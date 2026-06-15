Си Дзинпин призовава за насърчаване на интегрираното развитие на образованието, науката, технологиите и талантите

/Поглед.инфо/ Във 12-ия брой на теоретичното списание на ККП „Циушъ“, който ще излезе на 16 юни, ще бъде публикувана статията на Си Дзинпин със заглавие „Насърчаване на интегрираното развитие на образованието, науката, технологиите и талантите“.

В нея се подчертава, че образованието, науката и технологиите, както и развитието на талантите, са фундаментални и стратегически опори за изграждането на модерна социалистическа страна.

От съществено значение е засилването на подкрепящата роля на образованието в областта на науката и технологиите и развитието на талантите. Технологичните иновации разчитат на младите специалисти, а култивирането им разчита на образованието. „Трябва да насърчаваме реформата и развитието на университетите, като ги насочваме да използват силните си страни и да развиват отличителни характеристики в различни области и направления. Важно е и координирането на професионалното образование, висшето образование и продължаващото образование, с което да създадем образователна среда, благоприятстваща развитието на иновативни таланти.“

В статията се посочва още, че е необходимо да се стимулира жизнеността на различни иновационни субекти. Китай ще се стреми към водещи позиции в световната наука и технологии, полагайки непрекъснати усилия за укрепване на фундаменталните изследвания и подобряване на иновационните възможности. Това ще ускори пробивите в ключови основни и авангардни технологии.