Проф. Иво Христов: Започва разпад на хегемонията – идват месеци на опасни решения и големи сътресения

/Поглед.инфо/ Водещият Георги Стамболиев разговаря с Иво Христов за войната в Украйна, американската стратегия срещу Русия и Китай, сблъсъка около Иран, ролята на Великобритания и опасната геополитическа точка, в която навлиза светът. Защо САЩ не постигнаха целите си в Близкия изток? Какви са реалните последици от украинския конфликт за Европа и Русия? Възможно ли е да наблюдаваме началото на края на американската хегемония и навлизането в нова епоха на глобални сътресения? Това е разговор за силата, ресурсите, елитите и голямата битка за бъдещето на Евразия.

В това издание на „Поглед.инфо“ проф. Иво Христов прави мащабен анализ на процесите, които променят международната система. Разговорът започва с оценка на състоянието на Европа и продължава към украинския конфликт, който според него отдавна е надхвърлил рамките на регионална война и се е превърнал в инструмент на много по-голямо геополитическо противопоставяне. Според проф. Христов основната логика на конфликта е свързана с недопускането на стратегическо сближаване между Русия и Западна Европа, което традиционно се възприема като най-големия кошмар за англосаксонската геополитика.

Разглежда се и ролята на Съединените щати, които според анализа едновременно използват конфликта за изтощаване на Русия и за ограничаване на потенциала на Европа като бъдещ конкурент. В разговора се поставя въпросът дали Вашингтон успява да поддържа стария модел на глобално доминиране и какви са реалните граници на американската мощ в условията на нарастващи вътрешни и външни предизвикателства.

Особено внимание е отделено на Иран и значението му за световната геополитика. Според проф. Христов Иран не е просто регионална сила, а ключов възел в системата на евразийските комуникации и енергийни маршрути. Контролът върху тази зона би означавал влияние върху огромна част от световните ресурси, както и върху проектите на Китай и Русия за изграждане на алтернативни транспортни и икономически коридори. Именно поради това Близкият изток остава централна арена на глобалното противопоставяне.

В разговора се анализира и въпросът дали неуспехите на САЩ в региона могат да бъдат разглеждани като начало на по-дълбок процес на отслабване на американската хегемония. Проф. Христов е предпазлив в оценките си, но отбелязва, че авторитетът на Вашингтон вече не изглежда толкова безспорен, както преди десетилетия. Това създава нови възможности за други глобални играчи и променя поведението на редица държави в Близкия изток и Азия.

Значителна част от разговора е посветена на Русия. Според проф. Христов украинската война е извадила на повърхността дълбоки вътрешни противоречия в руското общество и елит. Разглежда се напрежението между различни групи в руската властова система, както и въпросът доколко страната е способна да използва открилите се стратегически възможности. Специално внимание се обръща на историческите аналогии и рисковете, които възникват при големи обществени трансформации.

Друг важен акцент е Великобритания и нейната традиционна геополитическа стратегия. Проф. Христов разглежда британската политика през призмата на историческата приемственост и идеята за недопускане на доминираща сила в Европа и Евразия. Според него редица съвременни процеси могат да бъдат разбрани по-добре именно през тази дългосрочна перспектива.

Разговорът навлиза и в темите за религията, идентичността и миграционните процеси. Поставя се въпросът какви са реалните двигатели на съвременните конфликти и доколко религиозният фактор остава определящ в света на XXI век. Анализът разглежда връзката между културните модели, държавните интереси и глобалните трансформации, които променят облика на цели общества.

В заключителната част проф. Христов обръща внимание на България и състоянието на българското общество. Според него страната страда от тежка криза на образованието, интелектуалния капацитет и способността за водене на сериозен обществен дебат. Поставя се въпросът за мястото на България в един свят, който навлиза в период на ускорени промени и нарастваща нестабилност.

Това е разговор, който събира в едно войната в Украйна, кризата в Близкия изток, отношенията между САЩ, Русия и Китай, ролята на Европа, стратегията на Великобритания и бъдещето на международния ред. Без пропагандни клишета и без удобни обяснения, проф. Иво Христов предлага поглед към процесите, които определят съдбата на държавите през следващите години.

Ако темите за геополитиката, глобалната трансформация, кризата на западния модел, бъдещето на Европа и съдбата на България ви интересуват, гледайте това интервю докрай и го споделете с приятели и колеги.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=5jRRxe2KcoQ&pp=0gcJCT4LAYcqIYzv

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