HUAWEI представя авангардна рамка за разработване на чипове

/Поглед.инфо/ HUAWEI обяви нова рамка за разработване на чипове, която според компанията може да отвори нов етап в развитието на китайската полупроводникова индустрия. Още тази есен технологичният гигант планира да представи новия процесор Kirin за смартфони, базиран на многослойна архитектура на схемите. Този подход съкращава критичните пътища за свързване между компонентите, повишава плътността на транзисторите и подобрява енергийната ефективност на чиповете.