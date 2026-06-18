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Си Дзинпин отговори на писмо от 102-годишен партиен член

/Поглед.инфо/ По повод 105-годишнината от основаването на Китайската комунистическа партия, Си Дзинпин, генерален секретар на Централния комитет на ККП, изпрати писмо в отговор до Джан Лиеншън, 102-годишен член на партията и бивш служител на агенция „Синхуа“. В него той предаде своите искрени поздравления към него и към старите членове на партията и другари в цялата страна.

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Си Дзинпин отговори на писмо от 102-годишен партиен член
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„Вие сте последвали Централния комитет на партията до северната част на провинция Шаанси по време на войната и сте усилено работили цял живот в комуникационните технологии. В по-младите си години все още се грижехте за развитието на партията и страната. Бих искал да Ви отдам почит.“ Си Дзинпин казва още, че в новата ера членовете на ККП трябва да наследят традициите на партията, никога да не забравят първоначалните си намерения, да помнят мисията си, да изпълняват вярно задълженията си и да поемат отговорност по новия път.


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