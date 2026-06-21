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Поглед към Китай

Пекин проведе проучвания на морските ресурси източно от Тайван

/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на природните ресурси проведе тридневно проучване на морската среда източно от остров Тайван, съобщи агенция „Синхуа“.

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Пекин проведе проучвания на морските ресурси източно от Тайван
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Според анализатори операцията показва, че моделът за управление на Пекин вече обхваща и областта на природните ресурси, като страната се подготвя за териториално-пространствено планиране на тези акватории.

За разлика от предишни единични мисии, настоящото изследване поставя началото на ежегодни рутинни инспекции, чрез които Китай упражнява юрисдикцията си и прави пълна оценка на националните ресурси. Бъдещите планове на Пекин за региона включват развитие на морската индустрия, проучвания за нефт и газ, биофармацевтика, както и многоизмерно планиране – от аквакултури на водната повърхност до изграждането на мостове, подводни кабели и тунели по морското дъно.

Експерти отбелязват, че действията на Китай са и в отговор на скорошните опити на Япония и Филипините да преговарят за делимитация на морските граници в ущърб на китайските интереси. По време на настоящото проучване са регистрирани опити за външна намеса от чужди сили, но операцията е преминала безопасно благодарение на координацията с военноморските сили и бреговата охрана на Китай. В бъдеще този координиран модел между различните ведомства ще се прецизира, за да осигури систематично управление на водите източно от Тайван и да се защитят морските права на страната.

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