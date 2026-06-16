Проф. Георги Чанков: Европа влиза в своя римски момент, а България губи държавата си

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с проф. Георги Чанков водещият Владимир Трифонов насочва вниманието към кризата на Западна Европа, миграционния натиск, загубата на идентичност и нарастващото разминаване между общества и политически елити. Според проф. Чанков Европа преживява процеси, които все по-често напомнят за късната Римска империя, докато Русия се превръща в своеобразно огледало на онова, което Западът е изоставил. Разговорът преминава и към България – финансовото състояние на държавата, кризата на законността, ролята на държавата, еврозоната и перспективите пред управлението на страната в условията на глобални промени.

Втората част на разговора между Владимир Трифонов и проф. Георги Чанков продължава анализа на големите процеси, които променят света и поставят под въпрос бъдещето на Европа, Запада и България.

Основна тема в разговора е задълбочаващата се криза в Западна Европа. Проф. Чанков разглежда съвременните процеси през призмата на големите исторически цикли и прави паралели между днешната ситуация и периода на упадъка на Римската империя. Според него европейските общества са изправени не просто пред миграционна или икономическа криза, а пред много по-дълбок цивилизационен проблем, свързан със загубата на духовни ориентири и с отслабването на механизмите за обществена интеграция.

Специално внимание е отделено на въпроса за миграцията и на нарастващото напрежение между местните общества и новопристигащите общности. В разговора се анализира защо интеграционните модели, които в миналото са работили относително успешно, днес все по-често се сблъскват със сериозни затруднения. Поставя се въпросът дали европейските елити разбират реалните причини за кризата и дали разполагат с политическа воля да търсят решения.

Проф. Чанков разглежда и ролята на религията като фактор за устойчивостта на цивилизациите. Той коментира тезите на автори като Освалд Шпенглер, Арнолд Тойнби, Пол Кенеди и Еманюел Тод, според които упадъкът на големите цивилизации започва много преди икономическия им крах и е свързан със загубата на вътрешна жизнена енергия, ценностна система и историческа мисия.

В разговора се обсъжда и въпросът дали Европа може да намери нов обединяващ проект, който да замени идеологията на потреблението. Според проф. Чанков моделът на общество, основан единствено върху материалното благополучие, вече не е способен да създава развитие и да мотивира хората. Това поражда вакуум, който постепенно се запълва от конфликти, социални разделения и нарастващо недоверие към институциите.

Особено интересна е частта, посветена на отношенията между Европа и Русия. Според проф. Чанков Русия остава фактор, който предизвиква силно раздразнение сред част от западните елити, защото демонстрира модел на общество, който е съхранил определени традиционни ценности и институции. В този контекст се обсъжда възможността Русия да се превърне в притегателен център за хора, разочаровани от посоката, в която се развиват западните общества.

Втората голяма тема е България. Разговорът анализира финансовото състояние на държавата и предупрежденията за ограничени ресурси и необходимост от бюджетни ограничения. Проф. Чанков коментира проблемите на данъчния модел, ролята на плоския данък, социалните неравенства и причините за икономическата стагнация.

Съществено място е отделено и на кризата на държавността. Според проф. Чанков натрупването на случаи на беззаконие, незаконно строителство и избирателно прилагане на закона е симптом за много по-дълбок структурен проблем. Разговорът поставя въпроса дали българската политическа система е способна да възстанови доверието в институциите и да наложи равенство пред закона.

Засегната е и темата за еврозоната и за постепенното ограничаване на националния суверенитет. Проф. Чанков разглежда тези процеси в контекста на глобалното завръщане на държавата като основен политически и икономически фактор. Според него в света се наблюдава тенденция към укрепване на националните държави, докато България продължава да се движи в противоположна посока.

В края на разговора се прави опит за по-широка оценка на българския преход и на перспективите пред страната. Според проф. Чанков въпросът за преосмислянето на модела на развитие вече не е теоретичен, а практически и неизбежен. Дали България ще успее да възстанови държавността и да намери собствен път в променящия се свят остава открит въпрос.

Разговор, който излиза далеч извън рамките на текущите политически събития и поставя фундаментални въпроси за бъдещето на Европа, Русия и България в една епоха на дълбоки геополитически и цивилизационни промени.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=GuSI1J5DS2I&t=2s

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