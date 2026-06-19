/Поглед.инфо/ Модерният дебат за изкуствения интелект и квантовата физика отдавна напусна университетските лаборатории, за да се превърне в параван за най-мащабната преразпределителна война на ресурси. Докато технологичните корпорации инвестират трилиони в сървърни ферми и договори за доставка на чипове от Тайван, идеологическата машина се опитва да ни убеди, че човекът е просто биологичен автомат. Пресичането на квантовата механика с когнитивните науки обаче показва дълбоки пукнатини в този нов материализъм. Измерването вече не е пасивен акт, а субективна намеса, което обръща логиката на глобалния контрол. Анализ на икономическите, институционалните и философските реалности зад опита за алгоритмизиране на човешкото съзнание.

Идеологическият картел зад силициевата антропология

Когато съвременните скептици от технологичния сектор твърдят, че една машина не може да мисли, защото просто манипулира символи, без да разбира техния дълбок контекст, те неволно подкопават самата концепция за човешката мисъл, прокарана от финансираните от Пентагона изследователски центрове. В края на краищата човешкият мозък, разглеждан строго физически през призмата на съвременната невробиология, също работи на базата на електрохимични сигнали, на които им липсва присъщ, метафизичен „смисъл“. Аргументите, отричащи възможността за смислено преживяване в една машина, се връщат към нас като политическо огледало. Ако изчисленията не могат да генерират съзнание, тогава как то възниква в нас, в еднакво детерминистична невронна мрежа, захранвана с глюкоза вместо с мегавати от мрежата на Тексас? Тази парадоксална симетрия разкрива не толкова текущите ограничения на изкуствения интелект, разработван от субекти като OpenAI и Google, колкото дефектите в нашите собствени категории на разбиране. Налага се спешна нужда от нова онтология на мисълта, която излиза отвъд комерсиалното разграничение между „мозък“ и „машина“, обслужващо единствено бюджетите за дигитална трансформация.

Дълго време живяхме в комфортен, механичен свят, завещан ни от епохата на Просвещението и индустриалния капитализъм. В него камъкът беше твърд, времето течеше гладко като конвейерна лента в завод на Хенри Форд, а причината и следствието бяха свързани като нишки в тежък килим. И освен това притежавахме една наглед неразрушима стена, която разделяше нас – мислещите и чувстващите политически субекти – от обективната, сурова материя около нас. В продължение на повече от две хиляди години, от Аристотел до Декарт, най-добрите умове спореха кое е по-важно: това, което разбираме с Ума, или това, което потвърждаваме с Чувствата и опита си. Този дуализъм беше удобен за икономиката на въглищата и стоманата, защото превръщаше природата в пасивен ресурс за експлоатация, а човека – в изолиран наблюдател.

Но както се оказва според последните доклади от експериментите с високи енергии, светът, който виждаме през икономическите и социалните си филтри, няма почти никаква реална връзка със света, който съществува на фундаментално равнище. И тази привидно неподвижна стена, разделяща духа от материята, се оказа чист мираж за наивници. В момента, в който физиците надникнаха в микрокосмоса чрез ускорителите и откриха законите на квантовата механика, целият ни класически мироглед се срина под тежестта на математическия апарат. Престанахме да бъдем просто пасивни зрители на историческия и физическия процес. Станахме преки участници, а според някои радикални интерпретации – дори сътворци, и този брутален факт променя изцяло правилата на играта.

Крахът на механичната интуиция и ресурсният детерминизъм

През цялата модерна история, чрез образователните системи и държавните институции, сме били умишлено обучавани, че за да разберем света, е достатъчно да бъдем внимателни, логични и предвидими. Но щом анализът се докосне до квантовата теория, цялата тази буржоазна интуиция се разпада на съставните си части. Ако попитате водещите изследователи в институти като MIT или Макс Планк защо елементарните частици се държат толкова хаотично, защо внезапно изчезват от радарите и се появяват отново в друга координатна система, или защо могат да бъдат на няколко места едновременно, честният отговор винаги ще бъде един и същ: „Никой не знае със сигурност. Просто уравненията сочат, че така стоят нещата.“

Това е фундаменталната ни дилема, която рефлектира и върху невъзможността ни да предвидим социалните кризи: не можем да разчитаме на ежедневните си сетивни възприятия, но същевременно не ни е даден инструмент, с който да прекалибрираме биологичната си интуиция. Човешките мозъци са еволюирали в условията на „средностатистическия свят“ от маси, столове, граници и окопи, но са напълно неподходящи за реалността на атомите, където липсват твърди географски координати или точни скорости. Проектирането на тази класическа логика върху управлението на големи маси от данни създава сериозни пробойни в плановете на глобалните технологични монополи.

