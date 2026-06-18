/Поглед.инфо/ Съвременният пазар на труда преживява дълбока структурна деформация, при която официалните статистически данни за рекордно ниска безработица прикриват цинични корпоративни практики и логистичен хаос. Зад фасадата на недостига на работна ръка се крие масово производство на фиктивни обяви, използвани за безплатен индустриален шпионаж, събиране на лични данни и извличане на готови бизнес идеи чрез неплатени тестови задачи. Допълнителен трус нанася неофициалният, но стриктно прилаган възрастов филтър, който изхвърля от системата най-продуктивната и предвидима жива сила – хората над 35 години. Компаниите предпочитат да оптимизират разходите си чрез симулация на подбор, вместо да инвестират в реални заплати и дългосрочна квалификация на персонала.

Анатомия на корпоративния филтър: Излишните хора над тридесет и пет

Официалните доклади на статистическите институции упорито рисуват картина на икономически оптимизъм, но реалността по заводите, бюрата по труда и логистичните центрове показва съвсем друга картина. Скритият ейджизъм се е превърнал в неписано правило при първоначалния подбор на кадри. Практиката на мениджърите по човешки ресурси показва, че границата от 35 години е критична пробойна, след която биографиите на кандидатите масово биват насочвани към кофата за боклук. Работодателите масово отказват да наемат хора в тази възрастова категория, което принуждава специалистите изкуствено да съкращават трудовата си история, да премахват цели десетилетия от онлайн профилите си и да променят датите на дипломиране. Подобно триене на памет и професионална биография е ясен белег за пазарен абсурд: вместо опитът да бъде капитал, той се превръща в тежест и повод за дискриминация.

Задълбочаването на този проблем води до парадоксални деформации в корпоративната култура. Твърди се, че компаниите, които проповядват ейджизъм, губят институционално знание и ценни инженерни или управленски кадри, докато разходите за обучение на млади, непредвидими служители растат, а ключови бизнес процеси преминават на командно дишане. От друга страна, в средите на агенциите за набиране на персонал съществува алтернативна теза. Според някои секторни мениджъри хората над 35 години в момента са търсени поради техните „стари фабрични настройки“ – висока отговорност, предвидимост и нежелание да напуснат позицията заради емоционални импулси, какъвто е масовият случай с по-младото поколение. Но дори и в тази защитна теза прозира същият чист прагматизъм: по-възрастните кадри се ценят главно защото са притиснати от финансови ангажименти и са готови да работят за разумни, често занижени заплати.

Въпреки че дискриминацията по възраст е изрично забранена от законодателството – включително по член 3 от руския Кодекс на труда – правната защита остава беззъба. Доказването на подобно нарушение в съда е практически невъзможно, тъй като корпоративните юридически отдели никога не посочват възрастта като официален мотив за отказ. Използват се загладени чиновнически формулировки, които маскират нежеланието да се плаща за реален трудов стаж. Това е чиста счетоводна оптимизация на жива сила, която няма нищо общо с пазарната логика, прокламирана от икономическите учебници.

Схемата с фиктивните обяви: Когато интервюто е индустриален шпионаж

Вторият голям структурен дефект на съвременния пазар е лавинообразното нарастване на кухите, фиктивни обяви за работа. По данни на независими пазарни наблюдатели, всяка трета позиция в големите портали за заетост е фалшива. Тя не цели реално запълване на работно място, а служи за параван за събиране на лични данни и безплатно проучване на пазара. Чрез организирането на безкрайни цикли от интервюта, отделите по човешки ресурси наваксват липсата на бюджет за скъпи консултантски изследвания. По време на тези разговори от кандидатите се извлича детайлна информация за финансовите параметри, заплатите, вътрешните разпределения и технологичните процеси в компаниите на конкурентите им. Това е легализиран индустриален шпионаж, при който безработният или търсещият промяна специалист се превръща в безплатен информатор.

Още по-цинична е зачестилата практика за събиране на твърде обемни тестови задачи. Кандидатите биват карани да разработват цели маркетингови стратегии, архитектурни планове, финансови модели или софтуерни модули като част от изпита за подбор. Впоследствие обявата се закрива без нает служител, а генерираните концепции влизат директно в производствения оборот на фирмата. Компанията получава готови решения на свои текущи инженерни или логистични проблеми, без да е похарчила нито един лев за хонорари или осигуровки. Правният вакуум в тази сфера е пълен. Адвокатите в сектора признават, че е невъзможно да се докаже умисъл за безплатно извличане на труд – работодателят винаги може да се оправдае с променена пазарна конюнктура или закриване на проекта.

Тази тенденция не подминава и секторите с най-голям физически недостиг на кадри. По данни на Росстат общото ниво на безработица в Русия е на историческо дъно от 2,2%, като броят на свободните работни места за заварчици, електротехници, касиери и оператори е нараснал средно с 18% до 2025 г. Проблемът е, че дори в тези чисто производствени сфери компаниите използват фиктивни обяви за поддържане на постоянни бази данни от „резервна“ жива сила, с цел натиск върху заплатите на работещите в момента служители. Пазарът е превърнат в месомелачка, където времето и интелектуалният ресурс на кандидатите се изгарят в полза на корпоративната статистика. Споровете за това как да се пресекат тези схеми често препращат към по-стари теми, разглеждащи общата криза в дигиталната сигурност и злоупотребата с персонални данни. Проверката на черните списъци на работодателите и отказът от изпълнение на неплатени задачи над определен обем остават единствените реални инструменти за самозащита на кадрите в една подчертано враждебна икономическа среда.