Проф. Георги Чанков: Тръмп готви тайна сделка с Иран, а Израел прави всичко, за да я провали

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с проф. Георги Чанков от УНСС за възможното споразумение между САЩ и Иран, битката около Ормузкия проток, ролята на Израел, кризата около Доналд Тръмп, бъдещето на Украйна, настъплението на изкуствения интелект във войната и раждането на новия световен ред. Дали мирът в Близкия изток е реална перспектива или поредна пауза преди следващата ескалация? Какво се крие зад телефонните разговори между Тръмп и Путин? Защо Дубай може да загуби статута си на световно финансово убежище? И какви промени предстоят в глобалната архитектура на сигурността през следващите години?

През последните месеци светът наблюдава едновременно няколко процеса, които на пръв поглед изглеждат отделни, но всъщност са части от една много по-голяма картина. Преговорите между Съединените щати и Иран, войната в Украйна, напрежението около Израел, ролята на изкуствения интелект във военните конфликти, борбата за контрол върху енергийните маршрути и разместването на финансовите центрове по света постепенно започват да се преплитат в един общ геополитически възел.

В този разговор Владимир Трифонов и проф. Георги Чанков анализират вероятността да бъде постигнато временно или по-трайно споразумение между Вашингтон и Техеран. Двамата обсъждат защо публичните изявления на различните страни често си противоречат и защо зад официалната дипломация почти винаги съществуват допълнителни договорености, които остават скрити за обществото.

Особено внимание е отделено на ролята на Израел и на факторите, които могат да провалят евентуален компромис. Разглежда се и въпросът дали регионът навлиза в период на временна стабилизация или просто се подготвя следващата фаза на конфронтацията.

В разговора е засегната и една по-слабо коментирана тема – бъдещето на Ормузкия проток. През него преминава огромна част от световната търговия с енергийни ресурси. Възможността да бъде въведен нов режим на контрол и таксуване би могла да има сериозни последици както за глобалната икономика, така и за отношенията между големите сили.

Проф. Чанков анализира интересите на арабските монархии и перспективите за изграждане на нова регионална система за сигурност в Персийския залив. В центъра на вниманието попадат Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Иран, Китай, Русия и Съединените щати.

Друга важна тема е съдбата на световните финансови центрове. Дубай дълго време се възприемаше като безопасно убежище за капитали от цял свят. Но дали това ще остане така след последните сътресения в региона? Какви са историческите уроци от Бейрут и Хонконг? Къде може да се насочи международният капитал през следващите години?

Съществена част от разговора е посветена на отношенията между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Анализира се защо въпреки многобройните контакти между Москва и Вашингтон все още липсват видими резултати по украинския конфликт. Обсъждат се ограниченията, пред които е изправен американският президент, както и факторите, които влияят върху решенията на руското ръководство.

Проф. Чанков прави подробен преглед на ситуацията на фронта и на перспективите пред военните действия през следващите месеци. Специално внимание е отделено на Константиновка, Красни Лиман, Купянск, Славянск и Краматорск – населени места, които могат да се окажат ключови за развитието на конфликта.

Разговорът навлиза и в една от най-актуалните теми на нашето време – използването на изкуствен интелект във военните операции. Обсъждат се твърденията за ролята на компанията Palantir и за автоматизираните системи за вземане на решения на бойното поле. Доколко алгоритмите започват да заменят човешката преценка? Къде се намира границата между технологията и моралната отговорност?

Отделено е внимание и на вътрешнополитическата ситуация в Съединените щати. Какви рискове стоят пред администрацията на Доналд Тръмп? Как влияят цените на енергията върху политическата стабилност? Възможно ли е ново напрежение около Куба да се превърне в сериозен проблем за Белия дом?

Разговорът поставя и по-големия въпрос за характера на новия международен ред. Дали светът се движи към многополюсен модел? Ще успеят ли великите сили да създадат нови правила на взаимодействие или предстои още по-опасен период на нестабилност?

Това интервю не предлага лесни отговори. То предлага поглед към процесите, които оформят бъдещето на международната система, икономиката, сигурността и глобалната политика. В епоха на ускорени промени подобни разговори са необходими, защото помагат да се видят връзките между събитията, които често изглеждат несвързани.

Гледайте анализа на проф. Георги Чанков и Владимир Трифонов, за да чуете една различна интерпретация на процесите, които променят света пред очите ни.

Втора част:

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