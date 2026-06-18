Уан И проведе телефонен разговор с иранския външен министър

Арагчи представи обстоятелствата около сключването на меморандум за разбирателство от първи етап между Иран и САЩ и изрази искрена благодарност за положителната роля, която Китай е изиграл за насърчаването на преговорите и постигането на споразумението.

Той заяви, че иранската страна винаги разглежда отношенията с Китай като важни и стратегически, като в същото време очаква да засили взаимното доверие с китайската страна, да задълбочи сътрудничеството във всички области и да насърчи съвместно всестранното стратегическо партньорство.

Уан И заяви, че като всестранен стратегически партньор, китайската страна винаги е подкрепяла разумните и законни искания на Иран, подкрепя Иран в отстояването на суверенитета и сигурността му, подкрепя посредническите усилия на Пакистан и международната общност и допринася за прекратяване на войната и насърчаване на мира според своите възможности.

„Китайската страна е готова да засили комуникацията и координацията с Иран и, като укрепва и задълбочава китайско-иранските отношения, да продължи да допринася за поддържането и насърчаването на мира и стабилността в региона“, заяви още Уан И.