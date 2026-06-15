Г-7 влиза в Евиан без стратегия за Украйна и с нарастваща зависимост от решенията на Тръмп

/Поглед.инфо/ Срещата на Г-7 в Евиан започва под сянката на един въпрос, който европейските лидери избягват да задават публично: доколко бъдещето на украинската стратегия зависи от личните решения на Доналд Тръмп. Опитите на Еманюел Макрон да превърне форума в демонстрация на западно единство се сблъскват с нарастващи разминавания между Вашингтон и европейските столици по отношение на войната, санкциите, Близкия изток и бъдещия световен ред.

Всяка среща на Г-7 традиционно се представя като събитие, на което водещите западни държави формулират общи политики по ключови международни въпроси. През последните години обаче тези форуми все по-често служат за демонстрация не на единство, а на вътрешните напрежения в западния лагер. Срещата в Евиан не изглежда като изключение. Дори бегъл поглед към дневния ред показва необичайно струпване на теми, които трудно могат да бъдат събрани в единна стратегическа рамка – Украйна, Близкият изток, отношенията с Глобалния Юг, международната търговия, енергийната сигурност и бъдещето на трансатлантическите отношения.

На този фон присъствието на Доналд Тръмп се превръща в централното събитие на форума. Това не е просто въпрос на политически протокол. От месеци европейските правителства се опитват да разберат докъде стига готовността на американския президент да поддържа сегашното ниво на ангажираност към украинския конфликт. Въпросът има пряко финансово измерение. Военната помощ, доставките на боеприпаси, разузнавателната поддръжка, спътниковите системи и логистичната инфраструктура на НАТО продължават да зависят в значителна степен от американски ресурси.

Европейските лидери добре разбират това. Германия може да увеличава военните си бюджети, Франция може да говори за стратегическа автономия, а Великобритания може да демонстрира политическа твърдост спрямо Москва, но производствените капацитети на Европа продължават да изостават от потребностите на продължителен конфликт с висока интензивност. Заводите за артилерийски боеприпаси, ракетните производства, резервните части за сложни оръжейни системи и дори някои критични елементи от веригите за доставки остават обвързани със Съединените щати.

Поради тази причина личните отношения между европейските лидери и Тръмп придобиват значение, което надхвърля обичайните дипломатически церемонии. Именно тук се вписва активността на Еманюел Макрон. Френският президент е сред малкото европейски лидери, които в различни периоди са се опитвали да изграждат пряка комуникация както с Вашингтон, така и с Москва. Резултатите от тези усилия могат да бъдат оценявани различно, но самият факт показва стремеж на Париж да играе роля, по-голяма от чисто националните си възможности.

Проблемът е, че през 2026 г. Европа изглежда значително по-фрагментирана, отколкото беше преди няколко години. Германия има собствени икономически затруднения. Франция продължава да се сблъсква с вътрешнополитически напрежения. Великобритания търси ново място след Брекзит. Италия периодично поставя въпроси относно ефективността на санкционната политика. Източноевропейските държави поддържат далеч по-твърд подход към Русия от този, който понякога се чува в западната част на континента.

Тази картина прави особено любопитна инициативата на Макрон да превърне форума в нещо повече от традиционна среща на Г-7. Поканите към Индия, Бразилия, Кения и Южна Корея показват опит да бъде създаден по-широк международен формат. Самото понятие „средни сили“, използвано от френската дипломация, не е случайно. То отразява осъзнаването, че светът постепенно се измества от модел, в който решенията се вземат единствено във Вашингтон, Брюксел, Лондон, Париж или Берлин.

Особено показателна е ролята на Индия. Ню Делхи едновременно развива отношения със САЩ, запазва стратегически контакти с Русия и участва активно в различни формати на Глобалния Юг. Бразилия също следва политика, която трудно може да бъде описана като безусловно следване на западната линия. Южна Корея има собствени регионални проблеми, свързани с Китай и Северна Корея. Кения пък символизира нарастващото значение на Африка в международната политика.

Това означава, че реалният въпрос пред срещата в Евиан може да не е Украйна. Възможно е той да бъде свързан с постепенното преразпределение на международното влияние. Докато Европа продължава да разглежда украинския конфликт като централен въпрос на сигурността, значителна част от Глобалния Юг вижда други приоритети – достъп до енергия, инвестиции, индустриализация, продоволствена сигурност и технологично развитие.

Тук се появява едно противоречие, което все по-трудно се прикрива. Европейските столици настояват за международна мобилизация около украинската тема, но много държави извън евроатлантическото пространство не възприемат конфликта като собствен стратегически приоритет. Това не означава подкрепа за Русия. Означава различна подредба на интересите.

Именно поради това усилията за организиране на срещи между Тръмп и Зеленски се разглеждат толкова внимателно. Не защото една такава среща автоматично ще промени хода на войната. Причината е, че тя би дала сигнал за посоката на американската политика през следващите месеци. Ако Вашингтон демонстрира желание за продължаване на сегашния курс, европейските правителства ще получат аргумент да поддържат досегашната линия. Ако обаче се появят признаци на преориентация към преговорен формат, това неизбежно ще предизвика промени и в европейските изчисления.

Засега подобна яснота не съществува. Публичните изявления често се разминават с реалните дипломатически процеси. Зад официалните комюникета стоят разговори за бюджети, доставки, производствени мощности и политическа устойчивост. Войните не се водят само с речи. Те се водят с фабрики, железопътни линии, пристанища, складове, резервни части и финансови механизми. Именно там се виждат реалните възможности на участниците.

Погледнато от тази перспектива, Евиан изглежда по-малко като триумф на западното единство и повече като опит за координация в условия на нарастваща несигурност. Срещата ще произведе официални снимки, декларации и дипломатически жестове. Но под тази повърхност остават въпроси, на които засега никой не дава убедителен отговор: колко дълго Европа може да поддържа сегашния курс без пълна американска подкрепа, как ще реагира Глобалният Юг на новите геополитически разделения и дали западният свят все още разполага с обща стратегия или вече управлява поредица от кризи поотделно.

Отговорите вероятно няма да бъдат намерени край Женевското езеро. Но начинът, по който лидерите се държат около Тръмп, може да каже повече за състоянието на Запада, отколкото всички официални документи, които ще бъдат публикувани след края на срещата.