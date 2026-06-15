Председателят на парламента на Грузия изрази решителна подкрепа за инициативата „Един пояс, един път“

/Поглед.инфо/ В интервю за Китайската медийна група председателят на парламента на Грузия Шалва Папуашвили заяви, че Грузия е основен коридор, свързващ Европа и Азия, и е един от твърдите поддръжници на инициативата „Един пояс, един път“.

„За нас най-важно е изграждането на логистична инфраструктура. Надяваме се в бъдеще да развием по-задълбочен обмен и сътрудничество с Китай в областта на изграждането на логистична инфраструктура в Грузия, което в крайна сметка ще бъде от полза за всички участници, които използват „Средния коридор“ или „Международния транспортен коридор през Каспийско море.“ Папуашвили добави още, че „участието в тази инициатива е от полза за всички страни.“