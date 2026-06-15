25 години ШОС насърчава глобалното отворено сътрудничество

/Поглед.инфо/ На 15 юни се навършват 25 години от създаването на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). През последните 25 години ШОС, ръководена от „шанхайския дух“ на взаимно доверие, взаимна изгода, равенство, консултации, уважение към разнообразието на цивилизациите и стремеж към общо развитие, се превърна в регионалната организация за сътрудничество с най-голямо население, най-голяма територия и най-голям потенциал за развитие в съвременния свят.

Сун Джуанджъ, директор на Института за изследване на Русия, Източна Европа и Централна Азия към Китайската академия на социалните науки, посочи, че настоящата международна обстановка, белязана от промени и нестабилност, и по-специално съперничеството между великите сили и честите регионални конфликти, поставя сериозни предизвикателства пред глобалното управление. Създаването и развитието на ШОС отговарят на тенденциите за многополярност и демократизация на международните отношения. В същото време организацията се противопоставя категорично на еднополюсната хегемония и мисленето от времето на Студената война. Тя заема уникално място на международната сцена и играе специална роля, особено в насърчаването на многополярността, коментира още Сун.

Същевременно ШОС поставя специален акцент върху насърчаването на устойчивото развитие чрез сътрудничество, като по този начин подпомага многостранното партньорство и създава по-благоприятна среда за икономическото развитие на страните по света.