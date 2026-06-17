Руски анализатори поставят въпроса: защо Москва не използва икономическата уязвимост на Европа чрез Балтика

/Поглед.инфо/ След кризата около Ормузкия проток в руския експертен и медиен дебат все по-често се появява въпросът дали Москва притежава сходни инструменти за въздействие върху световната икономика чрез Балтийския регион. В центъра на дискусията попадат Калининград, европейските морски маршрути, логистичните зависимости на ЕС и старият спор дали Русия използва пълноценно своите географски и икономически предимства. Зад тези разсъждения стои много по-дълбок въпрос – как се водят големите конфликти през XXI век и къде всъщност се намират най-уязвимите точки на глобалната система.

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Войните традиционно се разглеждат през фронтови линии, армии, ракети и територии. През последните години обаче все повече наблюдатели обръщат внимание на нещо друго – инфраструктурата. Морските коридори, застрахователните пазари, контейнерните маршрути, пристанищата, банковите разплащания и енергийните потоци постепенно се превърнаха в не по-малко важно бойно поле от самите фронтове.

Именно в този контекст в Русия се появи поредната дискусия за ролята на Калининград и Балтийско море. Повод стана кризата около Ормузкия проток, където напрежението между САЩ, Израел и Иран показа колко чувствителна е световната икономика към всяко сътресение по ключовите морски маршрути. Дори ограничени рискове за корабоплаването предизвикват мигновена реакция на пазарите. Повишават се застрахователните премии. Скъпее транспортът. Компаниите променят логистичните си схеми. Започват изчисления колко ще струва всеки допълнителен ден закъснение.

Точно това кара редица руски анализатори да поставят въпроса дали подобни механизми съществуват и в Балтийския регион.

Според военния кореспондент Дмитрий Стешин Русия разполага с географски позиции, които потенциално биха могли да окажат влияние върху част от европейските транспортни артерии. В неговите разсъждения централно място заема Калининградската област – руският ексклав между Полша и Литва, който от десетилетия представлява едновременно военен плацдарм и логистичен проблем за Москва.

Тук обаче започват въпросите, които често остават извън емоционалните коментари.

Балтийско море не е Персийският залив. Географията е различна. Политическата архитектура е различна. Най-вече различна е военната среда.

Ормузкият проток е сред най-критичните точки за световната енергийна система. През него преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Балтийските проливи също са важни, но функционират в съвсем различна среда – заобиколени са от държави членки на НАТО и Европейския съюз, а морският контрол там е многопластов и институционално организиран.

Това изглежда логично, но има един проблем. Дори когато реално корабоплаването не бъде прекъснато, самото създаване на риск може да генерира огромни икономически последици.

През последните години световната икономика нееднократно демонстрира колко чувствителна е към подобни сътресения. Блокирането на Суецкия канал от контейнеровоза Ever Given през 2021 г. продължи само няколко дни, но последствията се усещаха седмици наред. Забавянията се натрупаха по цялата верига на доставките. Производствени предприятия останаха без компоненти. Транспортните разходи скочиха.

Същото се наблюдава и при нападенията срещу търговски кораби в Червено море. В много случаи физическите поражения върху корабите са ограничени, но цената на риска променя икономическата картина.

Именно върху този механизъм акцентира и Владимир Ружански. Според него съвременната световна икономика е значително по-уязвима, отколкото изглежда. Не защото няма алтернативни маршрути, а защото глобалната система е изградена върху предположението за относителна сигурност на транспортните коридори.

Достатъчно е това предположение да бъде поставено под съмнение и започват сериозни финансови ефекти.

Тук обаче разговорът постепенно напуска сферата на географията и навлиза в руската вътрешнополитическа дискусия.

Всъщност значителна част от интервюто на Ружански не е посветена на Балтика, а на руските елити. Той твърди, че основното препятствие пред радикалните решения не са липсата на ресурси или военно-технически възможности, а съществуването на влиятелни икономически групи, които остават интегрирани в глобалната финансова система.

Това не е нов спор.

