Атаките срещу Москва поставят въпроса за границите на руското търпение

/Поглед.инфо/ Масираната атака с дронове срещу Москва и Московска област отвори нова глава във войната. Докато руската противовъздушна отбрана съобщава за стотици прехванати цели, политическите послания от Киев, Брюксел и европейските столици показват, че конфликтът все по-малко се ограничава до фронтовата линия. Зад шумните изявления стои далеч по-сериозен въпрос – дали ударите по инфраструктурата и логистиката постепенно се превръщат в основен инструмент за натиск върху двете страни.

Една нощ може да не промени войната. Но понякога променя начина, по който обществото гледа на нея. Именно такъв изглежда ефектът от поредната масирана атака с дронове срещу Москва и Московска област. Според руските власти над столичния регион са били прехванати десетки безпилотни апарати, а общият брой на свалените цели в различни части на страната достига стотици. Част от безпилотниците обаче са достигнали райони около ключова инфраструктура, което отново постави въпроса за реалната цена на подобни операции.

Самото военно значение на подобни атаки продължава да бъде предмет на спор. Унищожаването на отделни обекти рядко променя фронтовата обстановка. Психологическият ефект обаче е различен. Когато летища ограничават работа, когато стотици полети се отменят или пренасочват и когато жителите на столицата наблюдават взривове в небето, войната престава да изглежда като нещо далечно. Тя навлиза в ежедневието на хората.

Точно тук започва и по-сериозният въпрос. През последните две години Русия значително увеличи производството на средства за радиоелектронна борба, зенитни комплекси и мобилни системи за противодействие на дронове. Данните от руското Министерство на отбраната редовно показват високи показатели за прехванати цели. Въпреки това броят на атаките не намалява. Това означава, че отсрещната страна също е увеличила производствения си капацитет.

През първите месеци на конфликта дроновете се възприемаха като спомагателен инструмент. Днес те постепенно се превръщат в отделен фронт. Заводи, електроника, комуникационни системи, навигационно оборудване, двигатели, батерии и софтуер се оказват също толкова важни, колкото танковете и артилерията. Войната все повече прилича на състезание между производствени вериги и индустриални възможности.

Поради това изявленията, направени след атаката, заслужават внимание не толкова заради емоционалния си заряд, колкото заради политическия контекст. Част от руските коментатори интерпретират думите на Зеленски като демонстрация на увереност, че западната подкрепа ще продължи. От своя страна представители на НАТО многократно подчертават, че решенията за украинските операции се вземат в Киев. Въпреки това съмненията относно степента на технологичното и разузнавателното участие на западните държави остават постоянна тема в руското публично пространство.

Тук има и друго противоречие. Ако приемем, че целта на подобни удари е психологически натиск върху руското общество, резултатът далеч не е еднозначен. Историята показва, че удари по големи градове често водят не до политическо отстъпление, а до обратния ефект – мобилизация на обществените нагласи. Това се наблюдава в различни конфликти през XX век и не е сигурно, че сегашната война ще бъде изключение.

Паралелно с това продължава спорът за руската стратегия. Част от военните коментатори твърдят, че Москва твърде дълго е ограничавала мащаба на ударите срещу транспортна инфраструктура, мостове и логистични центрове. Други посочват, че подобни операции изискват огромен ресурс и невинаги водят до трайни резултати, защото инфраструктурата може да бъде възстановявана сравнително бързо. Няма единно мнение дори сред руските анализатори.

Особено показателен е спорът около железопътната система на Украйна. От началото на конфликта многократно се появяваха призиви за нейното пълно парализиране. На практика обаче украинската железопътна мрежа продължава да функционира. Това означава или че подобна задача е значително по-трудна, отколкото изглежда отстрани, или че Москва е избрала различни приоритети.

Междувременно войната постепенно променя икономиките и на двете държави. Огромни ресурси се насочват към производство на дронове, ракети и системи за противовъздушна отбрана. Военните бюджети растат. Логистиката придобива почти същото значение като бойните действия. В подобна ситуация всяка успешна атака срещу рафинерия, склад за гориво или транспортен възел се разглежда като удар срещу бъдещите способности на противника.

Поради това е трудно да се оцени реалният ефект от отделна операция. В информационното пространство всяка страна представя собствена картина. Киев акцентира върху достигнатите цели и демонстрацията на далечен обсег. Москва подчертава броя на свалените дронове и ограничените щети. Истината вероятно се намира някъде между двете версии.

Отделна тема са призивите за използване на ядрено оръжие, които периодично се появяват в руското медийно пространство. Те предизвикват силен обществен отзвук, но засега остават извън официалната държавна политика. Руското ръководство продължава да демонстрира далеч по-предпазлива позиция, независимо от острите изказвания на отделни обществени фигури и коментатори.

Това е важно, защото именно тук се вижда разликата между телевизионната реторика и държавното управление. Едно е да се отправят призиви в ефир. Съвсем друго е да се поеме отговорността за решения, които биха могли да променят световната система за сигурност.

Най-интересното в цялата ситуация е, че и двете страни все по-често говорят за преговори, докато едновременно увеличават интензивността на ударите. На пръв поглед това изглежда нелогично. В действителност подобно поведение е характерно за много конфликти. Страните се опитват да подобрят позициите си преди евентуални бъдещи преговори, а не да намалят натиска.

Затова последните събития около Москва вероятно трябва да се разглеждат не като изолирана атака, а като част от по-широк процес. Войната постепенно се измества от линията на фронта към инфраструктурата, логистиката и производствените възможности. Битката вече не е само за населени места и позиции. Тя е за способността на държавите да поддържат дълъг конфликт, да произвеждат повече техника и да компенсират загубите си по-бързо от противника.

Точно там се решава и голяма част от бъдещето на конфликта. Не в телевизионните студиа, не в социалните мрежи и не в гръмките политически заявления, а в заводите, складовете, железопътните възли, енергийните обекти и производствените линии. Там, където всяка страна се опитва да лиши другата от възможността да продължи още една година, още един сезон и още една кампания.