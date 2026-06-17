Редовното осъществяване на сътрудничество между източната и западната част на Китай засилва просперитета на страната

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин даде важни указания относно редовното осъществяване на сътрудничеството между източната и западната част на страната, като посочи, че през последните 30 години това сътрудничество е изиграло важна роля в подпомагането на борбата с бедността и насърчаването на хармоничното регионално развитие, което е подчертало политическите предимства на ККП и превъзходството на социалистическата система в Китай.

Си Дзинпин подчерта, че е необходимо да се оптимизират и усъвършенстват механизмите за сътрудничество, да се разширят областите на сътрудничество, да се насърчава взаимното допълване на индустриите между източната и западната част на страната, взаимодействието между хората и взаимното обучение в областта на технологиите, за да се постигне взаимна изгода и съвместно развитие. Различните места трябва да изпълняват сериозно отговорностите си за редовна подкрепа, да напредват стабилно в цялостното съживяване на селските райони и да насърчават всички хора да направят твърди стъпки към общо благоденствие.