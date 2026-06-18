Н.Пр. Мариета Гарсия Хордан: Санкции, тъмнина и съпротива - защо Куба отказва да се предаде

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на Георги Стамболиев с Н.Пр. Мариета Гарсия Хордан, посланик на Куба в България, фокусът пада върху въпроса как кубинската държава и кубинският народ оцеляват под тежестта на близо 65-годишната американска блокада. Говорим за енергийната криза, соларните проекти, международната солидарност, опасността от външна агресия и мечтата на Куба да развива своята икономика без санкции и външен диктат. Посланик Хордан разказва защо Хавана определя себе си като страна на мира, защо продължава да отстоява своя суверенитет и какво място заема наследството на Фидел Кастро в днешната борба на острова.

Втората част от разговора между Георги Стамболиев и Н.Пр. Мариета Гарсия Хордан отвежда зрителите отвъд политическите лозунги и геополитическите клишета, за да покаже ежедневната реалност на Куба през 2026 година. След като в първата част беше разгледана историята на американските санкции и тяхното отражение върху страната, сега вниманието е насочено към въпроса как кубинското общество успява да функционира в условията на тежка икономическа и енергийна криза.

Посланикът на Куба описва трудностите, пред които е изправено населението вследствие на честите прекъсвания на електрозахранването, недостига на горива и ограничения достъп до технологии и финансови ресурси. Въпреки това Хавана се опитва да намери алтернативни решения чрез ускорено изграждане на соларни паркове, внедряване на фотоволтаични системи в болници, училища и социални институции, както и чрез развитие на собствените енергийни ресурси.

В интервюто се обсъжда и въпросът за адаптацията на кубинското общество към продължителната криза. Според Мариета Гарсия Хордан именно устойчивостта на народа е едно от най-големите предизвикателства към тезата, че Куба представлява „провалена държава“. Посланикът подчертава, че въпреки огромните трудности страната продължава да поддържа образователната и здравната си система и да търси решения за развитието си.

Съществена част от разговора е посветена на международната подкрепа за Куба. Разглеждат се ежегодните гласувания в Организацията на обединените нации срещу американската блокада и широката международна солидарност, която Куба получава от различни държави, обществени организации и граждански движения. Особено внимание е отделено на инициативите в България, които подпомагат кубински социални и здравни проекти.

Интервюто засяга и въпросите за националната сигурност и опасенията на Куба от евентуални външни действия срещу страната. Посланикът обяснява логиката на кубинската отбранителна доктрина и подчертава, че Хавана не разглежда себе си като заплаха за никоя държава, а като страна, която защитава своята независимост и правото си на собствен път на развитие.

Специално място е отделено на визията на Куба за международните отношения. Според официалната позиция на Хавана светът трябва да бъде основан върху взаимно уважение, суверенитет и равноправно сътрудничество между държавите, а не върху санкции, икономически натиск и намеса във вътрешните работи.

В края на разговора Н.Пр. Мариета Гарсия Хордан припомня послания на Фидел Кастро, чието 100-годишнина от рождението ще бъде отбелязана тази година. Посланикът акцентира върху виждането на Куба за международна солидарност, за ролята на медицината и хуманитарната помощ и за противопоставянето на военната логика като инструмент за решаване на международни конфликти.

Това интервю предлага различна перспектива към темата за Куба, отвъд обичайните медийни клишета. Разговорът поставя въпроси за ефекта от санкциите, за устойчивостта на обществата под външен натиск, за ролята на международната солидарност и за бъдещето на многополюсния свят.

Гледайте втората част от разговора на Георги Стамболиев с Н.Пр. Мариета Гарсия Хордан и се запознайте с кубинската гледна точка за една от най-дългите икономически блокади в съвременната история. Как се живее десетилетия под санкции? Какви са границите на човешката издръжливост? И може ли една малка държава да съхрани своята независимост под постоянен външен натиск? Отговорите ще чуете директно от представителя на Куба в България.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=zsPWhfKmBfI&t=154s

#Куба #Санкции #ФиделКастро #САЩ #Геополитика #ПогледИнфо #ГеоргиСтамболиев #ЛатинскаАмерика