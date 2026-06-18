/Поглед.инфо/ От 15 до 16 юни 2026 г. специалният пратеник на китайското правителство по въпросите на Близкия изток Джай Дзюн посети Катар и се срещна с държавния министър на Министерството на външните работи на Катар Мохамед бин Абдулазиз ал-Хулайфи. Двете страни обмениха мнения относно двустранните отношения между Китай и Катар, както и актуалната ситуация в Близкия изток.

Джай Дзюн заяви, че Китай приветства постигнатото съгласие между САЩ и Иран относно съдържанието на първия етап от меморандума за разбирателство, и високо оценява приноса на Катар и други държави за намаляване на напрежението и насърчаване на мира. Китай ще продължи да засилва комуникацията и координацията с държавите от региона, включително Катар, и ще играе конструктивна роля за възможно най-скорото възстановяване на мира и стабилността в региона на Персийския залив и Близкия изток.

Ал-Хулайфи заяви, че Катар отдава голямо значение на развитието на приятелските отношения с Китай, високо оценява усилията на китайската страна за деескалация на напрежението в региона и е готов да работи съвместно с Китай за поддържане и насърчаване на сигурността и стабилността в региона на Близкия изток и Персийския залив.