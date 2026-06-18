Отказът от държавна социална подкрепа прехвърли тежестта на възпроизводството върху индивидуалната женска психика

/Поглед.инфо/ Модерният дигитален пазар превърна личното изтощение в печеливша индустрия, като маскира структурните социално-икономически проблеми като индивидуални психологически дефицити. Зад баналните лозунги за „добрите и нещастни жени“ се крие мащабен бизнес модел, работещ чрез платформи като руската Dao Hakamaton, който капитализира върху липсата на време, социална сигурност и реална институционална подкрепа за работещото население. Проблемът няма емоционален характер, а следва чиста логистика на изземване на финансови ресурси срещу илюзорно дигитално съдържание, което прехвърля отговорността от провалената социална система върху гърба на самата жертва, превръщайки умората в стока за милиони.

Анатомия на дигиталната уловка: Как безплатните практики генерират платени бази данни

Настоящият пазарен сегмент на така наречения "лайф коучинг" и курсове за личностно развитие отдавна е надхвърлил етапа на аматьорските лекции и функционира като строго разчетена корпоративна машина. Разглежданият казус с онлайн теста за „женска сила“, хостван на руския домейн hakamaton.ru, показва класически маркетингов инструмент за улавяне на потребителско внимание и събиране на лични данни (leads). Механизмът е рутинен: на потенциалния клиент се предлага бързо, безплатно решение под формата на кратък въпросник или видео, което да диагностицира неговото състояние на прегаряне. Реалната цел на подобни платформи не е терапевтична, а чисто логистична – филтриране на таргетирана аудитория, която впоследствие бива подложена на агресивен последващ маркетинг чрез автоматизирани имейл фунии и платени абонаменти.

Според данни на браншови анализи в дигиталния сектор, разходите за привличане на един клиент (CAC) в сферата на инфобизнеса са нарeснали значително през последните години, което принуждава компаниите да използват псевдонаучни психологически куки, за да свалят бариерите на недоверие. Зад емпатичния тон на текстовете стоят хладни алгоритми, които изчисляват времето, прекарано на страницата, и процента на конверсия от обикновен читател в регистриран потребител. Този процес е напълно лишен от идеализъм – той е част от съвременната икономика на вниманието, където емоционалният дефицит се измерва в кликове и последващи трансакции през банкови шлюзове.

Икономическият контекст на „добрата жена“: Неплатеният труд като социален буфер

Зад фразеологията за компромисите, грижата за децата и домакинските задължения стои конкретен макроикономически фактор, известен в социологията като неплатен домашен труд. Статистиката на Международната организация на труда показва, че жените извършват средно три пъти повече неплатен труд в домакинството спрямо мъжете, което включва грижа за болни роднини, логистика на децата и поддръжка на бита. В страни с недофинансирани социални системи и липса на достъпна инфраструктура за детски и гериатрични грижи, този натиск се увеличава двойно. Текстът умишлено деполитизира този проблем, като го прехвърля в сферата на личния избор и „неписаните правила“, спестявайки факта, че това е принудителен икономически модел за оцеляване на семейната единица.

Когато държавните институции се оттеглят от своите ангажименти по поддръжка на социалната сфера, празнотата се запълва от физическото и психическото изтощение на индивида. Това е чиста счетоводна логика – спестените средства от държавния бюджет се компенсират от безплатния ресурс на семейството. Вместо обаче да се анализира липсата на работещи институции или ниските нива на доплащане на труда, пазарът предлага индулгенция: онлайн практики, които обещават справяне с умората чрез промяна на вътрешната нагласа. Подобен подход е изключително удобен за икономическата система, тъй като не изисква реформи, реални инвестиции или промяна на заплащането, а просто пренасочва натрупаното недоволство в затворен кръг от себеанализ и купуване на дигитални курсове.

Подобни феномени на пазарна експлоатация на лични кризи вече сме анализирали в коментари за комерсиализацията на здравните услуги и фалшивите алтернативи в застрахователния сектор.

Парадоксът на удобството и изтощението на ресурсите

Твърдението, че обществото обича „удобните хора“, е вярно само дотолкова, доколкото съвременното производство се нуждае от предвидими, високоефективни и нискобюджетни единици. Работната сила, която съчетава професионални отговорности с пълна домашна самодостатъчност, намалява разходите на работодателите за болнични, социални пакети и психологическа поддръжка. Прегарянето (burnout) не е психологическа грешка на индивида, а системен резултат от претоварване на капацитета на живата сила. Когато дебитът на енергия и време надхвърля кредита на почивка и адекватно финансово възмездяване, системата блокира.

Онлайн платформите за самопомощ се опитват да продадат тезата, че щастието е въпрос на лично решение и правилно разпределение на приоритетите. Числата обаче не потвърждават тази версия. Невъзможно е да се оптимизира денонощие, в което логистичните нужди на едно семейство изискват 16 часа труд, разделен между офиса и дома, независимо от това колко „женска сила“ е открила дадена потребителка чрез триминутно видео. Пазарът предлага илюзия за контрол в среда, която е структурно извън контрола на обикновения работещ човек. Това създава вторичен пазар за вина – ако след практиката жената продължава да се чувства изтощена, вината отново е нейна, защото „ не е работила достатъчно върху себе си“.

Целият този процес по превръщане на реални, материални липси в абстрактни психологически категории обслужва единствено софтуерните компании и лекторите, които прибират маржа от продажбите. Дигиталният продукт има нулев пределен разход за възпроизводство – веднъж записано, видеото може да бъде продадено на милиони потребители, което осигурява огромна печалба на организаторите на схемата при минимални инвестиции в сървъри и реклама във Facebook или Yandex. Това е чиста екстракция на стойност от джобовете на най-засегнатите и уязвими слоеве, без никакъв реален ангажимент към техния материален и социален статус.