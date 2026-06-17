Н.Пр. посланик Мариета Гарсия Хордан: Куба срещу империята - 65 години санкции, глад и нито крачка назад

/Поглед.инфо/ Водещият Георги Стамболиев разговаря с посланика на Куба в България Нейно Превъзходителство Мариета Гарсия Хордан за една от най-дългите икономически и политически конфронтации в съвременната история. Как Куба оцелява под санкции повече от шест десетилетия? Защо Хавана определя американската политика като икономическа война срещу цял народ? Какви са последствията за здравеопазването, енергетиката, транспорта и ежедневието на милиони кубинци? Един разговор за суверенитета, съпротивата, международната солидарност и цената на независимостта в един свят, който все по-често говори за свобода, но рядко поставя под въпрос средствата, чрез които я налага. Интервю, което поставя неудобни въпроси за санкциите, геополитиката и правото на народите сами да определят бъдещето си.

Куба е сред най-обсъжданите и най-противоречивите държави в съвременната международна политика. Повече от шест десетилетия след революцията от 1959 година островът продължава да бъде обект на санкции, ограничения и политически натиск, каквито трудно могат да бъдат открити другаде в света. За едни Куба е символ на съпротивата срещу външното господство. За други е пример за неуспешен икономически модел. Но независимо от оценките, факт е, че малко държави са били подложени на толкова продължителен натиск и са успели да съхранят своята политическа система и държавен суверенитет.

В това специално интервю на „Поглед.инфо“ водещият Георги Стамболиев разговаря с посланика на Република Куба в България Нейно Превъзходителство Мариета Гарсия Хордан. Разговорът проследява историческите корени на конфликта между Хавана и Вашингтон, развитието на санкционния режим през последните десетилетия и отражението му върху живота на обикновените хора.

Посланик Гарсия Хордан представя кубинската гледна точка за отношенията със Съединените щати и проследява историята на противопоставянето още от края на XIX век. Според нея съвременните проблеми между двете държави не започват с революцията от 1959 година, а са свързани с много по-дълбоки исторически процеси, които продължават да влияят върху региона и днес.

Особено внимание е отделено на икономическите санкции и тяхното отражение върху ежедневието на кубинците. Как функционира една държава, когато достъпът до международни финансови инструменти е ограничен? Какви са последствията от затруднения в доставките на горива, лекарства и резервни части? Как работят здравната система, транспортът и енергетиката при подобни условия?

В разговора се обсъждат и последиците от пандемията от COVID-19. Куба успява да разработи собствени ваксини и да организира мащабна ваксинационна кампания въпреки тежките икономически ограничения. Страната изпраща и медицински екипи в десетки държави по света. Как е възможно това при условията на сериозен недостиг на ресурси? Каква е ролята на кубинската наука и биотехнологии в този процес?

Отделен акцент е поставен върху енергийната криза и проблемите с електроснабдяването. Посланикът разказва за трудностите при осигуряването на горива, за ограниченията върху международната търговия и за отражението върху индустрията, транспорта и домакинствата. Как се променя животът на милиони хора, когато електричеството и горивата се превръщат в дефицитен ресурс?

Интервюто разглежда и темата за международната изолация на Куба. Какво означава за една държава да бъде включена в различни списъци и санкционни режими? Как се отразява това върху банковите операции, инвестициите и търговските контакти? Какви са последствията за туризма, който е сред основните източници на приходи за кубинската икономика?

Особено интересен е разговорът за устойчивостта на кубинското общество. Въпреки икономическите трудности и продължителния външен натиск, Куба успява да запази социални системи, които често са посочвани като пример в международни анализи. Каква е ролята на образованието, здравеопазването и националната идентичност за съхраняването на обществената устойчивост?

Георги Стамболиев поставя и въпроса за цената на независимостта. Доколко един народ е готов да понася лишения в името на своя суверенитет? Как се формира националната воля за съпротива? Какво означава свободата за държава, която десетилетия наред живее под натиск и ограничения?

Това интервю е възможност зрителите да чуят директно позицията на кубинската страна по въпроси, които рядко получават достатъчно внимание в международните медии. Независимо дали човек е съгласен или не с политическия модел на Куба, разговорът поставя важни въпроси за международните отношения, санкциите като инструмент на външната политика и правото на всяка нация да избира собствен път на развитие.

Какво представлява днес Куба? Защо санкциите продължават повече от шест десетилетия? Какви са реалните последици от икономическата блокада? И защо въпреки всички трудности островът продължава да отстоява своята независимост?

Гледайте това специално издание на „Поглед.инфо“, за да чуете един откровен разговор за историята, настоящето и бъдещето на Куба, за глобалната политика и за въпроса дали един народ може да бъде принуден да промени своя избор чрез икономически натиск.

Втора част утре вечер: ...

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