Анастасия Гешева: ЕС върви към разпад, а България още чака разрешение да мисли самостоятелно

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева темите стават още по-остри – възможно ли е славянско обединение около Русия, защо Западът системно работи срещу подобна перспектива, какво се случва с Европейския съюз и готова ли е България за свят, в който сегашните структури може да престанат да съществуват. Според Гешева кризите вече не позволяват бавни решения, а европейският политически елит е загубил връзка с реалните проблеми на обществата. Разговор за бъдещето на Европа, съдбата на България и големите исторически процеси, които вече чукат на вратата.

Втората част от разговора между Владимир Трифонов и Анастасия Гешева продължава анализа на големите геополитически процеси, които според мнозина вече променят света пред очите ни. Разговорът започва с размисъл върху известното виждане на Достоевски за бъдещето на славянските народи и тяхната потенциална историческа роля около Русия. Според Анастасия Гешева самият факт, че векове наред се полагат усилия за противопоставяне на славянските народи един срещу друг, е доказателство колко значима би била подобна форма на обединение за бъдещия световен баланс.

Особено внимание е отделено на отношенията между Русия и останалите славянски държави, както и на историческите причини, поради които в страни като България и Полша продължават да съществуват силни подозрения и страхове спрямо Москва. Според госта тези процеси не могат да бъдат разбрани извън дългосрочната геополитическа стратегия на западните сили и най-вече на Великобритания, която традиционно разглежда всяко евентуално сближаване между славянските народи като заплаха за собствените си интереси.

Значителна част от разговора е посветена на политическата ситуация в България. Анализирани са първите действия на новото управление, обществените скандали, разкритията за различни злоупотреби и въпросът дали действително се провежда реална промяна или наблюдаваме поредна подмяна на очакванията. Гешева поставя под съмнение способността на управляващите да скъсат с установените модели и предупреждава, че обществото вече няма време за бавни и половинчати решения.

Важен акцент е и темата за отношенията на България с Европейския съюз и НАТО. Според госта страната продължава да следва външнополитически курс, който не отчита достатъчно динамично променящата се международна среда. Разглежда се въпросът дали България трябва да заема по-самостоятелни позиции по отношение на конфликта в Украйна, нарастващото военно финансиране и бъдещето на европейската сигурност.

Особено критичен е анализът на процесите вътре в Европейския съюз. Обсъждат се икономическите проблеми, миграционната политика, социалното напрежение, демографските промени и нарастващото недоверие към европейските институции. Според Анастасия Гешева Европа навлиза в период на системна криза, която вече не може да бъде прикривана чрез политическа реторика или бюрократични решения.

В разговора са засегнати и последиците от миграционните процеси в Западна Европа, променящата се културна среда, както и въпросът дали традиционната европейска идентичност може да бъде съхранена. Гешева прави разграничение между Източна и Западна Европа, като изразява мнение, че именно източната част на континента запазва по-голям потенциал за съхраняване на своите културни и цивилизационни характеристики.

Не е подмината и темата за ролята на медиите. Според анализа на госта голяма част от обществата в Европа са подложени на постоянен информационен натиск, който формира обществените нагласи и затруднява появата на реална обществена съпротива срещу определени политически решения. Разглеждат се механизмите на влияние, контрола върху публичния дебат и причините, поради които масовите протести от началото на века днес са значително по-редки.

Отделено е внимание и на нарастващите антисистемни движения в Европа. Според Гешева именно те могат постепенно да се превърнат в политически фактор, способен да оспори сегашния модел на управление в Европейския съюз. Доколко това ще се случи и дали обществата са готови за подобна трансформация остава открит въпрос.

Разговорът завършва с една от най-важните теми – готова ли е България за бъдеще след сегашния Европейски съюз. Ако съществуващите структури действително навлизат в период на дълбока криза, какви алтернативи има пред страната и какви стратегически решения трябва да бъдат взети още днес? Това е въпросът, който стои в основата на целия разговор.

Гледайте втората част от разговора на Владимир Трифонов с Анастасия Гешева – разговор за Русия, Европа, България, бъдещето на славянството и големите промени, които вече оформят новия световен ред. Анализ без политическа коректност и без удобни отговори.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=w4xLUNCmguA&t=2s

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