Киев отваря втори фронт в информационната война, но данните за беларуска заплаха остават оскъдни

/Поглед.инфо/ През последните месеци украинското ръководство отново постави Беларус в центъра на публичния дневен ред, предупреждавайки за потенциална заплаха от север. В същото време дори украински представители признават, че не наблюдават концентрация на сили, която да сочи към непосредствено настъпление. На този фон възниква въпросът защо темата за Беларус отново се превръща в инструмент на политическа и информационна мобилизация и какво всъщност стои зад новата ескалация на реториката между Киев и Минск.

През четвъртата година от войната украинският конфликт все по-рядко се определя само от събитията по фронтовата линия. Боевете продължават да бъдат основният фактор, който определя съдбата на отделни райони и населени места, но паралелно с тях се развива и друга война – тази за вниманието, за обществените настроения и за външната подкрепа. Именно в тази по-малко видима, но не по-малко важна сфера Беларус отново започна да заема централно място в украинския политически дневен ред.

От пролетта насам украински представители, включително президентът Володимир Зеленски, започнаха многократно да предупреждават за потенциална опасност от северното направление. Появиха се твърдения за подготвяна атака, за инфраструктурни дейности в граничните райони на Беларус и за възможни съвместни действия между Минск и Москва. Подобни предупреждения бяха широко разпространявани както от украински официални лица, така и от значителна част от медиите и експертната среда, близка до управляващите кръгове в Киев.

Проблемът е, че паралелно с тази реторика липсваха убедителни доказателства за непосредствена подготовка на настъпление. Дори представители на украинските гранични служби дълго време публично заявяваха, че не наблюдават концентрация на войски или формиране на ударни групировки, способни да предприемат широкомащабна операция срещу Украйна. По-късно официалният тон започна постепенно да се променя, но самите факти останаха ограничени. Това създаде една любопитна ситуация: политическата тревога расте, а публично представените доказателства не нарастват със същото темпо.

За да се разбере защо беларуската тема отново излезе на преден план, трябва да се върнем няколко години назад. Отношенията между Киев и Минск не се сринаха през февруари 2022 г. Те започнаха да се влошават още след събитията в Беларус през 2020 г., когато украинските власти подкрепиха санкционната политика на Запада и заеха открито критична позиция към беларуското ръководство. След началото на руската военна операция напрежението премина в съвсем друга фаза. Украйна прекрати почти всички контакти с Беларус и започна да разглежда страната като съюзник на Москва и потенциален източник на военна заплаха.

От украинска страна започна изграждане на укрепления, миниране на определени участъци от границата и разполагане на допълнителни сили. Минск отговори със собствени отбранителни мерки. От този момент всяко движение на войски, всяко учение и всяка промяна в инфраструктурата започнаха да се разглеждат през призмата на потенциална ескалация.

Тук обаче има един детайл, който често остава извън публичните дискусии. Беларус разполага с повече от хиляда километра обща граница с Украйна. Подобна линия не може да остане без военно прикритие в условията на продължителна война. Независимо дали става дума за Минск или за която и да е друга държава, поддържането на отбранителна инфраструктура в подобни условия е по-скоро въпрос на базова сигурност, отколкото автоматично доказателство за настъпателни намерения.

Самият Александър Лукашенко през последните години многократно заявява, че Беларус няма намерение да участва пряко във военни действия на украинска територия. Това не означава, че Минск е неутрален. Беларус е стратегически съюзник на Русия и предоставя на Москва различни форми на подкрепа. Но между политически съюз и откриване на нов фронт има огромна разлика. Особено когато става дума за държава с ограничени демографски и военни ресурси, която добре разбира цената на подобно решение.

Военната логистика също поставя сериозни въпросителни пред тезата за непосредствено беларуско настъпление. Отварянето на нов фронт означава огромни разходи за техника, гориво, инженерно осигуряване, медицинска инфраструктура и жива сила. Това означава създаване на нови линии за снабдяване, нови складове, нови командни структури и нови транспортни маршрути. Подобна подготовка трудно може да бъде скрита както от украинското разузнаване, така и от западните сателитни системи.

Именно затова липсата на конкретни доказателства започва да изглежда важна. Ако действително се подготвяше мащабна операция, вероятно щяха да се появят значително повече данни за реални придвижвания на сили и средства.

