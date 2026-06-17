Психологическият неофитизъм: Защо хората, които „работят върху себе си“, деградират социално

/Поглед.инфо/ Модата на т.нар. „самоусъвършенстване“ и повсеместната терапевтизация на езика отдавна престанаха да бъдат просто личен избор или невинно хоби за средната класа. Те се превърнаха в стройна, силно печеливша индустрия, която подменя реалните социални връзки с търговски сурогати. Наблюдава се масов феномен, при който индивиди, инвестиращи сериозни финансови и времеви ресурси в психологически практики, коучинг и емоционални дневници, развиват остра форма на социална несъвместимост. Вместо обещаното повишаване на емпатията и зрелостта, пазарът на лична регенерация произвежда кадри с тежка морална самоувереност, неспособни на автентично взаимодействие. Процесът на вглъбяване води до деформации в комуникацията, където живият човек бива заменен от клинична диагноза, а егоцентризмът се маскира като висша форма на осъзнатост.

Индустрията зад емоционалния комфорт

Големият парадокс на съвременната психологическа култура се състои в това, че тя функционира на пазарни принципи, изискващи постоянен оборот на ресурси. Човекът, който влиза в цикъла на безкрайното „поправяне“, се превръща в перфектния консуматор. Той купува книги, плаща за сесии, посещава скъпоплатени ретрийти и инвестира в мобилни приложения за медитация. Когнитивната психология отдавна е установила, че фокусът на вниманието определя личната ценностна система. Когато цялата налична ментална енергия бъде насочена навътре, към инвентаризация на собствените травми и модели на поведение, външният свят започва да избледнява. Това не е просто психологическо състояние, а икономическа зависимост. Индустрията няма интерес от излекувани и автономни индивиди; тя има нужда от хора на постоянно командно дишане, чието самочувствие зависи от следващия курс или терапевтична сесия. В резултат на това се получава тежка деформация: субектът започва да възприема себе си като незавършен проект, а околните – като логистичен шум, който пречи на неговото развитие.

Усвояването на терапевтичния новоговор като инструмент за власт

Един от най-видимите белези на тази промяна е механичното заимстване на клиничен речник, който се използва извън първоначалния му научен контекст. Думи като „граници“, „проекция“, „токсичност“ и „нарцисизъм“ отдавна са загубили строго професионалното си значение и са се превърнали в битови етикети. Този феномен, тясно свързан с концепцията за ятрогенното мислене, позволява на индивида да извършва бързи, повърхностни диагностики на своето обкръжение. Конфликтите на работното място или семейните неразбирателства вече не се разглеждат като сложни ситуации, изискващи компромис или логистично решение, а се класифицират чрез терминологични щампи. Майката става „емоционално незряла“, колегата – „токсичен манипулатор“, а бившият партньор автоматично получава етикета „клиничен нарцисист“. Това капсулиране спестява интелектуални усилия и премахва необходимостта от реално разбиране. Живият, противоречив човек бива заличен и на негово място се поставя удобна диагноза, която легитимира нежеланието за диалог. Подобни езикови промени в миналото сме анализирали в текстове за идеологическата обработка на обществото, където подмяната на думите винаги води до подмяна на реалността.

Синдромът на моралната самоувереност

Практиката показва, че преминаването през първите няколко години на интензивна психологическа работа рядко води до скромност или съмнение в собствените позиции. Точно обратното – наблюдава се формирането на специфична морална самоувереност. Логиката на неофита е елементарна: след като е инвестирал средства и време в консултации с експерти, неговата гледна точка по дефиниция е по-научна, по-осъзната и по-близо до истината от тази на непросветените. Тази позиция създава невидим, но плътен натиск в общуването. Тя се проявява в снизходителната интонация, в готовността да се обясняват чуждите мотивации и в категоричния отказ да се приеме различно мнение под предлог, че то е израз на „непреработена травма“. В реалността истинската психологическа зрялост е свързана със способността да се издържа на несигурност и да се признават ограниченията на собственото познание. Пазарният продукт обаче предлага бърза увереност, която блокира естествените механизми за саморефлексия. Околните усещат това не като дълбочина, а като интелектуална арогантност, облечена в захаросани фрази за личностно израстване.

Превръщането на процеса в стока

Когато самоусъвършенстването се превърне в основна идентичност, то губи първоначалната си функция да освобождава и отваря човека към света. Процесът става краен продукт. Индивидът спира да присъства автентично в събитията; той започва да ги филтрира през постоянния въпрос: „Какво казва това за моето израстване?“. Всяка ситуация, трагедия или чуждо нещастие се превръщат в суровина за неговия личен емоционален дневник. Другият човек престава да бъде субект със свои независими нужди и става просто материал, огледало, в което развиващото се его наблюдава собствения си прогрес. Числата и практиката не потвърждават тезата, че това води до по-здрави общества. Напротив, получава се атомизация, при която всеки е зает да пази своите „граници“ от чуждото присъствие. Това е класическа пробойна в социалната тъкан, където колективната отговорност е подменена от индивидуален егоизъм, маскиран като грижа за психичното здраве. В крайна сметка, тази фаза на неофитизъм често приключва с тежко разочарование, но докато трае, тя нанася сериозни щети на непосредственото социално обкръжение.