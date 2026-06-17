Технологична пробойна в сигурността: Периферни изчисления на НАСА превръщат сателитите в денонощни автономни патрули

/Поглед.инфо/ Експериментът с космическия апарат YAM-9, конструиран от частната корпорация за аерокосмическа инфраструктура Loft Orbital, маркира преломен момент в разпределянето на ресурсите за глобално наблюдение. За първи път в историята софтуерен пакет, създаден от Лабораторията за реактивно движение на НАСА и базиран на модела Gemma 3 на Google DeepMind, изпълни напълно автономно засичане и класификация на земни обекти без трансфер на сурови масиви от данни към базовите станции на Земята. Вместо традиционното тежко и енергоемко изпращане на терабайти телеметрия, която впоследствие се обработва от оператори, сателитът сам изолира железопътни възли и зони на човешка активност по заявки на естествен език. Този технологичен преход към периферни изчисления директно в орбита премахва логистичното тесногърдие при предаването на данни и поставя основите на денонощно автоматизирано разузнаване.

Ресурсният натиск върху сателитните канали и орбиталният филтър на Loft Orbital

Досегашният модел на космическо наблюдение се сблъскваше с фундаментален логистичен дефицит: пропускателната способност на радиочестотния спектър. Сателитните съзвездия генерират ежеминутно огромни обеми от сурови изображения с висока разделителна способност, чието сваляне на Земята изисква скъпа наземна инфраструктура, огромна енергия и непрекъснато преизчисляване на прозорците за комуникация. Тези данни се изсипват в затворени центрове, където екипи от анализатори или локални алгоритми ги обработват с часове закъснение. При военни конфликти или индустриални аварии това забавяне прави информацията морално остаряла още преди да е стигнала до крайния потребител. Тестът, проведен на борда на спътника YAM-9, променя именно тази икономика на информацията чрез внедряването на периферна изчислителна мощ (edge computing).

Интегрираният на борда софтуер на НАСА използва олекотената архитектура на модела Gemma 3 на Google DeepMind, която е проектирана специално за работа върху ограничен и енергийно лимитиран хардуер, далеч от стабилните сървърни ферми на Земята. По същество това е опит да се пренесе филтрирането на данни на предна линия. Космическият апарат вече не е просто пасивна леща, а затворена аналитична единица. Твърди се, че по време на тестовете системата е успяла самостоятелно да разпознае железопътни възли и промишлена инфраструктура, изолирайки само критичните координати. От гледна точка на ресурсите това означава, че сателитът може да изпрати обратно към Земята обикновен текстов пакет от няколко килобайта с готови изводи, вместо гигабайти тежки графични файлове. Подобна оптимизация спестява енергия на апарата и освобождава дефицитна честотна лента за спешни комуникации.

Интеграцията на VLM модели в Космоса: Тактически предимства и аналитични съмнения

Технологичното ядро на този експеримент се крие във възможностите на така наречените визуално-езикови модели (VLM). Тези системи съчетават контекстуалното разбиране на големите езикови модели със способността за визуален анализ на пиксели в реално време. Според официалните изявления на Loft Orbital и Лабораторията за реактивно движение на НАСА, софтуерът е отговорил адекватно на сложни заявки, формулирани на естествен език, като например класифициране на гранични зони между естествена среда и човешка дейност. На хартия това звучи като абсолютна революция за оперативното планиране, но практическият анализ изисква доза скептицизъм.

Числата и суровите инженерни реалности често не потвърждават ентусиазма на корпоративните пресрелизи. Работата на сложни невронни мрежи в орбита е изправена пред сурови хардуерни ограничения. Космическата радиация предизвиква софтуерни грешки в микрочиповете, а охлаждането на изчислителните модули във вакуум е изключително сложна задача, изискваща тежки радиатори. Макар ръководителят на отдела за изкуствен интелект в Loft Пол Ласер да заявява, че това отваря вратата за денонощни патрули в Космоса, реалната автономност остава ограничена от живота на батериите и деградацията на слънчевите панели на YAM-9. Нещо повече, прехвърлянето на вземането на решения на борда на сателита създава сериозни пробойни във верификацията на данните. Ако алгоритъмът допусне грешка в класификацията или халюцинира обект, който не съществува, земните анализатори няма да разполагат със суровия материал, за да коригират пропуска навреме.

Въпреки това, геоикономическият натиск за автоматизация на космическия сектор е твърде голям, за да бъде спрян от тези детайли. Вашингтон и неговите технологични изпълнители бързат да затворят цикъла на обработка на разузнавателни данни заради нарастващото напрежение в глобалните вериги за доставки и логистичните възли в Тихия океан и Източна Европа. Проследяването на влакови композиции, пристанищна инфраструктура и движение на суровини се превръща в критичен елемент от икономическата война. Който разполага с филтрирана информация в реално време, печели предимство при налагането на санкции или блокирането на търговски пътища. Подобни теми вече бяхме разглеждали в анализите ни за сателитното проследяване на петролните танкери и опитите за заобикаляне на ембаргата чрез прехвърляне на товари в открито море.

От орбитални патрули към асистенти за астронавти: Дългосрочната стратегия на НАСА

Вътрешната логика на този проект надхвърля рамките на обикновеното разузнаване и се простира до бъдещите пилотирани мисии на НАСА. Техническият ръководител на групата за изкуствен интелект в Лабораторията за реактивно движение Хуан Делфа Виктория посочва, че крайната цел е създаването на интерактивни изчислителни асистенти за астронавти. Логиката тук е чисто ергономична: човек в тежък скафандър по време на мисия на Луната или Марс не може да борави с традиционни клавиатури и интерфейси за управление на системи. Той се нуждае от гласова комуникация с локална машина, която може да обработва данни от външни сензори и да предоставя готови технически решения без забавяне от земната станция, което при марсианските мисии може да достигне до двадесет минути в едната посока.

Това обяснява защо американската държавна машина налива милиарди долари в частни компании като Loft Orbital за тестване на търговски софтуер в космоса. Използването на отворени модели като Gemma 3 на Google позволява бързо модифициране и тестване без необходимост от изграждане на софтуерна архитектура от нулата. Това обаче крие и рискове, свързани с монополизирането на космическата сигурност от няколко големи технологични конгломерата в Силициевата долина. Когато алгоритмите на частни компании започнат да определят автономно кое движение по границите е „подозрително“ и кое не, вземането на решения се изнася извън контрола на суверенните държавни институции. Командното дишане, на което се намират редица международни договори за космическото пространство, само ще се засили с навлизането на тези затворени софтуерни архитектури в орбита. Инфраструктурната надпревара вече не е само за броя на ракетите-носители, а за изчислителния капацитет, разположен в термосферата.