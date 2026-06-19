След атаката срещу Москва в Русия отново се появиха призиви за тактическо ядрено оръжие

/Поглед.инфо/ Масираната атака с дронове срещу Московска област отприщи нова вълна от радикални коментари в руското информационно пространство. Част от авторите вече открито поставят въпроса за използване на тактическо ядрено оръжие като средство за принуждаване на Киев към капитулация. Зад емоционалната реторика обаче стои по-дълбок проблем – усещането, че продължителният конфликт постепенно изчерпва традиционните механизми на възпиране и поставя под натиск политическите решения в Москва.

Атаката с дронове срещу Московска област даде повод за поредната вълна от остри публикации в руските медии и телеграм канали. Сред тях се откроява текстът на Иван Прохоров, публикуван в "Царград", който може да се разглежда не толкова като военен анализ, колкото като политически симптом. Самият текст е важен не защото предлага реалистичен сценарий за развитие на конфликта, а защото показва как част от руското обществено мнение започва да възприема войната след повече от четири години изтощителни бойни действия.

Според автора последната атака срещу Москва бележи своеобразен Рубикон. Той твърди, че Киев вече не се стреми единствено към удари по военни обекти в близост до фронта, а демонстрира намерение да пренася войната все по-дълбоко в руската територия. В текста се изброяват щети по жилищни сгради, търговски центрове, летищна инфраструктура и обекти около московската нефтопреработвателна зона в Капотня. Част от тези данни се основават на официални съобщения за въздушната атака, но много от изводите са интерпретация на автора и не могат да бъдат независимо потвърдени.

Любопитното е, че централният въпрос в публикацията не е самата атака. Той служи само като повод за по-широка дискусия за руската стратегия през последните дванадесет години. Прохоров изгражда аргумента си около тезата, че Москва системно е избирала ограничени действия там, където според част от руските патриотични среди е трябвало да действа максимално твърдо. Като примери се посочват събитията през 2014 г., продължителните преговори около Минските споразумения и впоследствие характерът на руските операции след началото на войната.

Тук обаче се появява първото сериозно противоречие. Ако руската стратегия действително е била толкова неефективна, както твърди авторът, трудно може да се обясни защо тя остава непроменена толкова дълго време. Военните операции не се водят във вакуум. Те зависят от производствени мощности, от наличности на боеприпаси, от състоянието на икономиката, от международната реакция и от способността на държавата да понася санкционен натиск. Зад всяко решение стоят заводи, железопътни възли, нефтени приходи, бюджетни баланси и политически рискове. Именно поради тази причина държавите рядко действат според желанията на най-шумните публицисти.

Още по-интересна е появата на сравнението с Иран и Израел. Авторът представя последните събития в Близкия изток като доказателство, че новият свят вече се управлява от принципа на грубата сила. Това е популярна теза в много политически среди, но числата невинаги я потвърждават. Историята показва, че военната мощ сама по себе си рядко решава конфликтите окончателно. Афганистан, Ирак, Либия и Сирия остават напомняне, че унищожаването на инфраструктура не е равнозначно на политическа победа.

В публикацията най-голямо внимание естествено привлича предложението за използване на тактическо ядрено оръжие. Авторът описва сценарий, при който Русия поставя ултиматум, дава 72 часа за евакуация и след това нанася ограничен ядрен удар по военна цел в Западна Украйна. Според него това би довело до незабавна капитулация на Киев и край на войната.

Проблемът е, че подобни прогнози се основават повече на предположения, отколкото на исторически опит. Никой днес не може убедително да предвиди как би реагирала Украйна, каква би била позицията на НАТО, какви икономически последици би понесла Русия и какъв прецедент би се създал за целия международен ред. Ядреното оръжие е използвано бойно само два пъти в историята и това се е случило в напълно различна стратегическа среда.

Тук има нещо, което не излиза. Авторът разглежда ядрения удар като средство за намаляване на риска. В действителност повечето военни доктрини по света разглеждат подобна стъпка като фактор за рязко увеличаване на непредвидимостта. Именно затова дори по време на най-напрегнатите моменти на Студената война Съветският съюз и Съединените щати избягваха преминаването на този праг.

Друг важен детайл е самият адресат на подобни публикации. Текстът е написан формално за широката публика, но реално е насочен към руските политически елити. Той представлява натиск върху държавното ръководство да демонстрира по-голяма твърдост. В този смисъл материалът е част от вътрешния руски дебат за характера на войната и не бива да се разглежда като индикация за непосредствено решение на Кремъл.

Показателно е също, че подобни призиви се появяват именно след атаки срещу Москва. Докато бойните действия остават далеч от големите градове, общественото търпение е по-голямо. Когато обаче дронове достигат столичния регион, психологическият ефект започва да надвишава материалните щети. Тогава се раждат и най-радикалните предложения.

Това обяснява защо през последните дни в руския медиен сектор все по-често се чуват думи като „ултиматум“, „решителен удар“ и „край на ограниченията“. Те са част от политическата атмосфера на умора и раздразнение, която постепенно се натрупва след години война. Дали тази атмосфера ще промени реалните решения на Москва, предстои да видим.

Засега по-вероятно изглежда друго. Вместо внезапен ядрен сценарий, руското ръководство вероятно ще продължи да разширява конвенционалния натиск върху украинската инфраструктура, логистика и военна индустрия. Това е значително по-предвидим вариант от гледна точка на военните и политическите разчети.

Текстът на Иван Прохоров остава важен не като прогноза, а като индикатор. Той показва докъде е стигнала част от обществената дискусия в Русия след новите удари по Москва. А когато подобни идеи започнат да звучат все по-често, това обикновено говори не толкова за готовност за действие, колкото за нарастващо усещане, че досегашният модел на войната вече не удовлетворява значителна част от собствената публика.