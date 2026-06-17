Alipay се превърна в първото в света AI-нативно суперприложение

/Поглед.инфо/ Китайският технологичен гигант „Алипей“ (Alipay) представи мащабно обновяване на своя изкуствен интелект, известен като Ah Bao, превръщайки се в първото в света „супер приложение“ (super app), което еволюира в изцяло AI-нативна платформа.

Новата функционалност ще позволи на над един милиард потребители да откриват услуги и да изпълняват ежедневни задачи много по-лесно чрез естествен разговор с асистента. Достъпът до AI интерфейса става с едно плъзгане надясно по началния екран, като през него потребителите получават достъп до над 10 000 ежедневни услуги – от поръчка на храна и повикване на такси до резервация на домашни ремонти.

Например, ако шофьор каже, че батерията на електромобила му пада, Ah Bao веднага ще класира най-близките зарядни станции по разстояние, показвайки в реално време цените и свободните места за зареждане, позволявайки плащането да стане на място, без да се напуска приложението.

Самият интерфейс се отличава с изчистен, минималистичен дизайн, разделен на два основни модула: Ah Bao за комуникация с изкуствения интелект и Asset за преглед на личния профил и сметката.

В момента новата версия е достъпна само с покани, но постепенно ще бъде отворена за всички потребители.

Според пазарни експерти, този ход бележи важен крайъгълен камък в цялостния преход на мобилния интернет към AI ерата. Всички големи технологични компании в Китай в момента ускоряват този процес. „Алибаба“ (Alibaba) вече напълно интегрира своя голям езиков модел Qwen в платформата за пазаруване „Таобао“ (Taobao), създавайки първия по рода си затворен AI цикъл за електронна търговия. Tencent също активно внедрява своя модел Hy3 в популярни услуги като QQ Browser и платформата за четене WeRead.

Тази тенденция отразява голямата промяна на пазара през 2026 г., където компаниите спешно търсят реално практическо приложение на технологиите, за да възвърнат огромните си инвестиции в изчислителна мощност и таланти.