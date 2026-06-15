25 години ШОС насърчава глобалното отворено сътрудничество

Сун Джуанджъ, директор на Института за изследване на Русия, Източна Европа и Централна Азия към Китайската академия на социалните науки, посочи, че настоящата международна обстановка, белязана от промени и нестабилност, и по-специално съперничеството между великите сили и честите регионални конфликти, поставя сериозни предизвикателства пред глобалното управление. Създаването и развитието на ШОС отговарят на тенденциите за многополярност и демократизация на международните отношения. В същото време организацията се противопоставя категорично на еднополюсната хегемония и мисленето от времето на Студената война. Тя заема уникално място на международната сцена и играе специална роля, особено в насърчаването на многополярността, коментира още Сун.
Същевременно ШОС поставя специален акцент върху насърчаването на устойчивото развитие чрез сътрудничество, като по този начин подпомага многостранното партньорство и създава по-благоприятна среда за икономическото развитие на страните по света.