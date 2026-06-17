САЩ засилват военния натиск върху Индонезия, докато Джакарта разширява връзките си с Русия и БРИКС

/Поглед.инфо/ Индонезия се оказва в центъра на нарастващо съперничество между САЩ, Китай и Русия. Докато Вашингтон разширява военното си присъствие и търси по-широк достъп до въздушното пространство на архипелага, Джакарта ускорява интеграцията си с БРИКС, развива икономически връзки с Евразийския икономически съюз и увеличава енергийното сътрудничество с Москва. Зад дипломатическите формулировки се очертава по-голям въпрос – дали най-голямата държава в Югоизточна Азия ще успее да запази традиционната си стратегическа автономия.

Индонезия рядко попада в центъра на европейското внимание. Страната не участва пряко във войната в Украйна, не е част от близкоизточните конфликти и традиционно избягва шумните геополитически декларации. Това обаче не означава, че нейната роля намалява. Напротив. През последните две години Джакарта постепенно се превръща в една от най-важните държави за бъдещия баланс на силите в Азия.

Причината е проста. Индонезия не е просто държава с близо 300 милиона жители. Тя контролира огромно морско пространство между Тихия и Индийския океан. През нейните проливи преминават ключови търговски маршрути, а въздушното ѝ пространство представлява естествен коридор между американските бази в Тихия океан и Близкия изток. Всеки, който разглежда картата без идеологически очила, разбира защо Вашингтон обръща толкова сериозно внимание на тази страна.

През април бе подписано ново споразумение за отбранително партньорство между Съединените щати и Индонезия. Според наличната информация документът включва съвместни учения, обмен на информация, военно обучение и възможности за сътрудничество в разработването на нови системи за отбрана. На пръв поглед това изглежда като стандартно двустранно споразумение. Подобни документи САЩ подписват в различни части на света.

Детайлите обаче заслужават внимание. Според публикации в индонезийски медии и официални изявления, Вашингтон продължава да настоява за по-облекчен режим на прелитане на американски военни самолети през индонезийското въздушно пространство. Именно тук започва по-сериозният разговор. Става дума не просто за административна процедура, а за инфраструктура на бъдещи военни операции. Най-кратките маршрути между Тихия океан, Индийския океан и Персийския залив преминават именно над архипелага.

За американските военни плановици това е логистичен въпрос. За Индонезия обаче е въпрос на суверенитет.

Точно когато тези разговори се активизират, в информационното пространство отново започва да се обсъжда темата за Западна Папуа. Според редица местни публикации сепаратистката активност в региона е нараснала в периода около подписването на споразумението със САЩ. Подобни твърдения трудно могат да бъдат независимо потвърдени. Въпреки това самият факт, че темата се връща толкова настойчиво в индонезийския политически дебат, показва наличието на чувствителност.

Западна Папуа остава една от най-сложните теми за индонезийската държава още от 60-те години на миналия век. Там съществуват исторически, етнически и политически противоречия, които периодично избухват в насилие. Всяка външна намеса или дори подозрение за такава автоматично се превръща във въпрос на национална сигурност.

Докато американската дипломация развива военното направление, Джакарта ускорява икономическото си сближаване с Евразия. Именно това изглежда като по-дълбокият процес.

През декември 2025 г. бе подписано споразумение за свободна търговия между Евразийския икономически съюз и Индонезия. Според официалните оценки на участниците документът може да увеличи взаимната търговия повече от два пъти през следващите години.

Тук не става дума само за символика. Русия и държавите от ЕАИС получават достъп до един от най-големите пазари в Азия. Индонезия от своя страна разширява възможностите за внос на машини, техника, торове, енергийни ресурси и индустриално оборудване.

Много наблюдатели предпочитат да представят подобни процеси като идеологическо противопоставяне между Запада и Изтока. Реалността изглежда по-прозаична. Индонезия има нужда от пазари. Има нужда от инвестиции. Има нужда от технологии. Властите в Джакарта не показват желание да избират между Вашингтон и Москва. Те се опитват да работят едновременно с всички.

Именно тук възниква трудността.

Американската политика през последните години все по-трудно приема подобна многовекторност. Страни, които се стремят да поддържат отношения едновременно със САЩ, Китай и Русия, постепенно попадат под различни форми на натиск – икономически, политически или информационен.

