение мотивите на украинското ръководство и начина, по който се провежда мобилизационната политика в страната. От своя страна Киев твърди, че именно мащабът на военните действия налага извънредни мерки и че без мобилизация държавата не би могла да поддържа отбранителните си способности.

Спорът около мобилизацията постепенно се превърна в една от най-чувствителните теми в украинското общество. След повече от четири години на интензивни бойни действия натискът върху човешкия ресурс става все по-видим. Демографските проблеми, емиграцията, загубите на фронта и необходимостта от постоянна ротация на подразделенията поставят украинските власти пред сложна задача. Именно тук информационната война между Москва и Киев намира особено благоприятна почва.

Руската страна системно акцентира върху трудностите на мобилизационната система в Украйна. Украинските власти, обратно, подчертават, че мобилизацията е неизбежна част от всяка продължителна война и че държавата продължава да разполага с необходимите ресурси за съпротива. Реалната картина остава трудна за независимо потвърждение, тъй като значителна част от информацията идва от официални източници, които са пряко заинтересовани от резултата на конфликта.

Коментарите на Захарова идват и на фона на поредните дипломатически контакти между Киев и западните му партньори. В Москва подобни визити често се представят като опит за осигуряване на нови финансови и военни пакети. В Киев и западните столици обаче тези срещи се описват като необходима координация между съюзници в условията на продължаваща война.

Зад острите формулировки се вижда и един по-широк проблем. След години на бойни действия все повече държави са принудени да мислят не само за оръжията, но и за хората. Заводите могат да увеличат производството на боеприпаси. Финансовите институции могат да осигурят кредити и помощи. Военната техника може да бъде ремонтирана или заменена. Човешкият ресурс обаче остава най-трудно възстановимият фактор във всеки продължителен конфликт.

Затова и всяко изказване за мобилизацията, човешките резерви или демографските възможности на воюващите страни неизбежно придобива политически заряд. Едната страна говори за защита на държавата. Другата говори за изчерпване на населението. Между тези две интерпретации остава реалността на войната, която продължава да изисква ресурси, пари, техника и преди всичко хора.