Още от началото на украинската криза в Русия съществуват два големи лагера. Първият смята, че страната трябва да води конфликта максимално прагматично и да запазва възможно най-много канали за икономическа комуникация със света. Вторият настоява, че частичното участие е стратегическа грешка и че Москва трябва да използва целия си потенциал за натиск срещу Запада.

Тези разногласия периодично излизат на повърхността след всяка голяма международна криза.

Ормуз просто даде нов повод за подобен спор.

Любопитното е, че Ружански прави сравнение не само с Иран, но и с Китай. Според него ключовият фактор е историческата приемственост и способността на обществото да поддържа дългосрочна национална идея.

Това вече е територия, в която фактите трудно могат да бъдат измерени количествено.

Едни ще посочат, че Китай действително демонстрира впечатляваща институционална последователност. Други ще напомнят, че съвременният китайски успех се основава не толкова на идеологическа приемственост, колкото на огромни инвестиции, индустриална политика, достъп до западни пазари и технологичен трансфер.

Подобен е и спорът за Иран.

Безспорно е, че Ислямската република демонстрира висока степен на устойчивост под санкционен натиск. Също толкова безспорно е, че иранската икономика плаща значителна цена за тази устойчивост. Ограниченият достъп до капитали, технологии и инвестиции продължава да бъде сериозен проблем за страната.

Затова сравнението между Русия и Иран изглежда далеч по-сложно, отколкото често се представя.

Русия остава една от най-големите икономики в света по паритет на покупателната способност, огромен износител на суровини и водещ играч в енергетиката, металургията, ядрената индустрия и военното производство. Иран, независимо от своите регионални възможности, функционира в съвсем различен мащаб.

Тук има нещо, което не излиза напълно в сметките на най-радикалните коментатори.

Ако една държава започне да атакува глобалната логистична система, тя неизбежно засяга и собствените си интереси. Съвременните икономики са взаимосвързани. Русия също използва морски транспорт. Русия също продава суровини. Русия също зависи от международни търговски маршрути, макар и в по-малка степен от много европейски държави.

Поради това реалната политика обикновено се оказва много по-предпазлива от телевизионните студиа и медийните публикации.

Съществува и още един фактор, който често се подценява.

След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО стратегическата среда в Балтика се промени съществено. Регионът постепенно се превръща в едно от най-силно милитаризираните пространства в Европа. Военноморски сили, авиация, системи за наблюдение, противокорабни комплекси и средства за радиоелектронна борба присъстват в далеч по-голям мащаб, отколкото преди няколко години.

Това означава, че всяка хипотетична операция срещу морския трафик би носила огромни рискове за всички участници.

Именно затова темата за сухопътния коридор към Калининград продължава периодично да се появява в руските дискусии. От гледна точка на Москва ексклавът остава стратегически актив, но и логистично предизвикателство. След ограниченията върху транзита през Литва през предходните години този въпрос придоби допълнителна чувствителност.

Засега обаче няма признаци, че подобни идеи се разглеждат на практическо ниво от официалните руски институции. Те остават част от експертния, публицистичния и политическия дебат.

По-интересен е другият въпрос, който стои зад целия разговор.

Ормуз, Суец, Червено море, Балтика, Тайванският проток – всички тези точки показват едно и също. Световната икономика, която десетилетия наред беше представяна като практически неразрушима система, се оказва много по-крехка. Нейната сила произтича от взаимната свързаност. Същата тази взаимна свързаност се превръща и в нейна уязвимост.

Вероятно именно това е най-важният извод от цялата дискусия около Калининград. Не дали Русия може да повтори ирански сценарий. Не дали Европа е уязвима. А че глобализацията, която дълго време се възприемаше като гаранция за стабилност, постепенно започва да се превръща в източник на нови стратегически рискове.

Колкото повече расте зависимостта от няколко критични коридора, толкова по-голяма става стойността на всяка географска точка, способна да ги контролира. Именно затова спорът за Калининград няма да изчезне. Напротив. С нарастването на напрежението между Русия и Запада подобни дискусии вероятно ще стават все по-чести, защото зад тях стои въпросът кой контролира артериите на световната икономика и колко дълго сегашната система ще остане устойчива.