Пациенти в клинична смърт докладват за еднакви визуални структури независимо от религиозния и културния си бекграунд

/Поглед.инфо/ Тридесет години събиране на медицински картони, интервюта в реанимациите и систематизация на последните секунди съзнание преди правия сигнал на кардиографа. Професорът по медицина д-р Рууд Зиберт публикува резултатите от своето дългогодишно проучване, което се опитва да вкара в таблици онова, което досега беше територия на теолозите или на радикалните материалисти. Вместо обаче да успокои научната общност с поредната гладка теория за кислородния глад на мозъчната кора, Зиберт излиза с хипотеза, която звучи стряскащо дори за свикналите с всичко коридори на интензивните отделения. Данните му разделят умиращите на четири ясни групи, но изводите, които професорът прави от тази класификация, излизат далеч извън рамките на конвенционалната анатомия и засягат самата структура на съвременното общество.

Статистиката на последната минута: Между златните порти и катрана

Работата на Зиберт не започва в академичния кабинет, а в реалната логистика на големите болнични заведения, където потокът от преминаващи пациенти осигурява чиста статистика, необременена от субективни пристрастия. Професорът изолира четири отчетливи модела на реакция в момента, в който рецепторите започват да се изключват поради липса на кръвоснабдяване.

Първите две групи показват визуални архитектоники, които изненадващо съвпадат в детайлите си, независимо дали субектът е прекарал живота си в индустриален европейски център или в изолирана азиатска провинция. Описанията на първата група включват масивни градски структури, специфична геометрия на застрояване и усещане за интензивна светлина, които субективно се интерпретират като класическия Рай. Втората група описва коренно различна среда – силно повишаване на температурата, задух, предизвикан от усещане за тежки изпарения, и присъствие на фигури, упражняващи физическо насилие.

Числата в досиетата на Зиберт показват, че тези две групи реагират с коренно различни нива на стрес и хормонален баланс в секундите на реанимация. Това изглежда логично от гледна точка на психиатрията, но има един проблем: детайлите в показанията на хората, които не са имали никакви религиозни познания, съвпадат до степен на техническо описание с тези на дълбоко вярващите.

Механичната памет и празната реалност

Истинският разлом в изследването на германския професор идва при анализа на третата и четвъртата група, където метафизичният елемент напълно отсъства. При третата категория субекти мозъкът просто започва да превърта архивирани записи от миналото – първи стъпки, трудови договори, семейни събития, стари емоционални фрустрации. Процесът прилича на чисто механично изпразване на твърдия диск преди окончателното спиране на захранването. При четвъртата група няма дори това. Там апаратурата отчита угасване на функциите, а самите пациенти след успешно връщане към живота докладват за абсолютна пустота, липса на каквито и да е образи, звуци или емоционален остатък.

Зиберт първоначално се опитва да обясни тези различия чрез познатите пробойни в неврофизиологията – нива на ендорфини, скорост на некроза на синапсите, индивидуална архитектура на главния мозък. След три десетилетия съпоставяне на данни обаче той отхвърля това обяснение. Професорът отбелязва, че клиничните показатели на хора от първата и четвъртата група често са напълно идентични в момента на кризата, но преживяванията им нямат нищо общо. Това го подвежда към заключението, че физиологичната матрица е само приемник, а съдържанието на сигнала се определя от нещо друго.

Радикалната класификация: Хора, хибриди и социални единици

Изводът на Зиберт, споделен след години дискусии на затворени медицински форуми, пресича границата на общоприетия научен консенсус. Той твърди, че съвременното човечество не е хомогенно по своята същност. Според неговата дефиниция, само индивидите от първите две групи притежават онази специфична метафизична структура, наречена условно душа, която подлежи на последваща трансформация или съд след физическата кончина.

Онези, които в предсмъртния час виждат единствено хронологичен каталог на собствения си живот, Зиберт класифицира като функционални биороботи – единици с перфектна механична памет, отлични работни навици и пълна липса на дълбок емоционален или духовен капацитет. Четвъртата група – хората, чиито екрани просто изгасват без никаква остатъчна реакция – той определя като хибридни структури, които функционират единствено в рамките на материалната логистика на битието. Те са неразличими в сивото ежедневие, изпълняват социалните си роли, но при тях липсва самият субект на вечността.

Тази теория звучи като абсурдна научна фантастика, но ако се вгледаме в трансформацията на пазара на труда и социалните отношения през последните десетилетия, числата започват да придобиват особен смисъл. Наблюдава се огромен процент от населението, който показва изключителна адаптивност към механични задачи, висока степен на дигитална интеграция и абсолютна студенина по отношение на базови хуманитарни въпроси. Анализаторите на социалните процеси отдавна забелязват появата на този нов тип индивиди – перфектните изпълнители, лишени от емпатия, чието съзнание работи като добре смазан алгоритъм. Изследването на Зиберт просто дава клинично обяснение на този феномен, макар и през призмата на една доста мрачна антропология.