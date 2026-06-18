Европа загуби своя изтребител: FCAS се разпадна под тежестта на собствените си противоречия

/Поглед.инфо/ Проектът FCAS трябваше да стане символ на европейската стратегическа автономия и технологична независимост от САЩ. Вместо това се превърна в демонстрация на стар проблем, който Брюксел не успява да реши от десетилетия – всяка европейска държава говори за обща отбрана, но когато се стигне до технологии, пари, заводи и контрол върху интелектуалната собственост, националните интереси надделяват. Провалът на програмата за 100 милиарда евро отваря нов пазар за американския F-35 и поставя неудобни въпроси за бъдещето на европейския военно-промишлен проект.

След почти десет години политически декларации, срещи на върха, съвместни пресконференции и обещания за европейска стратегическа автономия, проектът Future Combat Air System се оказа поредният пример за това колко трудно Европа превръща политическите лозунги в реални индустриални способности. През юни германското и френското ръководство фактически признаха, че програмата е достигнала точка, от която връщане назад няма. Според информация на Reuters, Financial Times, Euronews и редица европейски издания Берлин и Париж са стигнали до извода, че Airbus и Dassault не могат да намерят общ модел за управление и развитие на бъдещия самолет.

Това е събитие, което надхвърля рамките на един авиационен проект. FCAS беше представян като бъдещия гръбнак на европейската въздушна мощ след 2040 година. Не ставаше дума само за изтребител. Планът включваше цяла екосистема от дронове, комуникационни системи, бойни облаци, сензорни мрежи и цифрово управление на бойното поле. В европейските документи проектът често беше описван като „система от системи“, а не като обикновен самолет. Именно затова неговият провал има политическо значение, което далеч надхвърля авиацията.

Любопитното е, че проблемът никога не беше липсата на пари. Сумата от около 100 милиарда евро звучи огромна, но през последните години Европа започна да отделя безпрецедентни средства за отбрана. След началото на войната в Украйна германският фонд за модернизация на Бундесвера надхвърли 100 милиарда евро, а военните бюджети в целия Европейски съюз започнаха да растат. Пари се намериха. Липсваше нещо друго.

Липсваше обща представа какъв самолет всъщност трябва да бъде построен.

Тук започва онзи по-малко видим конфликт, който постепенно унищожи програмата отвътре. Франция никога не гледаше на FCAS като на обикновен натовски самолет. За Париж бъдещият изтребител трябваше да наследи Rafale. Това означаваше способност за носене на ядрено оръжие, операции от самолетоносач и изпълнение на специфичната френска концепция за стратегическо възпиране. Германия имаше съвсем различни изисквания. Берлин търсеше самолет, интегриран в натовските структури, ориентиран към колективни операции и различна архитектура на въоръжението.

На практика още в началото се оказа, че проектантите трябва да създадат една машина за две различни военни философии.

Това изглеждаше преодолимо, докато разговорът беше политически. Проблемите започнаха, когато въпросът опря до заводите.

Dassault е особена компания. Тя не е просто голям производител. Това е фирмата, създала Mirage и Rafale. Това е компанията, върху която се крепи голяма част от френския авиационен суверенитет. В продължение на десетилетия Франция поддържа уникална за Европа способност самостоятелно да проектира и произвежда бойни самолети от най-висок клас.

Германците гледаха ситуацията по различен начин. Те финансираха проекта почти наравно с французите и очакваха съпоставим достъп до технологиите и управлението. От германска гледна точка беше трудно да се обясни защо Airbus трябва да инвестира милиарди и същевременно да играе ролята на подизпълнител.

Така спорът постепенно се превърна в битка за интелектуалната собственост. Кой ще държи чертежите? Кой ще управлява софтуера? Кой ще контролира бъдещия износ? Кой ще има последната дума при модернизациите? Именно върху тези въпроси програмата започна да буксува години наред.

В един момент конфликтът вече не беше технически.

Той стана национален.

Французите започнаха да се страхуват, че ще загубят авиационното си лидерство. Германците започнаха да се страхуват, че ще плащат за проект, който реално няма да контролират. Испания, която се присъедини по-късно, остана в позицията на наблюдател на чужд спор.

През последните две години все повече европейски анализатори започнаха да отбелязват, че FCAS прилича на политически компромис, а не на индустриална програма. Европейският съвет за външна политика още през 2025 година предупреждаваше, че без ясна структура на управление проектът рискува да остане символична инициатива.

Тук има и още един пласт, който рядко се обсъжда открито.

От години Европа говори за независимост от американските оръжейни системи. На практика обаче зависимостта се увеличава. Докато FCAS затъваше в спорове, продажбите на F-35 растяха. Германия поръча американски самолети. Белгия направи същото. Полша също. Нидерландия, Дания, Норвегия и Италия вече бяха в програмата. Всеки нов договор за F-35 намаляваше политическата необходимост от ускоряване на FCAS.

Това не означава автоматично, че Вашингтон е организирал провала на проекта. Подобни твърдения присъстват в редица публикации, но към момента липсват доказателства. Фактите сочат нещо по-просто и вероятно по-неприятно за европейците. FCAS беше провален преди всичко от вътрешни противоречия между европейските партньори. Именно това подчертават Reuters, Financial Times, Euronews и редица германски издания.

Американците просто се оказват основните печеливши.

В отбранителната индустрия това се случва често. Не е необходимо да унищожаваш конкурента си. Понякога е достатъчно да изчакаш той сам да се скара със собствените си партньори.

Най-интересният въпрос сега е какво ще последва.

Появяват се признаци, че Германия вече търси собствен път. В Берлин започва да се оформя нова индустриална коалиция около Airbus и други германски компании. Целта е разработване на по-прагматичен проект за следващо поколение боен самолет.

Паралелно с това остава жив и другият голям конкурент – GCAP. Това е британско-японско-италианската програма за изтребител от следващо поколение. Докато FCAS се разпадаше, GCAP напредваше относително по-стабилно. Причината е проста. Там още от началото беше изградена по-ясна схема на управление и разпределение на отговорностите.

Европейската отбранителна индустрия всъщност навлиза в период на ново раздробяване. Вместо един общ самолет може да се появят два или три различни проекта. От гледна точка на националните индустрии това е логично. От гледна точка на европейската интеграция изглежда като крачка назад.

Любопитен детайл е, че дори след формалния край на FCAS част от елементите могат да оцелеят. Германски и френски представители вече заговориха за запазване на общите разработки по комуникационните системи, бойния облак и безпилотните платформи. Това подсказва, че политиците все още се опитват да спасят поне част от инвестициите.

Предстои да видим дали това ще се случи.

Защото FCAS не е единственият френско-германски проект, който изпитва затруднения. Проблеми се натрупват и около програмата MGCS за нов европейски танк. И там спорът е сходен – технологии, лидерство, индустриален контрол и национални интереси.

Всичко това рисува доста различна картина от популярната представа за монолитна европейска отбранителна политика. Зад гръмките декларации продължават да съществуват отделни държави със собствени армии, собствени индустрии и собствени икономически сметки.

В известен смисъл FCAS не се провали заради авиацията.

Той се провали, защото Европа все още не е решила дали иска обща военна индустрия или просто координация между национални шампиони. Докато този въпрос остава отворен, всяка следваща програма за стотици милиарди евро ще се сблъсква със същата стена. Не технологична. Политическа.