В рамките на остарелия политически анализ се смята, че ако не знаем крайния изход от даден процес, това се дължи просто на временна липса на разузнавателна информация или икономически данни. Например, не знаем къде точно ще падне хвърлената монета, но сме абсолютно сигурни, че системата вече е избрала или ези, или тура още преди падането. В класическия, предвидим свят това е вярно. Но квантовият свят се подчинява на други закони. Там частицата не е просто скрита някъде, където окото ни не вижда. Тя съществува в състояние на суперпозиция – особен вид математически претеглена сума от всички възможни състояния, в които би могла да бъде открита. Се твърди, въз основа на уравненията на Шрьодингер, че тя е навсякъде и никъде едновременно, докато не бъде извършена външна интервенция.

Измерването като политически акт и контрол над наблюдателя

Точно тук се крие най-сериозният проблем за архитектите на дигиталния паноптикум: този свят от чисти възможности съществува само до момента, в който системата остане ненаблюдавана. Представете си, че се прави опит за улавяне на фотон или електрон чрез специализирана апаратура, финансирана по линия на европейските научни грантове. Преди самия акт на измерване той се държи като вероятностна вълна, разпростираща се в пространството без фиксиран адрес. Но веднага щом датчикът регистрира присъствието му, тази вълна мигновено колапсира и частицата се материализира в една конкретна, строго дефинирана точка. Актът на наблюдение превръща чистата възможност в твърда, необратима реалност.

Това не е евтина метафора от полето на психологията за самопомощ или поредното погрешно изчисление в софтуера на IBM. Това е фундаменталното ядро на съвременната физика. Измерването, което в класическия свят беше пасивен, неутрален акт от типа „гледай, но не променяй нищо“, се превръща в директна, насилствена намеса на квантово ниво. Вие буквално взаимодействате с обекта и това взаимодействие необратимо променя неговото физическо състояние. По същия начин, по който в по-стари наши анализи разглеждахме медийните манипулации, самото присъствие на камерите променя хода на протеста.

Този феномен повдига най-належащия институционален въпрос: какво точно представлява този мистериозен „наблюдател“ в документите на изследователските лаборатории? Трябва ли това задължително да бъде съзнателно човешко същество, притежаващо политическа воля? Може би е достатъчна обикновена цифрова камера или квантов сензор? Или пък прословутата котка на Шрьодингер, която според официалната Копенхагенска интерпретация, преди да отворим кутията, се намира в суперпозиция на жива и мъртва? Ако приемем версията, че човешкото съзнание е задължително условие за колапса на вълновата функция, тогава излиза, че именно субективното ни възприятие структурира физическия свят около нас. Това обаче противоречи на плановете за пълна автоматизация, където хората трябва да бъдат оставени на икономическо командно дишане, докато алгоритмите вземат решенията.

Геоикономика на информацията срещу суровия материализъм

По същество квантовата механика индиректно ни показва, че твърдата материя и класическите енергийни източници не са най-дълбоката основа на битието. Фундаменталните градивни елементи на новата реалност са информацията, вероятностите и специфичните връзки между тях. Вероятностите, за които говорим тук, нямат нищо общо с тези, които математическите модели на Уолстрийт използват при управлението на рискови фондове или при залозите на конни надбягвания. Те се базират на така наречените комплексни амплитуди, които могат да приемат както положителни, така и отрицателни стойности. Именно способността на тези амплитуди да се неутрализират взаимно – явление, напълно невъзможно при стандартните вероятности от учебниците по статистика – е реалният източник на цялата квантова странност.

