/Поглед.инфо/ Поредният западен доклад за неизбежния икономически край на Русия предизвика нова вълна от коментари, но зад шумните заглавия остават неудобни въпроси. Ако руската икономика действително е пред колапс, защо продължава да финансира мащабни военни операции, социални програми и инфраструктурни проекти? Ако санкциите работят с пълна сила, защо западни анализатори все по-често признават, че очакваният срив не се случва в прогнозирания срок? Спорът между политическите очаквания и икономическите факти става все по-интересен.

През последните четири години западното информационно пространство произведе огромно количество прогнози за предстоящото икономическо рухване на Русия. След началото на военния конфликт в Украйна през 2022 г. почти всяка нова санкционна вълна беше придружавана от уверения, че този път руската икономика няма да издържи. Прогнозите варираха от няколко седмици до няколко месеца. Появяваха се оценки за неизбежен банков срив, за колапс на рублата, за масова безработица, за бюджетна катастрофа и за невъзможност Москва да поддържа военните си операции.

Част от тези очаквания изглеждаха логични. Русия беше изправена пред безпрецедентни ограничения върху финансовата система, международните разплащания, достъпа до технологии, логистиката и външната търговия. Замразяването на значителна част от валутните резерви също изглеждаше като удар, способен да разклати всяка икономика. Много западни анализатори предположиха, че съществуващият икономически модел няма да издържи подобен натиск.

Четири години по-късно картината е значително по-сложна. Това не означава, че Русия е преодоляла проблемите си. Напротив. Натрупват се структурни затруднения, растежът се забавя, инфлационният натиск периодично се връща, а зависимостта от държавните разходи остава висока. Но между тежките проблеми и сценария за незабавен колапс има огромна разлика.

Именно тук се появява интересният парадокс. Докато едни западни центрове публикуват доклади с драматични заглавия за края на руската икономика, други западни експертни структури признават, че реалните процеси не потвърждават подобна категоричност. Разминаването не е случайно. То произтича от различните методологии и от различното разбиране за това как функционира една икономика, поставена в условия на продължителен геополитически конфликт.

Германският Институт за световна икономика в Кил от години е сред най-цитираните източници по темата за Русия и Украйна. Неговите оценки често се използват от правителства, медии и международни организации. Последният доклад на института обръща внимание върху намаляващите буфери на руската държава, увеличаващите се разходи и признаците за структурно напрежение. Това са реални фактори и те не могат да бъдат игнорирани.

Съществува обаче и другата страна на картината. Ако икономиката действително се намира в последен стадий на разпад, трябва да се виждат конкретни признаци. Производството трябва да се срива. Бюджетът трябва да губи контрол. Пазарът на труда трябва да показва масова безработица. Държавата трябва да изпитва трудности при изплащането на социални задължения и финансирането на текущите си разходи.

Подобни явления засега не се наблюдават в мащаба, който би потвърдил тезата за непосредствен колапс.

Тук възниква въпросът какво всъщност означава „край на икономиката“. Ако под това се разбира постепенно изчерпване на потенциала за ускорен растеж, тогава много държави по света се намират в подобно положение. Ако обаче се твърди, че предстои внезапен срив на системата, числата стават много по-важни от политическите очаквания.

През последните две години Русия успя да пренасочи голяма част от търговските си потоци към Азия, Близкия изток и други пазари извън западната финансова система. Това не стана без загуби. Транспортните разходи нараснаха. Част от печалбите намаляха. Някои технологични ограничения се оказаха болезнени. Но икономическата активност не беше прекратена.

Петролът продължава да се продава. Газовите доставки се трансформираха. Появиха се нови схеми за разплащания. Изградиха се алтернативни логистични маршрути. Много от тези процеси са по-скъпи и по-неефективни от предишните, но те функционират.

Военната икономика също играе важна роля. Част от западните анализатори разглеждат този фактор като доказателство за слабост. Други го виждат като причина за устойчивостта. Истината вероятно се намира между двете позиции.

