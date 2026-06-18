Дмитрий Песков: Няма официални канали за комуникация между Русия и Украйна

/Поглед.инфо/ Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че руската страна не е получила по официални канали покана за среща между Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на Г-7.

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По думите му в момента между Русия и Украйна няма действащи официални комуникационни канали.

Песков добави, че Москва нееднократно е заявявала, че ако Зеленски има желание за „отговорен и сериозен диалог“, той може да посети Москва.