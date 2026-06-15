Екипажът на „Шънджоу-23“ продължава да работи по редица задачи

/Поглед.инфо/ Тримата тайконавти от екипажа на „Шънджоу-23“ (Джу Янджу, Джан Джъюен и Ли Дзяин) вече три седмици работят и живеят в земна орбита.

Миналата седмица екипажът проведе наблюдение, събиране и съхранение на проби за цитологични изследвания. Целта на експеримента е да се разбере молекулярният механизъм, чрез който микрогравитацията влияе върху липидния метаболизъм на чернодробните клетки от гледна точка на фазовото разделяне. Тези експерименти предоставят потенциални цели за ранна интервенция и профилактика на свързани с това мастни чернодробни заболявания при бъдещи дългосрочни престои в Космоса.

Със съдействието на земните екипи екипажът завърши и четвъртата инсталация на устройство за експерименти с експозиция на космическа радиация. Този път системата за космически приложения ще използва три различни вида експериментални проби – наноензими, актинобактерии и растителни семена за провеждането на 5-месечен експеримент с експозиция в орбита. Серията експерименти ще обхване катализаторите на произхода на живота, еволюцията на адаптивността на микроорганизмите и генетичните мутации при висшите растения, като систематично ще разкрие дълбокото въздействие на космическата радиация върху биологичните проби.