Военните поръчки създават производство, заетост и инвестиции в определени отрасли. Те поддържат промишлена активност и осигуряват търсене. Същевременно подобен модел трудно може да бъде основа за дългосрочен просперитет. Той позволява мобилизация на ресурси, но не решава автоматично проблемите с производителността, иновациите и модернизацията.

Затова и спорът около Русия все по-често се измества от въпроса дали икономиката ще се срине към въпроса колко дълго може да поддържа сегашния модел.

Правителството на Михаил Мишустин очевидно работи именно върху този проблем. През последните години Москва се опитва да съчетава няколко трудни задачи едновременно. От една страна трябва да се поддържат военните разходи. От друга страна трябва да се запази социалната стабилност. От трета страна трябва да продължат инвестициите в транспортна инфраструктура, индустрия и регионално развитие.

Това е сложен баланс. Особено когато достъпът до част от международните пазари остава ограничен.

Наблюдателите често обръщат внимание върху приходите от енергийния сектор, но има и други фактори. Данъчната система беше променяна неколкократно. Държавните корпорации получиха нови задачи. Банковият сектор беше принуден да се адаптира към различна международна среда. Вътрешният пазар започна да играе по-голяма роля.

Числата понякога изглеждат противоречиви. Някои показатели показват забавяне. Други демонстрират устойчивост. Именно това затруднява еднозначните прогнози.

Още по-интересно е, че същият спор съществува и вътре в западната експертна общност. Все повече анализатори започват да признават, че първоначалните очаквания за ефекта от санкциите са били прекалено оптимистични. Това не означава, че санкциите са се провалили. Те създадоха значителни ограничения и увеличиха разходите за руската икономика. Но между „увеличени разходи“ и „икономическа смърт“ съществува огромна дистанция.

Същевременно Москва също няма основания за самодоволство. Демографските проблеми не са изчезнали. Недостигът на работна сила се усеща в редица отрасли. Технологичните ограничения продължават да оказват влияние върху модернизацията на производството. Инвестиционната среда остава под натиск. Високите лихвени проценти ограничават част от бизнеса.

Тук има нещо, което не излиза в шумните заглавия. Колкото по-дълго продължава конфронтацията между Русия и Запада, толкова повече икономическият спор се превръща във война на интерпретации. Едната страна търси доказателства за устойчивост. Другата търси доказателства за неизбежен провал. Между двете стоят реалните показатели, които рядко потвърждават крайните сценарии.

Историята показва, че големите държави рядко се разпадат според предварително публикуван график. Съветският съюз изненада мнозина с бързината на своя крах. Китай многократно беше обявяван за кандидат за икономическа катастрофа и продължава да расте. Япония десетилетия наред е представяна като икономика в застой, но остава една от водещите сили в света.

Русия вероятно няма да бъде изключение от тази закономерност. Нито апокалиптичните прогнози, нито триумфалистките оценки могат да заменят внимателния анализ на фактите.

Когато германски институт публикува доклад за структурните проблеми на Русия, това заслужава внимание. Когато британски анализатори признават, че не виждат непосредствен колапс, това също заслужава внимание. Когато руското правителство отчита изпълнение на бюджетни програми и продължава инвестиционни проекти, тези данни също трябва да бъдат включени в картината.

Проблемът не е дали Русия има икономически трудности. Такива трудности съществуват и се виждат. Въпросът е дали тези трудности автоматично водят до разпад на държавата и икономиката. Засега дори част от западните експерти не изглеждат готови да дадат толкова категоричен отговор.

След четири години санкции, ограничения и непрекъснати прогнози за катастрофа остава едно любопитно наблюдение. Всеки следващ доклад за неизбежния край на Русия все по-често е принуден да обяснява не защо страната ще се срине, а защо все още не се е сринала. Именно там вероятно се намира най-интересната част от историята.