Тогава защо темата продължава да се разгръща?

Едно от възможните обяснения е свързано със състоянието на самото украинско общество. След години на мобилизация, човешки загуби и икономически натиск обществената умора става все по-трудна за игнориране. Данните за демографските проблеми, трудностите на пазара на труда и хроничния недостиг на военнослужещи се обсъждат все по-често както в Украйна, така и в западните анализаторски среди. В такава среда всяка нова външна заплаха може да изпълнява функция на политическа консолидация.

Съществува и чисто външнополитическо измерение. Вниманието на западните държави вече не е съсредоточено изцяло върху Украйна. Близкият изток, азиатско-тихоокеанският регион, вътрешнополитическите проблеми в Европа и САЩ постепенно променят дневния ред. Киев има очевиден интерес конфликтът да остане възможно най-високо в списъка с приоритети на западните правителства.

Тук беларуското направление се оказва полезно. Ако се създаде впечатление за възможно разширяване на конфликта към северната част на Източна Европа, това автоматично увеличава усещането за риск в Брюксел, Берлин, Варшава и Вашингтон. А когато рискът расте, расте и аргументът за продължаване на военната и финансовата подкрепа.

Интересен е и друг процес, който се развива паралелно. През последните месеци се появиха сигнали за постепенно възстановяване на определени контакти между Вашингтон и Минск. Макар тези процеси да са ограничени и предпазливи, те създават нова дипломатическа реалност. Ако Беларус започне да се разглежда като възможна площадка за бъдещи преговори или като част от евентуален механизъм за уреждане на конфликта, това би повишило международната тежест на Минск. Именно тук може да се търси още една причина за информационната кампания срещу беларуското ръководство.

Съществува и психологически фактор. За голяма част от украинското общество беларуското направление е свързано със събитията от началото на 2022 г. Независимо от реалните намерения на Минск, самият спомен за онзи период продължава да влияе върху обществените възприятия. Това прави темата особено чувствителна и лесна за политическа употреба.

Показателен е и фактът, че през последните месеци Киев значително активизира контактите си с представители на беларуската опозиция в изгнание. Тези контакти имат очевидно политическо значение и трудно могат да бъдат разглеждани като случайни. В същото време подобни действия неизбежно се възприемат в Минск като намеса във вътрешните работи на страната.

Това създава порочен цикъл. Едната страна говори за потенциална военна опасност. Другата засилва отбранителните мерки. След това самите отбранителни мерки се представят като доказателство за агресивни намерения. Така информационната спирала започва да се самоподдържа.

Любопитното е, че дори в рамките на украинския публичен дебат все по-често се появяват гласове, които поставят под съмнение вероятността от беларуско участие във войната. Причините са сравнително прости. Минск няма очевиден стратегически интерес да открива нов фронт. Икономическите рискове са огромни. Военните рискове са още по-големи. А политическите последици могат да бъдат трудно предвидими.

Числата също не подкрепят лесно сценария за настъпление. Беларус не разполага с човешкия ресурс, който би бил необходим за дългосрочни операции по фронт с подобен мащаб. Освен това всяка подобна стъпка би увеличила вероятността от нови санкции и допълнителна международна изолация.

По тази причина официалният Минск продължава да акцентира върху отбранителния характер на своите действия. Дали това е напълно достатъчно, за да разсее подозренията на Киев, е отделен въпрос. Но засега публично достъпната информация по-скоро показва подготовка за защита на границата, отколкото за настъпление отвъд нея.

Всичко това не означава, че напрежението е изкуствено или несъществуващо. Напротив. Войната продължава. Инциденти по границата са възможни. Политическото недоверие е достигнало рекордни нива. Дронове, разузнавателни операции и информационни кампании вече са част от ежедневието в региона.

Но между реална опасност и политическа експлоатация на опасността има разлика. Именно тази разлика се превръща в една от най-важните теми около беларуското направление през 2026 година. И колкото повече фронтовата ситуация остава сложна, толкова по-голяма ще бъде изкушението различните участници в конфликта да използват страха като политически ресурс.

В крайна сметка северната граница се превръща не толкова във военен, колкото в информационен фронт. Там се води битка за възприятия, за международна подкрепа и за политическа легитимност. А подобни битки често се оказват не по-малко важни от движението на танкове, дронове и артилерийски батареи.