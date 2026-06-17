Договорът за Антарктика и регулациите в Атлантика: Юридическата рамка зад цензурираните морски карти

/Поглед.инфо/ Митът за Бермудския триъгълник от десетилетия служи за перфектна димна завеса, зад която се крият реалните логистични, геофизични и военно-промишлени процеси в западната част на Атлантическия океан. Докато масовата публика се увлича по разкази за извънземни бази и потънали цивилизации, реалността между Флорида, Бермудите и Пуерто Рико се диктува от сурови икономически интереси, подводна инфраструктура и изпитания на стратегическо оръжие. Анализът на застрахователните регистри, корабните маршрути и военните архиви показва, че зад всяка "мистерия" стоят конкретни кубически метри метан, специфични промени в електромагнитното поле на Земята и дълбоководни течения, които превръщат района в естествена месомелачка за неподготвена техника. Истинският въпрос не е защо изчезват кораби, а какви финансови и военни пропуски се маскират зад феномена на "електронната мъгла".

Когато през 1945 година пет торпедоносеца на Военноморските сили на САЩ от типа Grumman TBF Avenger изчезват по време на рутинен учебен полет, наречен Полет 19, никой в Пентагона не мисли за паралелни светове. Военната машина работи с ресурси, тонове гориво и радионавигационни координати. Официалните доклади от онова време, както и по-късните анализи на Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA), съдържат сухи данни за повреди в компасите на водещия лейтенант Чарлз Тейлър и рязко влошаване на метеорологичните условия. Това изглежда логично, но има един проблем – останките от петте тежки машини, както и от изпратения да ги търси спасителен хидросамолет Martin Mariner, никога не биват открити. Оттук започва голямото фабрикуване на митове, което удобно прикрива факта, че този регион е най-натовареният морски и авиационен коридор в света, където процентът на авариите математически съвпада с интензитета на трафика.

Ако се вгледаме в числата на застрахователния гигант Lloyds, статистиката на загубите в това пространство от 500 000 квадратни мили не надвишава средните нива за Малакския проток или Северно море. Това обаче не обяснява защо Бреговата охрана на САЩ поддържа специфичен режим на патрулиране и защо картите на дъното в района на депресията Пуерто Рико остават частично класифицирани. Според източници от океанографските институти, същинският фактор тук не е мистиката, а геофизиката на Карибския басейн. Подводните емисии на метанхидрати, които изригват от тектоничните разломи, са способни драстично да намалят плътността на водата. Когато един търговски съд попадне в подобен газов мехур, той губи плаваемост за секунди и потъва без възможност за подаване на SOS сигнал. Числата от сонарните изследвания през последните години показват огромни кратери на дъното, съвпадащи по локация с последните координати на няколко товарни кораба, изчезнали през втората половина на миналия век.

Политическата биография на този регион е тясно свързана и с военно-стратегическите експерименти на САЩ. Близостта на голямата база в Пуерто Рико и полигоните във Флорида превръщат района в изпитателна площадка за системи за радиоелектронна борба и нови хидроакустични оръжия. Слуховете за операции като "Висок скок" от 1947 година, макар и географски свързани с Южния полюс, често се преплитат в архивите с тестването на технологии за улавяне на подводни сигнали в Атлантика. Самият факт, че разследванията на инцидентите се извършват при закрити врата от военноморските комисии, подхранва подозренията за прикриване на технологични дефекти в американското въоръжение, а не за намеса на външни сили. Командното дишане, на което се държи туристическата индустрия на Бахамите и Бермудите чрез експлоатация на "мистерията", е икономически изгодно за местните правителства – митовете продават книги, филми и екскурзии, докато реалните екологични пробойни от петролен трафик и военни отпадъци остават извън фокуса на общественото внимание.

Интересно е как т.нар. "път Бимини" – подводна скална структура край Бахамските острови, открита през 1968 година – бързо бива обявен от алтернативните теоретици за остатък от древната цивилизация на Атлантида, предсказана от медиума Едгар Кейси. Геоложките проби обаче показват съвсем различна картина. Това са специфични седиментни скали, образувани от естествена ерозия на бреговата линия, които под въздействието на силните приливни вълни са се напукали под прави ъгли. Но вълната от спекулации вече не може да бъде спряна. Тя служи като отличен параван за прикриване на подводни кабели и сонарни системи за проследяване на съветски, а днес и на руски и китайски подводници, които преминават през тези дълбоководни жлебове. Военната логистика изисква пълна тишина около тези съоръжения, и какво по-хубаво от това зоната да бъде обявена за "прокълната" и опасна за любители водолази.

В по-нови теми, засягащи сигурността в Атлантическия регион, сме разглеждали как подобни зони за достъп се контролират чрез международни споразумения, наподобяващи Договора за Антарктика. Принципът е същият: ограничаване на суверенния достъп под предлог за научни изследвания или опазване на околната среда. Когато през 2025 г. австралийски изследователски екипи отново повдигнаха въпроса за човешката грешка и тропическите бури като единствени виновници за инцидентите, те пропуснаха да отбележат влиянието на Гълфстрийм. Това мощно течение действа като истинска транспортна лента – то може да пренесе останките от самолет или кораб на стотици мили в рамките на няколко часа, правейки стандартните спасителни операции напълно безсмислени. Липсата на отломки, която толкова озадачава лаиците, е просто следствие от скоростта на водата и огромната дълбочина на океанското дъно, където налягането смазва всяка конструкция.

В крайна сметка, мистификацията около Бермудския триъгълник умишлено заменя суровите факти с езотерика. Противоречията в документите на Пентагона не сочат към портали в пространството, а към банална корупция, дефектна техника от епохата на Втората световна война и нежелание да се признае, че дори най-модерната навигация е безсилна пред внезапните карибски бели шквали. Продължаващото ретуширане на сателитни снимки от страна на правителствени агенции няма за цел да скрие извънземни чинии или подводни пирамиди, а да запази в тайна координатите на потънали ядрени субмарини и тестови полигони за хидроакустично разузнаване. Всякакви други версии остават в сферата на медийния бизнес, който се храни от човешката нужда да вижда конспирация там, където има само логистика, ресурси и геофизично напрежение.