Стивън Джаксън: Справянето с глобалните предизвикателства се нуждае от участието на Китай

/Поглед.инфо/ Стивън Джаксън, постоянен координатор на ООН в Китай, даде интервю за КМГ. Коментирайки ролята на Китай в глобалното управление, той посочи, че страната има все по-значимо влияние в тази област. Джаксън оцени високо инициативата на Китай за изграждане на общност на споделена съдба и отбеляза, че редица китайски инициативи имат важно значение за реализирането на Целите на ООН за устойчиво развитие и за защитата на многостранността.