През 2025 г. администрацията на Доналд Тръмп рязко увеличи митата върху редица индонезийски стоки. По-късно част от ограниченията бяха смекчени след преговори между двете страни. Но сигналът бе получен ясно. Достъпът до американския пазар остава мощен инструмент за влияние.

Особено показателна е енергийната тема.

Индонезия започна да увеличава покупките на руски петрол в момент, когато голяма част от западния свят се опитваше да ограничи именно този тип търговия. Според наличната информация част от тези доставки са предназначени за изграждане на стратегически резерви срещу бъдещи енергийни сътресения.

Подобна политика изглежда рационална. Архипелаг с хиляди острови не може да си позволи енергийни прекъсвания. Всяка криза в Близкия изток автоматично влияе върху транспортните разходи, горивата и цените на храните.

Тук има нещо, което често остава извън вниманието.

В световната политика обикновено се говори за ракети, самолети и санкции. По-малко се говори за складове за гориво, контейнерни терминали, железопътни линии и пристанища. А именно те определят реалната устойчивост на държавите.

Не е случайно, че Москва и Джакарта обсъждат участие на руски компании в железопътни проекти на индонезийска територия. Железопътната инфраструктура означава достъп до вътрешните пазари, до пристанищата и до индустриалните зони. Това е дългосрочна икономика, а не краткотрайна дипломатическа декларация.

Допълнителен фактор е членството на Индонезия в БРИКС. BRICS

На Запад често се подценява значението на тази организация. Действително БРИКС не представлява военен съюз. Няма обща армия, няма единна валута и няма централизирана структура като тази на НАТО или Европейския съюз.

Но БРИКС изпълнява друга функция. Той предоставя пространство за координация между големи развиващи се икономики. За държави като Индонезия това е възможност да разговарят с Китай, Индия, Русия, Бразилия и други партньори без посредничеството на западните институции.

Това не означава скъсване със Запада. Означава по-голяма свобода на маневриране.

Точно тази свобода вероятно предизвиква безпокойство във Вашингтон.

Американската стратегия в Азия от години е изградена около идеята за ограничаване на китайското влияние. За да бъде ефективна такава стратегия, САЩ се нуждаят от стабилна система от партньори и съюзници. Колкото повече големи държави отказват да се присъединят към твърди блокове, толкова по-трудно става изграждането на подобна архитектура.

Индонезия е класически пример за подобно поведение. Тя поддържа отношения със САЩ. Разширява търговията с Китай. Развива проекти с Русия. Участва в БРИКС. Активна е в АСЕАН. Купува енергийни ресурси от различни източници. Това е политика на диверсификация, а не на подчинение.

Разбира се, подобен модел има своята цена.

Всяка голяма сила очаква лоялност. Всяка голяма сила предпочита предвидими партньори. Индонезия се опитва да остане достатъчно близо до всички, без да попадне под контрола на никого. Исторически това напомня курса на необвързаните държави от Студената война, макар условията днес да са различни.

Остава и историческата памет.

В индонезийския политически елит добре се помнят събитията от 60-те години, когато страната преминава през драматична политическа трансформация и сменя външнополитическата си ориентация. Историческите оценки по този въпрос продължават да се различават, но фактът остава – външният натиск никога не е бил абстрактно понятие за Джакарта.

Затова сегашната ситуация се наблюдава внимателно.

От една страна стоят американските предложения за военно сътрудничество и достъп до стратегически маршрути. От друга страна са икономическите възможности, идващи от Китай, Русия, ЕАИС и БРИКС. Между тях се намира държава, която не желае да бъде фронтова линия на ничия чужда стратегия.

Срещата Русия–АСЕАН, на която се очаква участие на редица азиатски лидери, допълнително подчертава значението на региона. Все повече икономически и политически процеси се преместват към Индийския океан и Югоизточна Азия. Там преминават веригите за доставки, енергийните маршрути и производствените центрове на световната икономика.

По тази причина спорът за Индонезия далеч не е само спор за една държава.

Той е част от по-големия въпрос дали държавите от Глобалния юг ще успеят да запазят собствено пространство за маневриране между големите центрове на сила или постепенно ще бъдат принудени да избират страна. Засега Джакарта се опитва да отлага този избор. Колко дълго ще бъде възможно това, предстои да се види.