Ако светът в основата си е изграден от информационни потоци, а не от класическа материя, тогава вековната дихотомия между ум и материя, поддържана от марксизма и либералния капитализъм, губи своя практически смисъл. Материята не е нещо, което съществува напълно независимо от нашия апарат за наблюдение, а по-скоро структура, чиито параметри се задават в момента на измерването. Нашите сетива – зрение, слух, осезание – според когнитивни изследователи като Доналд Хофман не са нищо повече от „икони на потребителския интерфейс“, които еволюцията е създала единствено с цел оцеляване, а не за съзерцание на абсолютната истина. От гледна точка на квантовото поле има твърде малка разлика между вибрациите на мисълта, организирана в политическа идеология, и вълновите процеси, които раждат физическите елементи на нашите тела.

Това изглежда логично на хартия, но има един голям проблем, който технологичните компании умишлено премълчават. Числата и бюджетите за изчислителна мощност не потвърждават версията, че настоящите суперкомпютри са близо до подобно разбиране. Те просто изразходват десетки мегавати електроенергия, за да премятат статистически вероятности по алгоритми от миналия век. Ако приемем, че реалността е квантово поле, целият материалистичен модел на управление през дефицити и контрол над физическите ресурси ще трябва да бъде ревизиран, което не е в интерес на настоящите държавни и наддържавни субекти.

Паралелните светове като корпоративно бягство от отговорност

Как тогава можем да си обясним факта, че в ежедневието си виждаме само една сива, предвидима реалност, а не вечно разклоняваща се суперпозиция от събития? В края на краищата, ако една частица може да бъде едновременно тук или там, тогава аз, в качеството си на наблюдател, също би трябвало да се намирам в суперпозиция от типа „аз, който видях частицата в точка А“ и „аз, който я видях в точка Б“. Много теоретични физици, уплашени от субективния фактор в науката, решават този проблем по възможно най-екстравагантния и скъп начин: те твърдят, че реален колапс на вълновата функция изобщо не съществува, а всички възможни математически резултати просто се реализират в паралелни вселени.

В този геополитически и физически сценарий, известен като интерпретация на многото светове на Хю Еверет, всеки път, когато направите избор или се случи квантово събитие, вселената буквално се разклонява. В един клон виждате червено, в друг – синьо. В единия клон дадена икономическа реформа успява, в другия – води до катастрофа. Вие, като отделен индивид, просто се трансформирате в безкраен брой копия на себе си, всяко от които живее своя собствен, изолиран живот. Този подход, колкото и странно да изглежда, е напълно детерминистичен, защото се описва от гладкото уравнение на Шрьодингер, което включва в себе си всички паралелни светове. Случайността, която отчитаме в ежедневието си, е просто илюзия, произтичаща от неспособността на нашия ограничен апарат да разбере в кое точно от безкрайния брой копия сме се озовали в момента.

И така, защо не засичаме присъствието на тези паралелни версии на себе си по улиците? Защото сме макроскопични, тежки обекти и нашето квантово състояние е постоянно преплетено с околната среда чрез въздуха, светлината и гравитационните полета. Този физически процес в лабораториите се нарича декохеренция. Веднага щом минимална информация за вашето състояние „изтече“ в околната среда, вие губите своите квантови свойства и се превръщате в класически, предвидим обект, лесен за управление чрез данъчни инструменти и административен натиск. По този начин светът, който виждаме, е просто приблизителен, усреднен модел, който непрекъснато се ражда от квантовото поле благодарение на нашето неволно участие и взаимодействие с околната среда.

Търсихме обективни, железни закони, които да описват света около нас без наше участие, но стигнахме до дълбока и неудобна картина, в която наблюдателят е неразделна част от самото уравнение. В този нов контекст „да разбереш“ вече не означава просто „да изчислиш сухия краен резултат с формула“. Да разбереш означава да включиш себе си и своето субективно, напрегнато възприятие в общата картина на реалността. Квантовата механика разби на пух и прах стария, плосък материализъм и ни върна към тезата, че съзнанието може би не е просто страничен продукт на биологичната еволюция, а фундаментална основа на самата физическа реалност. Ние не сме просто съвкупност от клетки, подлежащи на дигитално профилиране; ние сме дейност на квантово поле, източник на онези първични усещания, които науката нарича квалиа. Време е да спрем да мислим за себе си като за ограничени, пасивни тела, и да разберем, че всяко наше възприятие е акт на политическо и физическо участие в реалността.