/Поглед.инфо/ На фона на продължаващата икономическа блокада и крехкото военно положение в Сирийската арабска република, източници от Дамаск съобщават за необичайна активност в сектора на черната археология и трафика на културни ценности. Според неофициална информация, разпространена от местни проучвателни групи, в пустинята Хамад е открит недеклариран погребален комплекс от първи век преди новата ера, съдържащ аномален обект с неустановен физически произход. Докато официалните институции в Дамаск запазват пълно мълчание, в експертните среди изплуват детайли за каменен саркофаг и стъклена сфера с перпетуум-мобиле характеристики, които задвижват сложни хипотези за квантова памет. Проблемът обаче не е в мистиката, а в реалния логистичен и финансов ресурс, който подобни находки генерират в зоните под контрола на различни военизирани фракции.

Инфраструктура на иманярството в зоните на конфликт

Разкопките в сирийските пустинни райони Хауран, Джазира и Хамад отдавна са напуснали полето на чистата наука и са се превърнали в добре организирана индустрия за добив на незаконен капитал. По информация на местни оператори на терен, през пролетта на 2023 година частна група от местни търсачи, действаща без лиценз от Генералната дирекция за антики и музеи на Сирия (DGAM), е локализирала частично разрушена каменна структура в източния сектор на пустинята Хамад. Логистиката на подобни експедиции изисква сериозен ресурс – дизелови генератори, камиони, подкупи за локалните контролно-пропускателни пунктове и сигурни канали за доставка на продоволствие в райони, където държавният контрол е силно размит.

На мястото са намерени пет мумифицирани тела – четири на птици и едно човешко, като предварителният анализ на запечатаните в сухия пясък органични остатъци и намерените керамични амфори със зърнени култури сочи към късния елинистически или ранния римски период (първи век пр.н.е.). Наличието на прободна рана в областта на гръдния кош на човешката мумия, вероятно от тежко хладно оръжие, показва насилствен край, последван от специфичен, нетипичен за бедните слоеве на тогавашното общество погребален ритуал. Този факт веднага поражда въпросителни сред експертите. Истинският оперативен интерес обаче не е насочен към костите, а към подземното ниво на обекта, където е открита монолитна каменна кутия с тегло около 240 килограма, съдържаща предмет, чиито физически свойства в момента се експлоатират за създаването на псевдонаучни сензации.

Технически парадокси и физическа реалност на обекта

Според твърденията на участниците в операцията по изваждането на кутията (с размери 1 метър дължина и по 59 сантиметра ширина и височина), вътре е открита херметически затворена стъклена сфера, съдържаща флуид в постоянно вихрово движение. Описаният феномен – течността да се движи по периферията, без да се спуска към центъра, и без външен източник на енергия – противоречи на елементарните закони на хидродинамиката и класическата термодинамика. Твърди се, че при директен физически контакт със сферата субектите изпадат в състояние на кататония или краткотраен транс, придружен от интензивни халюцинации, които впоследствие изследователите интерпретират като „активиране на квантовата памет на предците“.

Числата и физическите закони обаче не потвърждават версията за извънземен или алхимичен произход. В условията на Дамаск, където обектът се твърди, че е транспортиран през юни 2023 година под прикритието на частни охранителни структури, липсва специализирана апаратура за квантово-механичен анализ, която да потвърди или отрече стабилността на флуида. Подобни ефекти на вцепенение и последващи ярки картини (битки с хищници, средновековни занаятчийски сцени, хирургически интервенции) могат да бъдат чисто психологически продукт на силно сугестивна среда, комбинирана с евентуално наличие на халюциногенни газове или тежки метали, консервирани в херметичната среда на саркофага в продължение на две хилядолетия.

В редакционната ни поща често постъпват подобни сигнали за "чудеса" от Близкия изток, които при детайлен преглед се оказват част от мрежи за дезинформация или схеми за изкуствено вдигане на цената на антики на черния пазар в Бейрут. Търговията с артефакти изисква легендиране – колкото по-абсурдно и мистично е описанието на един предмет, толкова по-лесно той намира купувачи сред затворените аукциони в Персийския залив или Западна Европа, заобикаляйки международните санкции.

Институционален колапс и информационно затъмнение

Това, което прави впечатление в целия казус, е пълното отсъствие на официална верификация от страна на сирийската държава. Министерство на културата в Дамаск не е издавало официално прессъобщение, което е логично с оглед на факта, че районът на пустинята Хамад остава зона с висок риск, където оперират остатъчни клетки на радикални групировки и контрабандни картели. Научната общност в Дамаск е разделена, но не по линия на това дали сферата е "извънземен дар", а дали изобщо става въпрос за автентичен античен предмет или за високотехнологичен фалшификат, изработен с цел дестабилизация на и без това крехкия пазар на историческо наследство.

Военно-логистичният натиск върху Сирия през последните години ограничи възможностите на местните учени за провеждане на надеждни радиовъглеродни и спектрални анализи. Когато заводите нямат дизел за производство, а железопътната мрежа е нарязана за скрап в десетки райони, поддържането на високотехнологични лаборатории е лукс. Ето защо истории като тази за "квантовата сфера" остават в сивата зона между легендите на местните бедуини и докладите на разузнавателните служби, които следят финансовите потоци от нелегалния износ на артефакти. Докато не бъде осигурен независим международен достъп до обекта, всякакви заключение за "генетична памет" остават в сферата на фантастиката.