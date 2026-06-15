Капитал срещу код: Договорите на Microsoft и Palantir разкриват истинските купувачи на дигиталния суверенитет

/Поглед.инфо/ През последните години дебатът за т.нар. изкуствен интелект (ИИ) бе умишлено вкаран в руслото на абстрактния хуманизъм и холивудския неолудизъм. Докато публиката бива засипвана с апокалиптични прогнози от популярни автори и технологични предприемачи, реалният процес се развива по законите на суровия геоикономически прагматизъм. Големите езикови модели (LLM), символизирани от ChatGPT на компанията OpenAI, отдавна престанаха да бъдат просто софтуерни играчки и се превърнаха в тежка логистична и инфраструктурна реалност. Зад паравана на медийния шум около моралните дилеми се крие безмилостна битка за контрол над енергийни ресурси, разпределителни мрежи за данни, производствени мощности за микрочипове и най-вече – над механизмите за формиране на общественото съзнание през призмата на държавния и корпоративния монопол.

Езиковият монопол като геополитическа инфраструктура

Интелектуалната мода да се обсъждат заплахите от изкуствения интелект роди цяла индустрия от пророци, чийто водещ представител Ювал Харари обикаля международните форуми, за да обяснява как машините са „хакнали операционната система на човечеството“. В доклада си на конференцията Frontiers Forum израелският историк лансира тезата, че контролът над езика означава контрол над културата и законите. Това виждане, макар и ефектно, страда от хроничен недостиг на пазарен реализъм. Езикът не се хаква в метафоричното пространство; той се монополизира чрез конкретни сървърни ферми, разположени във Вирджиния, Тексас и Дъблин, консумиращи теравати електроенергия и охлаждаща вода.

Твърди се, че способността на ChatGPT да генерира текстове, договори и кодове застрашава заетостта на милиони бели якички. Числата обаче не потвърждават изцяло тази версия в дългосрочен план. Според данни на технологични анализатори от Gartner, внедряването на тези системи в корпоративния сектор в момента се сблъсква с огромни пробойни в сигурността и точността на данните, наричани за по-неутрално „халюцинации“. Истинският проблем не е, че машината мисли, а че корпорациите, притежаващи тези модели, получават филтър, през който преминава цялата входяща и изходяща информация на глобалния пазар. Когато Microsoft инвестира над 13 милиарда долара в OpenAI, целта не бе създаването на дигитален събеседник за самотни интелектуалци, а затварянето на пазарната ниша в рамките на облачната им платформа Azure. Това е чиста геоекономическа логика на заграбването: моделът на растеж изисква пълно изтласкване на конкуренцията и създаване на инфраструктурна зависимост, подобна на зависимостта от руските газопроводи или близкия изток в миналия век.

В този контекст тревогите на фигури като Илон Мъск изглеждат по-скоро като лобистки маневри, отколкото като автентичен хуманизъм. Мъск, който бе сред основателите на OpenAI през 2015 г., напусна борда на директорите, официално поради конфликт на интереси с разработките на Tesla за автономно шофиране. Неофициално обаче, неговите призиви за „замразяване на разработките“ в отвореното писмо от 2023 г. съвпаднаха по време с трескавата подготовка на собствената му компания xAI и модела Grok. Поведението на Мъск, описано детайлно в биографията му от Уолтър Айзъксън, демонстрира класическия модел на технологичния барон: опит за забавяне на регулациите за конкурентите, докато се осигурят логистичните вериги за собствените заводи за суперкомпютри в Остин. Камионите с графични процесори (GPU) на Nvidia пътуват към този, който плаща кеш, а не към този, който пие уиски и философства за края на света.

Дигиталният левиатан: Командно дишане за тоталитарните схеми

Мнението на Питър Тийл, съосновател на PayPal и технологичния гигант за военно разузнаване Palantir, хвърля допълнителна светлина върху процесите, изчистена от либералния захарлак. В интервюто си за The Rubin Report Тийл определя изкуствения интелект като „комунизъм“, визирайки способността му да централизира контрола в ръцете на държавния апарат, по подобие на китайската система за социален кредит. Тук обаче има тежко противоречие, което Тийл пропуска да отрази в собствения си политически манифест „От нула до едно“. Неговата компания Palantir работи по договори с Пентагона, ЦРУ и британската Национална здравна служба (NHS), доставяйки софтуер за анализ на масиви от данни, който върши абсолютно същото – шпионира, прогнозира и оптимизира държавната репресия или корпоративния контрол.

Когато Тийл нарича ИИ „военна технология“ в статията си за „Ню Йорк Таймс“, той е максимално точен. Големите езикови модели не са академични упражнения. Те са софтуерното разширение на военно-промишления комплекс. Програмата Project Maven на Министерството на отбраната на САЩ, която използва алгоритми за разпознаване на цели от дронове, е директно доказателство за това накъде отиват капиталите. Всякакви приказки за „етичен ИИ“ умират в момента, в който договорите за поддръжка на логистичните вериги на НАТО изискват автоматизирано управление на доставките на боеприпаси и горива. Това е студеният реализъм на бойното поле: алгоритъмът не се интересува от правата на човека, а от това колко тона дизел са необходими на една механизирана бригада, за да прекоси дадена логистична точка.

Този процес вече бе разгледан в по-стари анализи на "Поглед.инфо" относно преструктурирането на глобалния пазар на микропроцесори, където контролът над тайванската компания TSMC се оказа по-важен от всякакви дипломатически декларации. Ако заводите в Хсинчу спрат поради липса на суровини като неон или поради военна блокада, целият софтуерен балон на Силициевата долина отива на командно дишане за седмици. Без физическия хардуер, изграден от силиций, мед и литий, ChatGPT е просто поредица от неизпълними математически уравнения.

Оптимизмът на филантропите като бизнес стратегия

На другия полюс стои контролираният оптимизъм на Бил Гейтс. В интервютата си за Handelsblatt създателят на Microsoft сравнява ИИ с изобретяването на интернет и персоналния компютър. Тази позиция е лесно обяснима през призмата на финансовия интерес. Като основен акционер и стратегически партньор на OpenAI през своята фондация и корпоративни структури, Гейтс продава идеята за „аутсорсинг на рутината“. Тезата, че хората ще се освободят, за да се занимават с творчество, обаче се сблъсква с реалността на пазара на труда. В икономическата история няма случай, в който автоматизацията на даден сектор да е довела до масово благоденствие на освободената работна ръка; тя води до концентрация на капитала и маргинализация на цели социални слоеве.

Книгите на Гейтс, включително „Как да избегнем климатично бедствие“, често предлагат технологични решения за структурни политически проблеми. Но реалността е иронична: според изследване на Университета на Тексас, обучението на модел като GPT-3 в центровете за данни на Microsoft изисква потреблението на стотици хиляди литри чиста вода за охлаждане и мегавати енергия, често генерирана от въглищни или газови централи. Дигиталната икономика не е зелена; тя е тежка, замърсяваща и ресурсоемка. Тя е месомелачка за ресурси, която превръща физическото богатство на планетата в дигитални монополи.

В крайна сметка, пред нас не стои въпросът дали машините ще придобият съзнание – това е дъвка за наивници и сценаристи. Въпросът е кои корпоративни и държавни субекти ще държат шалтера на сървърите и кои ще определят алгоритмичните филтри на новинарския поток. Битката за качествения анализ в медийното пространство не е технологична, а политическа. Тя изисква отказ от сляпото доверие в генерираните отчети и завръщане към суровия анализ на фактите, договорите и логистиката. Всичко останало е просто поредната порция дигитален опиум за масите, целяща да прикрие преразпределението на глобалното влияние.