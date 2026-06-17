СОЛОВЬОВ ВЗРИВИ ЗАПАДА: Тръмп, Америка и войната за новия световен ред /Част VI/

/Поглед.инфо/ В интервю за швейцарското издание Die Weltwoche, проведено от известния швейцарски журналист, издател и главен редактор Роджер Кьопел, руският телевизионен водещ и политически коментатор Владимир Соловьов анализира дълбоките промени в международната система, бъдещето на Съединените щати, ролята на Доналд Тръмп и нарастващото влияние на Китай. В шестата част на разговора Соловьов обяснява защо според него е приключила ерата на еднополюсния свят, защо Русия не се смята за изолирана и как изглежда глобалният сблъсък за новия световен ред през погледа на Москва.

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Тръмп и разделената Америка

Въпрос: Нека поговорим за Доналд Тръмп. На Запад често твърдят, че Русия е гледала на неговото завръщане като на стратегическа победа. Вярно ли е това?

Владимир Соловьов: Не мисля, че въпросът е толкова прост. Русия не избира американски президенти. Това е работа на американските избиратели.

Проблемът е друг. В Русия винаги е имало интерес към фигури, които поставят под въпрос статуквото. Не защото непременно подкрепяме всичко, което казват, а защото подобни личности често показват процеси, които вече текат вътре в собствените им общества.

Тръмп е интересен не само като политик. Той е симптом. Симптом на дълбоко разделение в американското общество.

Когато половината страна гледа на един човек като на спасител, а другата половина като на заплаха за демокрацията, това говори много повече за самото общество, отколкото за конкретния политик.

Въпрос: Смятате ли, че Америка преживява вътрешна криза?

Владимир Соловьов: Без никакво съмнение.

Но това не означава, че Америка е слаба. Често на Запад и в Русия се прави една и съща грешка. Хората смятат, че кризата автоматично означава упадък.

Не е така.

Понякога кризата е форма на обновление.

Америка остава изключително силна държава. Огромна икономика. Огромен научен потенциал. Огромна военна мощ.

Но същевременно виждаме все по-дълбоко политическо, културно и идеологическо разделение.

Това е факт.

Краят на еднополюсния свят

Въпрос: В Русия често се говори за края на еднополюсния свят. Какво означава това според вас?

Владимир Соловьов: Означава, че реалността вече не съответства на политическия модел, който съществуваше след края на Студената война.

В продължение на десетилетия Западът свикна да мисли за себе си като за център на глобалната система. Днес светът изглежда различно.

Погледнете Китай.

Погледнете Индия.

Погледнете държавите от Близкия изток.

Погледнете Африка.

Погледнете Латинска Америка.

Все повече държави искат да вземат решения самостоятелно. Искат да защитават собствените си интереси. Искат да бъдат субекти, а не обекти на международната политика.

Това е естествен процес.

Именно затова виждаме толкова сериозни сътресения в глобалната система.

Въпрос: Смятате ли, че Западът е подценил този процес?

Владимир Соловьов: Да.

Мисля, че дълго време много западни елити живееха с убеждението, че историята е приключила. Че моделът е намерен. Че остава само останалата част от света постепенно да го възприеме.

Но историята никога не приключва.

Тя винаги намира начин да изненада политиците.

Китай и новият баланс

Въпрос: Каква роля ще играе Китай в този нов свят?

Владимир Соловьов: Огромна.

Невъзможно е да говорим за XXI век без Китай.

Това е цивилизация с хилядолетна история, огромна икономика и все по-голямо технологично влияние.

Но тук отново виждам една грешка на западния анализ.

Много хора продължават да разглеждат Китай през категориите на Студената война. Опитват се да го впишат в стари схеми.

Китай не е Съветският съюз.

Китай е Китай.

Той има собствена логика, собствена история и собствено разбиране за света.

Именно затова отношенията между великите сили през XXI век ще бъдат много по-сложни от всичко, което сме виждали през миналия век.

Защо Русия не се смята за изолирана

Въпрос: На Запад често се говори за международната изолация на Русия.

Владимир Соловьов: Това е една от най-странните тези, които чувам.

Изолирана от кого?

От част от западните държави?

Това е различен въпрос.

Но ако погледнете света като цяло, ще видите нещо друго.

Ще видите отношенията на Русия с Китай.

Ще видите отношенията с Индия.

Ще видите Близкия изток.

Ще видите Африка.

Ще видите Латинска Америка.

Светът е много по-голям от Европа и Северна Америка.

Понякога в западните медии съществува навикът собственото пространство да бъде възприемано като целия свят.

Но светът е много по-разнообразен.

Новият международен ред

Въпрос: Как според вас ще изглежда светът след десет или двадесет години?

Владимир Соловьов: По-нестабилен.

По-конкурентен.

По-малко предвидим.

Но вероятно и по-балансиран.

Навлизаме в период, в който няколко големи центъра на сила ще се опитват да намерят ново равновесие.

Това винаги е сложен процес.

Историята показва, че преходите между различни международни системи рядко са спокойни.

Но те са неизбежни.

Светът се променя независимо дали политиците са готови за това или не.

Последният американски въпрос

Въпрос: Има ли нещо, което американците според вас трябва да разберат за Русия?

Владимир Соловьов: Да.

Че Русия не иска да бъде Америка.

И Русия не иска Америка да бъде Русия.

Това е много важно.

Проблемите започват тогава, когато една страна реши, че има право да определя как трябва да живее друга страна.

Уважението не означава съгласие.

Но без уважение няма стабилен международен ред.

А без стабилен международен ред всички губят.

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