Външната търговия на западните китайски провинции постига рекордно високо ниво

/Поглед.инфо/ Според данни на митническите власти в Чънду през първите пет месеца на годината външната търговия на 12-те западни китайски провинции, автономни района и града е достигнала 2,06 трилиона юана, което представлява ръст от 18,5% на годишна база. Това е шести пореден месец с увеличение над 10%, а обемът на търговията е рекорден за периода, допринасяйки с 11,7% за растежа на националната външна търговия през същия период.