/Поглед.инфо/ Настоящата криза на управленските елити и прогресиращата когнитивна деградация не са абстрактен философски проблем, а пряка заплаха за физическата сигурност на държавните структури. Докато образователната система бълва некомпетентност, а индустриалният капацитет се подменя от дигитални симулации, реалният сектор изпитва остър недостиг на базови кадри за поддръжка на железопътната, енергийната и военната логистика. Прехвърлянето на аналитичните функции към автоматизирани системи оголва тежки пробойни в планирането на ресурсите. Запазването на базови технически и аналитични стандарти вече не е въпрос на културен избор, а на чисто физическо оцеляване на фона на системния разпад на управленската матрица в Европа и у нас.

Когато говорим за криза на цивилизацията, обикновено се плъзгаме по повърхността на политическата реторика, пропускайки материалните измерения на процеса. Проблемът, пред който са изправени съвременните държавни образувания в средата на 2026 година, няма общо с идеологическите диспути, а е дълбоко вкоренен в прогресиращата загуба на оперативен капацитет. Докладите на редица европейски институти по социология и индустриален мениджмънт сочат спад в нивата на базово техническо мислене сред завършващите висше образование. Това не е просто статистика за пазара на труда, а ерозия на самата матрица, върху която се държи съвременната критична инфраструктура. Когато премахнеш от едно общество стандартите за инженерна точност, строго логистично планиране и управленска отговорност, самото явление на организираната държава престава да съществува. Остава само външната обвивка — празни министерски кресла, подписващи договори без финансово и ресурсно покритие, и медиен шум, който маскира реалната липса на дизел, патрони и подготвени кадри за ремонт на локомотивния парк.

В предишни анализи на Поглед.инфо разгледахме подробно как системното затваряне на производствени мощности в Западна Европа оголи логистичните дефицити при доставка на суровини от първа необходимост. Днес виждаме следващата фаза на този процес, която е далеч по-опасна: когнитивното разтоварване. Делегирането на аналитичните и управленските функции на алгоритми и автоматизирани системи създава илюзия за контрол, докато в действителност заводите губят хората, способни да разчетат чертеж или да организират влакова композиция при извънредна ситуация. Историческият паралел с древните шумери и тяхното понятие за изходните кодове на битието показва, че веднъж загубен смисълът на една структура, тя не може да бъде възстановена чрез наливане на бюджетни средства. Европейските субсидии за иновации и дигитализация не могат да заменят липсата на физически капацитет. Числата от последните тримесечия не потвърждават версията, че автоматизацията повишава производителността в тежката промишленост; напротив, пробойните в енергийния сектор се увеличават пропорционално на въвеждането на софтуерни решения, лишени от човешки надзор с реален практически опит.

Това изглежда логично от гледна точка на технократите, но има един структурен проблем, който те отказват да признаят. Спасяването на обществото като цяло чрез централизирани мерки вече е математически невъзможно поради натрупаната инерция на некомпетентност. Колкото по-голяма и тромава е една административна машина, толкова по-бързо тя потъва под тежестта на собствените си неработещи регулации. В условията на променяща се геоикономическа реалност, единственият работещий механизъм за съхранение на оперативна годност е локалното капсулиране и налагането на строги персонални стандарти в тесните професионални ниши. Необходим е безмилостен вътрешен одит на наличните ресурси — както в рамките на отделното предприятие, така и на личностно ниво. Времето на колективните илюзии приключи сред камионите без шофьори и заводите на командно дишане, които съществуват само в презентациите на брюкселските чиновници. Единствено връщането към хладнокръвното наблюдение на фактите и отказът от участие в информационния шум могат да гарантират изграждането на онази устойчивост, която ще позволи пренасянето на реалните цивилизационни кодове отвъд текущия институционален разпад.