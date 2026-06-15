Си Дзинпин вече 52 години отстоява основните идеи на ККП

/Поглед.инфо/ През януари 1974 г. Си Дзинпин се присъединява към Китайската комунистическа партия в Ляндзяхъ, провинция Шаанси. Роден и израснал в революционно семейство и дълбоко повлиян от революционните му традиции, той живее и работи редом с местните хора в Ляндзяхъ. Изправен пред трудностите на местните условия, вярата на Си Дзинпин в комунизма става все по-силна.

От секретар на партийния клон на производствена бригада до най-висшия ръководител на партията и държавата, Си Дзинпин помни здраво клетвата си за присъединяване към партията и е отстоявал политическия характер на комунизма в продължение на десетилетия. „Моята основна идентичност е тази на член на комунистическата партия и моята основна отговорност е да работя за партията.“

От началото на новата ера Централният комитет на ККП, начело с другаря Си Дзинпин, стартира безпрецедентна антикорупционна кампания с твърдата решимост, която преминава под надслов „човек трябва сам да бъде силен, за да може да кове желязо“. За 52 години като член на ККП, Си Дзинпин последователно отстоява първоначалния стремеж и ангажимент „да се даде възможност на хората да живеят добър живот“ с искрена преданост и отдаденост на каузата.