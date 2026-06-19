Загуба на 40% водород определя термалния колапс на най-близкия съсед на Земята

/Поглед.инфо/ Академичният навик да се разглежда Земята като универсален еталон за планетарна еволюция отново се сблъсква с геофизичната реалност. Изследване на учени от Хонконг пренарежда моделите на планетарно охлаждане, въвеждайки шест диференцирани режима на тектоника за скалистите тела. Данните сочат, че липсата на класическо движение на плочите при Венера не е случайна аномалия, а следствие от дефиниран термодинамичен баланс, при който енергийните потоци от радиогенен разпад и гравитационно свиване остават затворени под стотици километри базалт. Анализът на повърхностната морфология и загубата на водород показва, че съседката ни е преминала през фази на пълно заливане с лава, затваряйки топлинния контур на планетата.

Еволюция на термичните режими и термодинамичният капан на Венера

В съвременната планетология тектониката на скалистите тела вече не се разглежда като статичен процес, а като динамична система, функционираща в един от шест теоретично изведени режима: подвижен, заседнал, епизодичен, епизодично-бавно-движещ се, плутонов-бавно-движещ се или напълно пасивен. Докато Марс и Меркурий отдавна са преминали в режим на „замръзнала тектоника“ поради по-ниската температура на мантията си и бързото удебеляване на повърхностния слой, Венера демонстрира съвсем различна термодинамична логика. Новите математически модели на планетарно охлаждане усложняват досегашната линейна картина. При скалисти планети с размерите на Земята, в крайния етап на тяхната акреция, мантията абсорбира кинетичната енергия на падащите метеорити и се оказва по-гореща от ядрото. Това обръща топлинния поток през първите стотици милиони години от съществуването на планетата, създавайки първична шлакова кора над течен магмен океан.

Основният двигател на геоложките процеси е вертикалният топлопренос, захранван от радиоактивен изотопен разпад, приливни сили и гравитационно свиване. Охлаждането се извършва единствено през повърхността, като при наличие на гъста първична атмосфера с висок топлинен капацитет енергията се отвежда чрез поток от леки молекули, напускащи гравитационния кладенец. Когато обаче дебелината на кората достигне критичните 200 километра, външните признаци на тектоничен живот обикновено спират. При Венера този процес се развива немонотонно. Когато повърхностните разломи се затворят, магмата и газовете губят възможността да вентилират акумулираната топлина. Понеже повърхността на планетата е сравнително малка спрямо нейния обем, а ниската топлопроводимост на твърдия базалт действа като изолатор, вътрешната температура започва да нараства, което води до частично разтапяне на кората отдолу нагоре.

Числата срещу хипотезата за „земното минало“ на близнака

Дълго време в научната общност се споделяше абстрактната теза, че в миналото си Венера е притежавала сходна със земната тектоника на плочите. Моделирането на учените от Хонконг обаче вкарва математически формализъм, който поставя под съмнение тази версия. Данните показват, че планетата функционира в епизодично-заседнал режим, при който периодите на втвърдяване стават прогресивно по-дълги с увеличаването на възрастта на космическото тяло. Когато кората се разтопи отдолу, тя се разпада в глобален мащаб и фрагментите започват да потъват в мантията – процес, който може да продължи до 500 милиона години, но с времето площта на тези зони намалява.

Радарното картографиране на повърхността, извършено от мисии като „Магелан“, разкрива, че преди около 400 милиона години приблизително 92% от венерианската кора е била изцяло залята от базалтова лава. Това масивно преливане повдига въпроса дали събитието е изолиран инцидент или част от цикличен термодинамичен модел. Хипотезата за ранна земноподобна биосфера се пропуква при анализа на летливите елементи. Земята е консумирала около 10% от първичния си водород, запазвайки го на повърхността в хидросферата. Венера е загубила над 40% от своя водород, който е изчезнал безвъзвратно в космоса.

Този масивен escape-ефект показва, че планетата е преживяла рязко топлинно освобождаване, последвано от шоково втвърдяване на базалта, което е направило кората напълно непроницаема за дълъг период. Натрупването на вътрешна енергия под този херметичен капак неизбежно води до следващ цикъл на разпукване и масивен пермски тип вулканизъм. Данните от Хонконг доказват, че условията на Венера са били екстремни още от самото начало на нейното формиране, отхвърляйки теориите за късен катастрофичен прелом в полза на ранно и необратимо разминаване в еволюционните пътища на двете планети.